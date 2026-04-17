Mobilisation record au 20e Souper de la jonquille : 1 112 000 $ amassés pour financer la recherche sur le cancer

QUÉBEC, le 17 avril 2026 /CNW/ - La Société canadienne du cancer (SCC) et son comité organisateur sont fiers d'annoncer le succès remarquable de la 20e édition du Souper de la jonquille, qui s'est tenue hier au Quai 30 du Port de Québec. Une somme de 1 112 000 $ (montant net) a été amassée, grâce à la générosité des participants, partenaires et donateurs, pour financer les projets de recherche les plus prometteurs et offrir un véritable espoir aux personnes touchées par le cancer.

Près de 800 invités issus du milieu des affaires et de la communauté philanthropique se sont réunis pour cet événement majeur, qui a une fois de plus démontré la force de l'action collective contre le cancer, une cause qui touche profondément les familles québécoises.

« Le Souper de la jonquille nous rappelle à quel point l'union fait la force. En nous rassemblant autour d'une cause qui touche tant de familles, nous donnons un sens concret à notre action collective et à notre aspiration à ouvrir la voie à un avenir sans cancer. C'est ensemble, par le travail d'équipe, que nous faisons avancer la recherche et que l'espoir devient possible. »

- Jean-Sébastien Boudreault, directeur général, Partenariats d'entreprise et communautaires, Québec, Société canadienne du cancer

Le Moment jonquille : un temps fort empreint d'émotion

Animée par Julie Snyder, figure incontournable du paysage télévisuel québécois depuis plus de 30 ans, la soirée a culminé avec le témoignage de la cheffe d'antenne de Radio-Canada, Julie Drolet. Originaire de Québec, elle a reçu un diagnostic de cancer du sein agressif en novembre 2024, l'obligeant à mettre sa carrière sur pause. Sa prise de parole a rappelé l'importance cruciale des investissements dans la recherche transformatrice sur le cancer.

Des leaders engagés pour la cause du cancer

Le Souper de la jonquille a bénéficié du soutien de Denis Ricard, président et chef de la direction d'iA Groupe financier et président d'honneur de l'événement, ainsi que d'un comité de gouverneurs et d'ambassadeurs engagés.

« Voir notre communauté d'affaires s'engager avec autant de conviction pour la cause du cancer est une immense fierté. Le Souper de la jonquille démontre notre capacité collective à faire une réelle différence. Je suis fier de contribuer à cet élan qui finance des avancées concrètes en recherche et améliore la vie de milliers de familles d'ici. » - Denis Ricard, président et chef de la direction, iA Groupe financier

20 ans de recherche, d'espoir et de vies transformées

Au Canada, on estime que deux personnes sur cinq recevront un diagnostic de cancer au cours de leur vie. Malgré des progrès scientifiques majeurs, il reste beaucoup à faire. La recherche demeure l'un des leviers les plus puissants pour prévenir la maladie, améliorer le dépistage et offrir des traitements plus efficaces.

Depuis 20 ans, le Souper de la jonquille s'est imposé comme l'événement philanthropique le plus important lié au cancer dans les régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches, en recueillant des fonds pour soutenir des projets de recherche de calibre mondial et un large réseau d'aide aux personnes atteintes de cancer.

Il est toujours possible de soutenir la cause en faisant un don sur www.souperdelajonquille.ca.

Le prochain grand événement philanthropique de la Société canadienne du cancer, le Bal de la Jonquille de Montréal, aura lieu le jeudi 30 avril 2026 à la gare Windsor.

À propos de la Société canadienne du cancer

La Société canadienne du cancer travaille sans relâche pour sauver des vies, améliorer la qualité de vie et mener une action collective contre le cancer. Avec le soutien de personnes atteintes, de bénévoles, de donateurs et de communautés de partout au pays, nous recueillons des fonds pour investir dans la recherche transformatrice sur le cancer, nous offrons un réseau d'aide bienveillant aux personnes atteintes de cancer et nous militons auprès des gouvernements pour créer un avenir plus sain pour tous. Ça prend une société pour agir contre le cancer, et la Société canadienne du cancer ouvre la voie.

Aidez-nous à changer les choses. Appelez le 1 888 939-3333 ou visitez cancer.ca dès aujourd'hui.

SOURCE Société canadienne du cancer (Bureau National)

Pour toutes demandes médias, veuillez contacter : Jean-Sébastien Boudreault, Adm.A, avocat, Directeur général, Partenariats d'entreprise et communautaires, Québec, Société canadienne du cancer, [email protected], 514 924-0229