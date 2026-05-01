MONTRÉAL, le 1er mai 2026 /CNW/ - La Société canadienne du cancer (SCC) a réuni ce soir plus de 600 invités à la gare Windsor pour la 33e édition du Bal de la Jonquille de Montréal. Un montant de 3 175 000 $ a été amassé et servira à financer un projet de recherche sur le cancer de l'ovaire très prometteur, celui de Francis Rodier, Ph. D., du Centre de recherche du CHUM. Avec comme thème « Onirique - Imaginez demain », la plus importante soirée philanthropique liée au cancer au Québec a célébré la force du collectif et le rôle essentiel de la recherche pour façonner un avenir porteur d'espoir pour les personnes touchées par le cancer.

Gauche à droite : Jean-Sébastien Boudreault, Société canadienne du cancer ; Andrea Seale, Société canadienne du cancer ; France Margaret Bélanger, Groupe CH ; Jean-François Courville, Banque Scotia. (Groupe CNW/Société canadienne du cancer (Bureau National))

Une ode à l'espoir

Depuis 2004, le Bal de la Jonquille a permis d'amasser plus de 48 M$, grâce à la générosité de la communauté, contribuant au financement de projets de recherche et de programmes de soutien partout au Québec.

Cette 33e édition était coprésidée par France Margaret Bélanger, présidente, Sports et divertissements chez Groupe CH, et Jean-François Courville, président, Québec à la Banque Scotia. L'événement a bénéficié du soutien exceptionnel de nombreux partenaires, fournisseurs et de près de 250 bénévoles qui ont rendu cette soirée féérique.

« Ce qui rend le Bal de la Jonquille si unique, c'est la force du collectif qui s'y exprime. Chaque don, chaque engagement, est un pas de plus vers des découvertes qui changent des vies. Grâce à cette solidarité remarquable, nous investissons aujourd'hui dans la recherche qui portera l'espoir de demain et contribuera à transformer l'avenir du cancer », a souligné Jean-Sébastien Boudreault, directeur général, Partenariats d'entreprise et communautaires, Québec à la Société canadienne du cancer.

L'actrice Anick Lemay, survivante d'un cancer du sein, et sa fille Simone ont livré une prestation artistique émouvante lors du Moment Jonquille. Pour la première fois, Simone a parlé publiquement de son expérience, alors qu'elle n'avait que 11 ans, et exprimé avec force et courage la réalité méconnue des enfants face à la maladie d'un parent et l'importance du soutien des proches tout au long de la maladie. Le duo mère-fille était accompagné du chanteur Louis-Jean Cormier et de sa fille pour une performance empreinte de sensibilité. Soulignons également que Sonia Benezra a mis son talent extraordinaire d'animatrice et sa compassion au service de cette soirée et de cette cause importante.

Une contribution majeure à la recherche sur le cancer de l'ovaire

Les fonds amassés lors de l'édition 2026 du Bal de la Jonquille de Montréal financeront les travaux de Francis Rodier, Ph. D., chercheur principal dans le cadre d'une Subvention d'équipe Découverte de la Société canadienne du cancer. Son équipe de recherche, composée de scientifiques de partout au Canada, étudie les cellules cancéreuses dormantes afin de prévenir la récidive du cancer de l'ovaire après le traitement.

« Le cancer de l'ovaire est une maladie très difficile à traiter et souvent détectée à un stade avancé. On s'est aperçu que certaines cellules cancéreuses survivent au traitement et entrent dans un état de dormance. Notre équipe cherche à cibler ce phénomène-là. Notre rêve est de trouver un médicament capable de détruire ces cellules cancéreuses dormantes. On veut libérer les patientes de l'épée de Damoclès suspendue au-dessus de leur tête, qui est de ne pas savoir quand le cancer va revenir », explique Francis Rodier, Ph. D.

Au Québec, on estime que 680 femmes ont reçu un diagnostic de cancer de l'ovaire en 2025, et qu'environ 500 femmes mourront des suites de ce cancer. Le cancer de l'ovaire présente des défis importants en matière de détection précoce et d'options thérapeutiques. Ces réalités soulignent l'importance de poursuivre l'élan de recherche et d'investir dans des solutions prometteuses.

Aucun rêve n'est trop grand. Aidez-nous à changer les choses. Célébrez l'innovation et l'espoir en faisant un don au Bal de la Jonquille de Montréal sur baldelajonquille.ca.

La prochaine édition du Bal de la Jonquille de Montréal aura lieu le 29 avril 2027.

Des photos officielles de l'événement sont disponibles dans le dossier de presse ici.

À propos de la Société canadienne du cancer

La Société canadienne du cancer travaille sans relâche pour sauver des vies, améliorer la qualité de vie et mener une action collective contre le cancer. Avec le soutien de personnes atteintes, de bénévoles, de donateurs et de communautés de partout au pays, nous recueillons des fonds pour investir dans la recherche transformatrice sur le cancer, nous offrons un réseau d'aide bienveillant aux personnes atteintes de cancer et nous militons auprès des gouvernements pour créer un avenir plus sain pour tous. Ça prend une société pour agir contre le cancer, et la Société canadienne du cancer ouvre la voie. Aidez-nous à changer les choses. Appelez le 1 888 939-3333 ou visitez cancer.ca dès aujourd'hui.

Crédits de l'événement

Production et réalisation : Groupe Toria

Traiteur : Hoogan et Beaufort et Les Enfants Terribles Traiteur

Décoration florale : Charlotte Lefebvre Décorations Florale inc. et Tsemko Decor Inc.

Mobilier et décor : Groupe Célébrations et Tenue de soirée

Direction audiovisuelle : Pixmob et Événements Total

SOURCE Société canadienne du cancer (Bureau National)

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