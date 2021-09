Paint Portal, dont l'expérience est améliorée par les vitesses plus rapides, la plus grande largeur de bande et la latence plus faible de la 5G, permet aux utilisateurs de différents endroits d'utiliser des pinceaux RA pour peindre ensemble. Les créateurs verront simultanément leur propre environnement et la peinture en RA 3D qu'ils co-créent en temps réel. Les vidéos de Paint Portal fonctionnent avec les outils et effets existants de TikTok et les utilisateurs peuvent ajouter de la musique, des autocollants et du texte à leurs chefs-d'œuvre avant de les publier sur leurs comptes TikTok. Les spectateurs pourront également répondre et remixer (Duet, Stitch) la vidéo originale, augmentant ainsi le nombre d'interactions auprès des amis et des abonnés.

« TikTok est un lieu d'expression créative. Nous faisons évoluer en permanence nos outils et effets intégrés pour aider nos utilisateurs à créer du contenu qui soit divertissant et qui crée des liens par le biais de la communauté, a déclaré Mike Gubman, responsable du développement commercial de la distribution et des partenariats stratégiques, Amérique du Nord, chez TikTok. Le partenariat avec Bell Mobilité pour intégrer Paint Portal, notre premier effet de RA 5G et multi-utilisateur à TikTok, met en évidence la culture innovante portée par les Canadiens. Nous avons hâte de voir toutes les façons ingénieuses dont cet effet prendra vie. »

Le défi #Bell5GPaintPortal

Afin de célébrer Paint Portal, Bell s'est associé aux créateurs canadiens @justinhopper , @kissyduerre , @dominosantantonio et @monikapilon pour lancer #Bell5GPaintPortal, qui débutera le 27 septembre, et qui illustrera toutes les façons créatives dont la communauté TikTok peut se servir de l'effet.

Justin Hopper, connu pour ses farces familiales épiques, a affirmé : « le nouvel effet pinceau est tellement futuriste, il ouvre la voie à un tout autre niveau de créativité. Je n'ai jamais eu autant de plaisir à piéger mon père! J'ai été en mesure de dessiner et de collaborer avec d'autres créateurs de l'autre bout du monde sur le même écran, ce qui m'a époustouflé. Les rires échangés lorsque nous avons dessiné ensemble grâce à la réalité augmentée n'ont pas de prix! »

L'annonce d'aujourd'hui est la plus récente innovation tirant parti de la technologie 5G de Bell et fait suite au lancement de Vision 5G RDS/TSN 5G View et à la collaboration de Bell avec la société torontoise d'intelligence artificielle Tiny Mile plus tôt cette année. Bell a aussi annoncé des ententes stratégiques avec Amazon Web Services (AWS) et Google Cloud pour utiliser la vitesse, la latence et la largeur de bande sans précédent de la 5G de Bell pour offrir un large éventail d'expériences numériques améliorées.

