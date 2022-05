Le Relais pour la vie de la Société canadienne du cancer est de retour en personne le samedi 11 juin prochain

MONTRÉAL et VILLE DE QUÉBEC, le 12 mai 2022 /CNW/ - Après avoir tenu deux Relais en ligne en raison de la pandémie, la Société canadienne du cancer (SCC) est heureuse d'annoncer le retour des événements en personne cette année! Le Relais pour la vie de la Société canadienne du cancer aura lieu le samedi 11 juin 2022 prochain dans 35 communautés à travers le Québec incluant Plessiville, Terrebonne-Mascouche et Montréal.

Depuis plus de 20 ans, le Relais pour la vie rassemble toutes les communautés à travers le Québec et le Canada afin de changer l'avenir du cancer et d'apporter de l'espoir aux personnes atteintes de la maladie et leurs proches.

La pandémie de la COVID-19 continue d'avoir des répercussions considérables dans les traitements, les diagnostics et le dépistage du cancer. On prévoit qu'environ la moitié des personnes au pays recevront un diagnostic de cancer au cours de leur vie. Le soutien des participants du Relais a un impact sur la vie des personnes touchées par la maladie et contribue à changer l'avenir du cancer. Grâce à votre soutien, la SCC peut financer des projets de recherche novateurs, travailler de concert avec les gouvernements pour créer une société en meilleure santé et fournir un réseau d'aide empreint de compassion.

« Nous nous réjouissons de pouvoir enfin nous rassembler en personne de façon sécuritaire cette année. Les personnes atteintes de cancer ont été particulièrement touchées par les défis de la pandémie et continuent d'y faire face. Nous avons plus que jamais besoin du soutien des Québécois afin de continuer à mener à bien notre mission et d'apporter notre soutien aux personnes atteintes de cancer. Le Relais pour la vie constitue un excellent moyen de s'impliquer et de soutenir la cause du cancer », explique Josianne Béliveau, directrice, Programmes signature et événements spéciaux à la Société canadienne du cancer.

Le Relais pour la vie de cette année comprendra tous les éléments distinctifs des événements précédents. Nous célébrerons les participants et participantes d'espoir au cours du premier tour du Relais et la Cérémonie des luminaires rendra hommage à toutes les personnes que nous aimons et avons aimées.

« Participer au Relais pour la vie, c'est poser un geste d'espoir et d'amour. On connaît tous une personne touchée par le cancer. C'est tellement important de leur rendre hommage et de nous souvenir des êtres chers que nous aimons et avons perdus. Je suis très heureuse de pouvoir le faire en personne de nouveau cette année au sein de ma communauté et de vivre cette émotion tous ensemble », explique Nathalie Gravel, porte-parole du Relais pour la vie de Vaudreuil-Soulanges et participante d'espoir.

La SCC s'engage à respecter les directives de la santé publique et à protéger les personnes atteintes de cancer et les participants aux événements, ainsi que nos donateurs, bénévoles, employés et sympathisants.

Joignez-vous à nous en personne le 11 juin prochain. Pour plus d'informations ou pour vous inscrire, visitez relaispourlavie.ca.

La Société canadienne du cancer travaille sans relâche afin de sauver et d'améliorer des vies. Nous finançons les plus brillants chercheurs sur le cancer. Nous fournissons un réseau d'aide empreint de compassion à toutes les personnes atteintes de cancer, d'un océan à l'autre et pour tous les types de cancer. En tant que voix des personnes qui ont le cancer à cœur, nous travaillons de concert avec les gouvernements pour créer une société en meilleure santé. Aucun autre organisme ne fait ce que nous faisons pour faire en sorte d'améliorer des vies aujourd'hui et de transformer l'avenir du cancer à jamais.

Ensemble, agissons contre le cancer. Appelez-nous au 1 888 939-3333 ou visitez cancer.ca aujourd'hui.

