Anciens Combattants Canada offre du soutien dans le cadre du Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille

VANCOUVER, BC, le 25 mai 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, a annoncé que le Réseau de transition des vétérans (RTV) recevra des fonds dans le cadre du Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille (FBVF).

La Formation de développement des compétences pour la transition du RTV, qui est offerte partout au pays, vise à aider les vétérans à faire la transition vers la vie après le service militaire et à surmonter les défis liés à la COVID-19. L'accent est mis sur des compétences comme la communication avec la famille, la régulation des émotions, la sensibilisation aux traumatismes, la gestion des symptômes et l'établissement d'objectifs. La Formation de développement des compétences pour la transition utilise le même programme d'étude clinique que le Programme de transition des vétérans, qui existe depuis longtemps, mais le format a été modifié pour réduire les risques associés à la pandémie.

Le ministre MacAulay a annoncé qu'Anciens Combattants Canada fournira 600 000 $ au Réseau de transition des vétérans pour financer sa Formation de développement des compétences pour la transition.

Cette année, les bénéficiaires du FBVF se consacrent à des enjeux qui touchent les vétérans et leur famille au cours de la relance après la pandémie de COVID-19, notamment l'itinérance, le recyclage professionnel, le chômage et les problèmes de santé, et au soutien aux groupes en quête d'équité, comme les femmes vétérans et les vétérans LGBTQ2. Ce soutien est rendu possible grâce à des investissements supplémentaires qui ont été effectués pour bonifier le FBVF dans le cadre du budget de 2021.

Créé en 2018, le FBVF offre un soutien financier à des organismes privés, publics et universitaires qui s'efforcent d'améliorer la vie des vétérans et de leur famille au moyen de projets, d'initiatives et de recherches novateurs.

« Nous devons bien à nos vétérans de leur fournir le soutien dont ils ont besoin, lorsqu'ils en ont besoin. Des organismes comme le Réseau de transition des vétérans font une réelle différence dans la vie d'un grand nombre de vétérans, et je suis ravi de les soutenir et de soutenir leur travail grâce au Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille. »

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

« Le gouvernement du Canada est déterminé à renforcer le soutien aux vétérans. Le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille est un excellent exemple de cet engagement. Je suis très heureuse que nous puissions soutenir des organismes comme le Réseau de transition des vétérans qui font tant pour améliorer la vie des vétérans. »

L'honorable Hedy Fry, députée de Vancouver-Centre

« Nous sommes très reconnaissants de ce soutien que nous offre Anciens Combattants Canada qui nous aidera à offrir des programmes de consultation plus spécialisés pour les vétérans aux quatre coins du Canada. Ce financement représente une reconnaissance continue que les blessures de stress opérationnel comme l'ESPT requièrent un soutien clinique, et que les vétérans n'ont pas à souffrir seuls. À tous les vétérans, n'hésitez pas à communiquer avec nous si vous souhaitez intégrer l'un de nos programmes de consultation. Tout le monde est bienvenu : [email protected]. »

Oliver Thorne, directeur général, Réseau de transition des vétérans

Grâce au nouveau financement prévu dans le budget de 2021, le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille fournira 8 millions de dollars par année jusqu'à l'exercice 2023-2024. Les projets en cours appuient les vétérans pendant la relance après la pandémie de COVID 19, y compris pour la lutte contre l'itinérance, le recyclage professionnel, l'emploi et les problèmes de santé, et fournissent un soutien aux femmes vétérans et aux vétérans LGBTQ2.

Depuis 2018, le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille a permis d'accorder plus de 36 millions de dollars pour aider 102 organismes aux quatre coins du pays à améliorer la vie des vétérans et de leur famille.

Le Réseau de transition des vétérans offre des services de santé mentale aux quatre coins du Canada . Sa mission est de veiller à ce qu'aucun vétéran canadien ne souffre dans l'isolement. Les programmes du Réseau de transition des vétérans sont conçus spécialement pour les vétérans et sont appuyés par 20 années de recherche.

