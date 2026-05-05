Des événements de collecte de fonds portés par les communautés auront lieu partout dans la province ce mois de juin en soutien aux personnes touchées par le cancer

MONTRÉAL, May 5, 2026 /CNW/ - La Société canadienne du cancer (SCC) invite les Québécois à participer au Relais pour la vie, qui se tiendra les samedis 6 et 13 juin prochains dans 17 communautés à travers la province pour soutenir les personnes touchées par le cancer et faire progresser la recherche. Cet événement de collecte de fonds rassemble des participants de tous âges qui se relaient autour d'un parcours en signe de persévérance, d'espoir et de solidarité. Porté par le slogan « Célébrons chaque pas », le Relais pour la vie met en lumière la force du don et de l'action collective. Il célèbre à la fois les grands défis et les petites victoires, parce qu'il n'y a pas de petits gestes pour agir contre le cancer.

Ambassadeurs Relais pour la vie 2026 | Crédit photo: JF Galipeau

Cette année, le Relais pour la vie peut compter sur l'engagement de trois ambassadeurs : l'actrice Ingrid Falaise, l'auteure-compositrice-interprète Amélie Beyries et le participant d'espoir Anthony Vallée. Ils incarnent la diversité des parcours et témoignent des défis individuels et collectifs vécus par les personnes touchées par le cancer.

Ensemble, pour créer un avenir sans cancer

Le Québec est la province avec l'un des plus hauts taux de cancer au pays*, d'où l'importance d'agir maintenant. Au Canada, une personne sur quatre devrait mourir du cancer, ce qui en fait la principale cause de mortalité au pays. Depuis ses débuts il y a 27 ans, le Relais pour la vie a permis de recueillir plus de 619 M$ pour financer les projets de recherche les plus prometteurs et apporter le soutien dont les personnes touchées par le cancer ont besoin. En amassant des fonds pour la Société canadienne du cancer par l'entremise du Relais pour la vie, les participants contribuent à sauver et à améliorer des milliers de vies pour les générations à venir.

Chaque site propose une marche symbolique ponctuée de moments forts, dont le Tour de l'espoir, qui donne le coup d'envoi au Relais. Ce moment inaugural est dédié aux participants d'espoir, soit des personnes qui ont une expérience de cancer, ou qui ont un risque de développer la maladie. En soirée, la Cérémonie des luminaires illumine la piste et rend hommage aux personnes touchées ainsi qu'aux êtres chers disparus, dans un moment de recueillement empreint d'émotion et de solidarité.

Rejoignez-nous pour célébrer chaque pas.

Pour participer, il suffit de former une équipe, d'en parler à son entourage et d'amasser des fonds. Chaque action, chaque pas, chaque don compte. Pour trouver le site et la date de l'événement de votre région et pour s'inscrire ou faire un don, visitez relaispourlavie.ca.

Le Relais pour la vie aura lieu dans 17 villes : Alma, Chambly, Donnacona, Drummondville, La Pocatière, Longueuil, Pincourt, Plessisville, Québec, Saint-Apollinaire, Saint-Georges, Saint-Hyacinthe, Saint-Jean-sur-Richelieu, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Shawinigan, Sherbrooke et Terrebonne. S'il n'y a pas de Relais près de chez vous, vous pouvez faire votre collecte de fonds et célébrer avec votre famille et vos amis à la maison ou dans votre voisinage. Inscrivez-vous à relaispourlavie.ca.

Citations

« S'impliquer au Relais pour la vie, c'est choisir de transformer une épreuve en élan de solidarité. Je suis fière de m'y engager pour une deuxième année à titre d'ambassadrice. J'honore ma petite sœur Lisa, qui a récemment traversé la maladie avec une grande résilience, mon amie Évelyne qui s'est envolée en décembre dernier, mon papa, qui a sonné la cloche de la rémission et aussi toutes les Québécoises et tous les Québécois qui en sont touchés. À travers cet engagement, je souhaite rappeler qu'ensemble, nous pouvons faire une réelle différence et offrir de l'espoir à celles et ceux qui en ont besoin », affirme Ingrid Falaise, ambassadrice, qui participera au Relais de Saint-Jean-sur-Richelieu le samedi 6 juin prochain.

« Ayant moi-même traversé un cancer, j'avais envie de m'impliquer au Relais pour la vie cette année et d'offrir une prestation. La musique a été salvatrice pour moi durant cette épreuve, et aujourd'hui, je profite depuis 15 ans d'une rémission et d'une santé qui me permettent de mettre l'épaule à la roue afin de sensibiliser à l'importance du financement de la recherche. J'invite la population à se rassembler en équipe et à vivre cette expérience ensemble, parce que c'est dans le collectif qu'on trouve l'espoir et que l'on peut changer l'avenir du cancer », souligne Amélie Beyries, ambassadrice, qui offrira une courte performance musicale le samedi 6 juin sur le site du Relais de la Rive-Nord à Terrebonne.

« Vivre avec le cancer, c'est apprendre à avancer autrement, un pas à la fois. Grâce aux avancées de la recherche, je peux aujourd'hui continuer à vivre avec la maladie et c'est important pour moi de m'impliquer pour redonner espoir aux autres. Du 5 au 8 mai, je relèverai un défi qui me tient particulièrement à cœur : parcourir à pied la distance entre Québec et Victoriaville afin d'amasser des fonds pour le Relais pour la vie, parce que chaque pas, chaque don, fait une réelle différence », déclare Anthony Vallée, participant d'espoir et ambassadeur, qui sera présent le samedi 13 juin au Relais pour la vie de la MRC de l'Érable, à Plessisville.

« Plus qu'une marche, le Relais pour la vie est un mouvement collectif contre le cancer qui sauve et améliore des vies. Chaque mobilisation permet de soutenir concrètement les personnes touchées par la maladie. Grâce aux dons amassés, nous finançons les projets de recherche les plus prometteurs pour augmenter la survie au cancer, des services de soutien efficaces et empreints de compassion, ainsi que des actions de défense de l'intérêt public pour faire du cancer une priorité au pays », explique Josianne Béliveau, directrice, Relais pour la vie et événements spéciaux à la SCC.

*Selon Projection du fardeau du cancer au Canada en 2026, le Québec affiche l'un des taux d'incidence du cancer les plus élevés au Canada, tant chez les hommes que chez les femmes.

À propos de la Société canadienne du cancer

La Société canadienne du cancer travaille sans relâche pour sauver des vies, améliorer la qualité de vie et mener une action collective contre le cancer. Avec le soutien de personnes atteintes, de bénévoles, de donateurs et de communautés de partout au pays, nous recueillons des fonds pour investir dans la recherche transformatrice sur le cancer, nous offrons un réseau d'aide bienveillant aux personnes atteintes de cancer et nous militons auprès des gouvernements pour créer un avenir plus sain pour tous. Ça prend une société pour agir contre le cancer, et la Société canadienne du cancer ouvre la voie. Aidez-nous à changer les choses. Appelez au 1 888 939-3333 ou visitez cancer.ca dès aujourd'hui.

SOURCE Société canadienne du cancer (Bureau National)

Information et demandes médias : Julia Larivière 438-499-6716 [email protected]