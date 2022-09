Gagnant de l'étude sur les réseaux mobiles les plus rapides au Canada de PCMag, le réseau 5G de Bell est déclaré le plus rapide au pays

Réseau classé le plus rapide dans 22 des 31 régions étudiées, dont Toronto , Calgary et Edmonton

, et Bell continue d'élargir la couverture et la disponibilité de ses services 5G+ et 5G à l'échelle du pays

MONTRÉAL, le 20 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Bell a annoncé aujourd'hui que son réseau sans fil a été déclaré le plus rapide au pays pour la troisième année consécutive par PCMag dans son rapport sur les réseaux mobiles les plus rapides au Canada de 2022, l'étude annuelle sur la performance des réseaux mobiles nationaux. Le rapport classe également le réseau 5G de Bell comme le plus rapide au pays, notamment grâce à des scores de réseau le plus rapide dans 22 des 31 villes et régions rurales étudiées.

Le réseau mobile de Bell a été déclaré le plus rapide au pays pour la troisième année consécutive par PCMag (Groupe CNW/Bell Canada)

« Bell remporte notre prix pour la troisième année consécutive, principalement en raison des améliorations apportées à son réseau dans le sud de l'Ontario et de la puissance de son réseau 5G en général. Ce fournisseur est le chef de file en matière de vitesse dans 22 des 31 villes que nous avons étudiées, y compris Calgary, Edmonton et Toronto. Ces villes ont une grande importance pour notre classement pondéré par la population. »

- Wendy Sheehan Donnell, rédactrice en chef, PCMag

« Je suis si fier que le réseau mobile de Bell ait été reconnu comme le plus rapide au Canada pour la troisième année consécutive, et je suis particulièrement fier de l'équipe Bell qui a déployé énergie et efforts pour s'assurer que les Canadiens profitent de la meilleure expérience réseau. Nous savons que nos clients s'attendent à ce que nous leur offrions un réseau fiable avec une grande couverture et certaines des vitesses les plus rapides au monde. Nous poussons maintenant notre service 5G vers de nouveaux sommets grâce à la technologie 5G+ et nous continuerons de faire évoluer notre réseau afin de connecter davantage de Canadiens chaque jour. »

- Claire Gillies, vice-présidente exécutive, marketing et présidente, marché consommateur, Bell

Dans le cadre de la dixième étude annuelle sur les réseaux mobiles les plus rapides au Canada, les experts en technologies sans fil de PCMag ont parcouru le pays et traversé 31 grandes villes et régions rurales afin d'évaluer la vitesse et la couverture du réseau des principaux fournisseurs de services sans fil du Canada. L'analyse exhaustive de PCMag a eu lieu en août et en septembre et a classé les fournisseurs sur la base d'une moyenne pondérée des vitesses de téléchargement en aval, des vitesses de téléversement et de la latence.

Élargissement des réseaux 5G+ et 5G

Plus tôt cet été, Bell a annoncé la disponibilité du service 5G+ dans le sud de l'Ontario. Aujourd'hui, elle étend son service à plus de collectivités dans la province. Le réseau 5G+ de Bell, offert dès aujourd'hui à Hamilton, à Markham, à Middlesex Centre, à North Dumfries, à Puslinch et à Thames Centre, devrait être plus rapide et plus réactif, ce qui permet une expérience mobile supérieure. Bell, qui continuera d'étendre le service 5G+ d'un océan à l'autre, est en voie d'offrir une couverture à environ 40 % de la population canadienne d'ici la fin de 2022.

Bell continue également d'étendre son service 5G, offert dans toutes les provinces du pays. Aujourd'hui, l'entreprise étend son service à 84 autres collectivités en Alberta, au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve-et-Labrador, en Nouvelle-Écosse, en Ontario, à l'Île-du-Prince-Édouard et au Québec.

Pour plus de détails sur les services 5G+ et 5G, dont la couverture, les tarifs, la disponibilité des services et les appareils compatibles, veuillez visiter Bell.ca/reseau .

Quelques faits

À propos de Bell

Bell est la plus grande entreprise de communications du pays. Elle fournit un ensemble évolué de services sans fil, de télévision, Internet, médias et de communications d'affaires large bande partout au pays. Fondée à Montréal en 1880, Bell est la propriété exclusive de BCE Inc. Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter Bell.ca ou BCE.ca.

Dans le cadre de Mieux pour tous, nous investissons dans un meilleur aujourd'hui et un avenir meilleur en appuyant la prospérité sociale et économique de nos collectivités tout en nous engageant à respecter les normes environnementales, sociales et de gouvernance les plus élevées. Parmi nos initiatives, Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au pays par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation, comme la Journée Bell Cause pour la cause et par le versement de dons importants pour les soins communautaires et l'accès à ces derniers, la recherche et les initiatives de leadership en milieu de travail à l'échelle du pays. Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca/Cause.

