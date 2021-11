GWS a déterminé que le réseau 5G de Bell offre les vitesses de transmission de données les plus élevées et est le meilleur réseau national pour les jeux et la vidéo.

MONTRÉAL, le 2 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Bell Mobilité a annoncé aujourd'hui que le réseau 5G de Bell a été classé meilleur réseau 5G au pays par la société d'analyse Global Wireless Solutions (GWS) . En effet, GWS a déterminé que le réseau 5G de Bell offre les vitesses de transmission de données les plus élevées parmi tous les réseaux mobiles au pays et est le meilleur réseau national pour les applications de jeux et de vidéo.

« Nous sommes ravis que GWS ait classé le réseau 5G de Bell comme le meilleur au pays, offrant les vitesses de transmission de données les plus élevées de tous les fournisseurs de services mobiles, a déclaré Claire Gillies, présidente, Bell Mobilité. Bell continue d'étendre la portée du meilleur réseau 5G au pays et est en voie d'offrir une couverture à approximativement 70 % de la population nationale d'ici la fin de cette année. »

Les classements de la performance 5G de GWS sont basés sur des données analysées indépendamment par la société d'analyse au cours des deuxième et troisième trimestres 2021.

« Le marathon du déploiement de la 5G au Canada va bon train. Même si la route est longue, il est clair que les opérateurs travaillent à un rythme constant et soutenu pour offrir la technologie 5G à leurs clients, a déclaré Paul Carter, président et chef de la direction de Global Wireless Solutions. Bell est à la tête du peloton des plus grandes entreprises de télécommunications puisque son réseau 5G est non seulement le meilleur, mais aussi le plus rapide. Heureusement, la concurrence est très forte, ce qui signifie que les clients peuvent s'attendre à des améliorations constantes de la performance, à un meilleur service global et à une expérience plus satisfaisante. »

Le réseau 5G de Bell continue d'être le réseau 5G le plus primé au pays, dominant les classements d'analystes de performance comme Ookla (5G), PCMag pour le réseau mobile le plus rapide (4G et 5G combinés) et Tutela pour l'un des réseaux les plus rapides au monde (4G et 5G combinés).

Poursuite de l'expansion du réseau 5G

Bell a aussi annoncé aujourd'hui le déploiement du service 5G à encore plus de collectivités partout au pays. On compte parmi celles-ci Botwood, Peterview, Norris Arm et Northern Arm à Terre-Neuve; Chester en Nouvelle-Écosse, Abrams-Village à l'Île-du-Prince-Édouard; les Îles-de-la-Madeleine, Longueuil, Notre-Dame-de-la-Salette et Terrebonne au Québec; Belleville, Fort Érié et Halton Hills en Ontario; Woodlands au Manitoba; Lloydminster, situé à la frontière de l'Alberta et de la Saskatchewan; et Richmond, Abbotsford et Delta en Colombie-Britannique.

Pour consulter les cartes de couverture et obtenir plus d'information sur les appareils et les forfaits 5G de Bell, veuillez visiter Bell.ca/5G.

À propos de Bell

Bell est la plus grande entreprise de communications du Canada. Elle fournit un ensemble évolué de services sans fil, de télévision, Internet, médias et de communications d'affaires large bande partout au pays. Fondée à Montréal en 1880, Bell est la propriété exclusive de BCE Inc. Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter Bell.ca ou BCE.ca .

Dans le cadre de Mieux pour tous , nous investissons dans un meilleur aujourd'hui et un avenir meilleur en appuyant la prospérité sociale et économique de nos collectivités, tout en nous engageant à respecter les normes environnementales, sociales et de gouvernance les plus élevées. Parmi nos initiatives, Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au Canada par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation, comme la Journée Bell Cause pour la cause et par le versement de dons importants pour les soins communautaires et l'accès à ces derniers, la recherche et les initiatives de leadership en milieu de travail à l'échelle du pays. Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca/Cause .

