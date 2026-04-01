TORONTO, le 1er avril 2026 /CNW/ - Le nombre de diagnostics de cancer au Canada devrait augmenter de près de 40 % entre 2020 et 2040, ce qui exercera une pression accrue sur les personnes touchées, leurs familles et le système de santé, à un moment où la demande en soins contre le cancer, en information et en services de soutien est déjà croissante.

En ce début avril, la Société canadienne du cancer (SCC) lance sa campagne annuelle de financement du Mois de la jonquille en appelant la population à soutenir les progrès continus dans la lutte contre le cancer, et à investir dans la recherche, les programmes de soutien et les efforts de défense de l'intérêt public qui sauvent des vies et améliorent la qualité de vie des personnes touchées par la maladie.

« Le Mois de la jonquille est un moment pour transformer l'espoir en action, affirme Andrea Seale, chef de la direction de la Société canadienne du cancer. La SCC investit là où le potentiel de prévenir le cancer et de sauver des vies est le plus grand : qu'il s'agisse d'élargir l'accès aux essais cliniques ou de plaider en faveur de la détection précoce, notamment en abaissant l'âge du dépistage du cancer colorectal. Ensemble, nous pouvons réaliser des avancées majeures dans la lutte contre le cancer; des avancées que nous pourrons tous célébrer. »

On estime que près de la moitié des personnes au Canada recevront un diagnostic de cancer au cours de leur vie. Bien que les taux de survie se soient considérablement améliorés au fil des décennies, le cancer demeure la principale cause de décès au pays, d'où l'importance de poursuivre les progrès et d'adopter des approches novatrices en matière de soins.

Pour répondre à ces besoins grandissants, tous les dons faits du 16 au 30 avril 2026 seront égalés, doublant ainsi l'impact de chaque contribution et permettant de transformer les avancées en mesures concrètes pour les personnes qui en ont besoin.

Des progrès sur lesquels bâtir

Grâce en grande partie à la recherche, le taux de survie à cinq ans pour tous les types de cancers confondus atteint aujourd'hui 64 % au Canada, comparativement à seulement 25 % lors de la fondation de la SCC en 1938. Pour certains types de cancers, le taux de survie dépasse même 90 % lorsqu'ils sont détectés à un stade précoce. Les chercheurs ayant reçu du financement de la SCC sont à l'origine de certaines des plus grandes percées du dernier siècle en matière de recherche sur le cancer. Aujourd'hui, les fonds recueillis pendant le Mois de la jonquille soutiennent les esprits scientifiques les plus brillants de la génération, la SCC finançant actuellement 470 projets de recherche actifs partout au pays.

Le soutien des donateurs permet également à la SCC d'offrir de l'information fiable sur le cancer et des services de soutien empreints de compassion par l'entremise de sa ligne d'aide nationale, ainsi que des services pratiques, comme le transport vers les traitements et l'hébergement pour les personnes qui doivent se déplacer afin de recevoir des soins.

« Grâce à la recherche, il y a de l'espoir pour des personnes comme moi. »

Pour Julie Carignan, survivante de cancer, l'impact de la recherche revêt une dimension profondément personnelle.

« J'ai eu la chance rare de survivre à un cholangiocarcinome. Je me suis engagée comme patiente partenaire pour faire avancer la recherche sur un type de cancer pour lequel les options de traitement sont presque inexistantes. C'est grâce aux avancées de la recherche et au soutien des donateurs qu'il y a de l'espoir pour des personnes comme moi », confie Julie Carignan, survivante d'un cholangiocarcinome, un cancer rare des voies biliaires, et patiente partenaire dans un projet de recherche financé par la SCC.

Contribuez à perpétuer un héritage de progrès

Tout comme la jonquille, symbole de résilience, de vigueur et d'espoir et première fleur à éclore au printemps, le Mois de la jonquille représente en engagement commun à créer un avenir où le cancer est moins prévalent, et plus de personnes y survivent et s'épanouissent.

Nous vous encourageons à manifester votre soutien en faisant un don ou du bénévolat, ou en consultant cancer.ca/jonquille. Entre le 16 et le 30 avril 2026, tous les dons seront égalés, doublant ainsi leur impact sur les personnes atteintes de cancer, aujourd'hui et pour les générations à venir.

À propos de la Société canadienne du cancer

La Société canadienne du cancer travaille sans relâche pour sauver des vies, améliorer la qualité de vie et mener une action collective contre le cancer. Avec le soutien de personnes atteintes, de bénévoles, de donateurs et de communautés de partout au pays, nous recueillons des fonds pour investir dans la recherche transformatrice sur le cancer, nous offrons un réseau d'aide bienveillant aux personnes atteintes de cancer et nous militons auprès des gouvernements pour créer un avenir plus sain pour tous. Ça prend une société pour agir contre le cancer, et la Société canadienne du cancer ouvre la voie. Appelez le 1 888 939-3333 ou visitez cancer.ca dès aujourd'hui.

SOURCE Société canadienne du cancer (Bureau National)

Renseignements ou demande d'entrevues : Julia Larivière, conseillère, relations et affaires publiques, 438 499-6716, [email protected]