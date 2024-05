Bell continue d'être à l'avant-garde de l'évolution de la technologie 5G au Canada en déployant le spectre de 3 800 mégahertz (MHz), offrant ainsi la technologie mobile la plus rapide au pays.

En partenariat avec Samsung, Bell est la première entreprise de télécoms en Amérique du Nord à tester avec succès l'agrégation de porteuses à cinq composantes sur un téléphone intelligent, en tirant parti des vitesses du spectre de 3 800 MHz.

TORONTO, le 29 mai 2024 /CNW/ - Bell a annoncé aujourd'hui le déploiement de son spectre de 3 800 MHz dans certaines zones de Toronto et de Kitchener-Waterloo. Les clients de Bell pourront profiter de la technologie mobile la plus rapide au pays sur ce qui est déjà le réseau sans fil 5G+ le plus rapide au Canada1.

Avec l'acquisition de licences de 3 800 MHz en 2023, Bell a obtenu la plus grande part du spectre 5G+ à l'échelle nationale , ajoutant à ses actifs des fréquences à haute capacité essentielles à l'avancement de la technologie 5G. La technologie 5G+ de Bell devrait être encore plus rapide et plus réactive, garantissant une expérience mobile supérieure avec des vitesses de téléchargement théoriques allant jusqu'à 4 gigabits par seconde (Gbit/s) dans certains secteurs.

Parallèlement au déploiement du spectre de 3 800 MHz, Bell et Samsung procèdent à des essais pour démontrer son utilisation optimale. Actuellement, les deux entreprises tirent parti de l'agrégation de porteuses à cinq composantes sur un téléphone intelligent (appareil de la gamme Samsung Galaxy S24) pour accéder aux vitesses de données mobiles les plus rapides qui soient. Cette technologie fournit le soutien nécessaire pour que l'appareil accède au spectre de 3 800 MHz, ainsi qu'aux autres spectres 5G offerts par Bell. Bell a notamment franchi une étape importante aujourd'hui en devenant la première entreprise de télécommunications en Amérique du Nord à tester avec succès cette technologie au moyen d'un téléphone intelligent sur un réseau de production actif qui tire parti du spectre de 3 800 MHz. Lors des essais, des vitesses de téléchargement de plus de 2 Gbit/s ont été atteintes; Bell confirme qu'il s'agit des vitesses mobiles les plus rapides enregistrées à ce jour au Canada sur le terrain.

Grâce à l'exploitation de son réseau 5G+ sur le spectre de 3 800 MHz et de son spectre actuel de 3 500 MHz , Bell sera en mesure d'offrir des vitesses mobiles plus rapides pour le téléchargement et la lecture en continu de vidéos en haute résolution, pour le téléversement de contenu à publier sur les médias sociaux et la sauvegarde de photos dans le nuage. Le spectre 5G+ de Bell offrira également une capacité de gestion accrue pour permettre à plus d'appareils de se connecter à notre réseau sans fil et réduire les latences afin d'obtenir un temps de réponse ultrarapide lors des communications en temps réel et des expériences immersives.

Pour en savoir plus sur le service 5G+, y compris la couverture, les tarifs, la disponibilité et les appareils compatibles, veuillez visiter le site Bell.ca/reseau .

Citations

« Notre engagement en faveur de l'innovation atteint de nouveaux sommets aujourd'hui. Nous commençons à déployer le spectre de 3 800 MHz, qui permettra aux clients d'accéder à la technologie mobile la plus rapide au pays. Il s'agit d'un jalon important dans l'évolution des communications de nouvelle génération au pays, et nous sommes extrêmement fiers d'ouvrir la voie en offrant à nos clients la toute dernière technologie et la meilleure expérience possible. De plus, nous sommes ravis de collaborer avec Samsung pour poursuivre l'accélération de la technologie 5G et stimuler les progrès futurs. »

- Stephen Howe, chef du développement technologique et de l'information, Bell

« Travailler en partenariat avec Bell pour le lancement de leur nouveau spectre est un pas en avant emballant dans notre engagement commun à offrir des technologies novatrices aux Canadiens. Les appareils de la gamme Galaxy S24 sont les téléphones les plus récents et les plus rapides de Samsung. Ensemble, nous offrons aux Canadiens une expérience haute performance et une connectivité transparente, qui définissent vraiment la prochaine génération de technologie mobile de Samsung. »

- Raj Doshi, chef des affaires mobiles chez Samsung Electronics Canada

Quelques faits

La technologie 5G+ de Bell offre déjà aux Canadiens les vitesses mobiles les plus rapides, et elle est sur le point de prendre encore plus de vitesse.

Bell a commencé à déployer le spectre de 3 800 MHz dans certaines zones de Toronto et de Kitchener-Waterloo .

et de . Grâce à son partenariat avec Samsung, Bell est le premier télécommunicateur en Amérique du Nord à tester avec succès l'agrégation de porteuses à cinq composantes sur un téléphone intelligent en tirant parti du spectre de 3 800 MHz.

Les essais d'agrégation de porteuses à cinq composantes effectués par Bell et Samsung ont permis d'atteindre des vitesses de téléchargement mobile de plus de 2 Gbit/s; Bell confirme qu'il s'agit des vitesses les plus rapides enregistrées à ce jour au pays sur le terrain.

À propos de Bell

Bell est la plus grande entreprise de communications du Canada.2 Elle fournit un ensemble évolué de services Internet, sans fil, de télévision, de médias et de communications d'entreprise large bande partout au pays. Fondée à Montréal en 1880, Bell est la propriété exclusive de BCE Inc. Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter Bell.ca ou BCE.ca .

Dans le cadre de Mieux pour tous , nous investissons pour créer un présent et un avenir meilleurs en appuyant la prospérité sociale et économique de nos collectivités. Parmi nos initiatives, Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au Canada par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation, comme la Journée Bell Cause pour la cause, et par le versement de dons importants pour les soins et l'accès communautaires, la recherche et les initiatives de leadership en milieu de travail à l'échelle du pays. Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca/Cause .

___________________________ 1 D'après une étude réalisée par une tierce partie (Global Wireless Solutions OneScoreMC). Le calcul est basé sur les résultats de tests de réseaux 5G et sans fil de Bell au Canada par rapport à d'autres réseaux sans fil nationaux pour la période allant du 12 avril au 27 octobre 2023. 2 D'après le total des revenus et le nombre total de connexions clients combinées.

