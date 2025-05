UNE PASSION PARTAGÉE DEPUIS PLUS DE 25 ANS

MONTRÉAL, le 13 mai 2025 /CNW/ - Espace pour la vie vous invite du 23 au 25 mai à amorcer votre saison de jardinage au Rendez-vous horticole du Jardin botanique. Depuis plus de 25 ans, la fin du mois de mai au Jardin rime avec conseils horticoles, échanges entre passionné.e.s d'horticulture et découvertes d'une foule de produits pour cultiver ou embellir jardins et balcons. Le Rendez-vous horticole est organisé en collaboration avec les Ami.e.s du Jardin botanique.

Jardiner, c'est merveilleux, mais jardiner en communauté, c'est encore mieux! Lors de cette activité conviviale et rassembleuse, familles, amateurs et amatrices, spécialistes, ami.e.s et citoyen.ne.s sont invités à venir renouer avec la nature et avec leurs semblables pour partager la passion de l'horticulture.

Le Rendez-vous horticole du Jardin botanique a toujours quelque chose de nouveau à offrir. Qu'il s'agisse de découvrir de nouvelles plantes pour embellir les plates-bandes, d'introduire de nouvelles saveurs au potager ou d'apprendre des trucs pour aménager un jardin et en prendre soin, venez tisser des liens amicaux tout en échangeant vos expériences, connaissances et conseils.

Un chapiteau des ateliers pour cultiver vos connaissances

Envie de pousser l'apprentissage plus loin? Les ateliers du Rendez-vous horticole (inclus dans le tarif d'entrée du Jardin botanique) vous offrent une merveilleuse occasion de cultiver vos connaissances. Fabrication de bombes de semences, protection de votre potager des ravageurs, lombricompostage, plantes comestibles, planification de votre jardin et même taille d'un petit bonsaï en famille (pour les 6-12 ans) sont quelques-uns des ateliers prévus. Consultez l'horaire complet sur espacepourlavie.ca

Des rencontres fructueuses

Vous avez des questions concernant la mycologie, les gesnériacées, l'horticulture, la cultivation locale de plantes exotiques, les herbes médicinales ou encore la germination? Les producteurs et productrices agricoles ou les herboristes, parmi la cinquantaine d'exposantes et d'exposants qui seront présent.e.s, se feront un plaisir de vous parler de leur métier et de leur passion. Vous souhaitez en savoir plus et aimeriez jaser de glaïeuls, de roses, de plantes alpines, de rhododendrons, de bonsaïs et de penjings? Venez rencontrer les sociétés partenaires du Jardin botanique. L'équipe d'animation de l'Insectarium vous fera découvrir le papillon monarque et les pollinisateurs et différentes astuces pour accueillir la biodiversité chez soi.

Des trouvailles horticoles et gourmandes

L'édition de cette année saura plaire aussi aux personnes passionnées de gastronomie locale! Condiments et assaisonnements à l'ail noir, breuvages botaniques, gelées de fruits sauvages ou encore produits de la ruche, du safran ou de l'argousier, il y en aura pour tous les goûts. Les nombreux produits alimentaires d'ici et d'ailleurs raviront les papilles avides de découvertes pendant que les esprits pratico-pratiques s'intéresseront aux articles de jardinage.

Sans oublier les plus jeunes !

Le samedi 24 et le dimanche 25 mai, des artistes de rue donneront vie aux allées du Rendez-vous horticole. Prestations entre 11 h et 14 h. Mais ce n'est pas tout! Une animatrice de Pouce Carré fera la lecture et animera le coin lecture toute la fin de semaine.

Consultez le site Web d'Espace pour la vie pour connaître la liste détaillée des exposant.es et n'oubliez pas vos sacs réutilisables!

RÉSERVEZ VOS BILLETS EN LIGNE espacepourlavie.ca Du 23 au 25 mai | de 9 h à 17 h Le billet régulier du Jardin botanique de Montréal donne accès au Rendez-vous horticole 2025. Vous détenez un passeport Espace pour la vie? Réservez votre entrée gratuite.

INFORMATION D'ACCÈS Réduisez vos GES en priorisant le transport en commun (métro Pie-IX à 5 min à pied) ou le covoiturage ( places de stationnement payant limitées ). Accès par le P1 du Jardin botanique 4101, rue Sherbrooke Est

À propos d'Espace pour la vie

La protection de la biodiversité et de l'environnement est au cœur de la mission d'Espace pour la vie, qui regroupe le Biodôme, la Biosphère, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium. Ensemble, ces musées montréalais forment le plus important complexe en science de la nature au Canada. Ils accueillent chaque année plus de 2,5 millions de personnes. Au regard des enjeux auxquels la planète est confrontée, Espace pour la vie travaille à accroître son impact en privilégiant le dialogue avec les communautés et en déployant des actions visant à engager la population sur la voie de la transition socioécologique.

