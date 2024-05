La Société canadienne du cancer invite les Québécois et Québécoises à participer le 8 juin prochain au Relais pour la vie dans leur communauté en soutien aux personnes touchées par le cancer

MONTRÉAL, le 7 mai 2024 /CNW/ - La Société canadienne du cancer (SCC) invite les individus, les familles et les communautés à participer à la 25e édition du Relais pour la vie qui se déroulera le samedi 8 juin 2024 dans 19 municipalités au Québec. Cet événement annuel célèbre les personnes qui sont ou ont été atteintes de cancer, et rend hommage aux êtres chers que nous avons perdus.

Depuis 25 ans, le Relais pour la vie de la Société canadienne du cancer réunit les gens de partout au pays autour d'un événement de collecte de fonds festif qui témoigne de solidarité envers les personnes touchées par le cancer. Dans chaque municipalité, le Relais pour la vie propose un parcours de marche qui symbolise la persévérance des personnes ayant vécu une expérience de cancer.

« Depuis la création du Relais pour la vie, nous avons fait des avancées majeures pour sauver et améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de cancer. On estime que 2 personnes sur 5 au Canada recevront ce diagnostic au cours de leur vie. Le Relais pour la vie est une occasion de réunir les communautés de partout en guise de solidarité, pour donner espoir et recueillir des dons qui feront une différence dans la vie des personnes touchées », souligne Josianne Béliveau, directrice, Programmes signature à la Société canadienne du cancer.

Depuis 1999, le Relais pour la vie a permis de recueillir plus de 610 millions de dollars pour aider les personnes atteintes de cancer au Canada. Les fonds amassés financent des projets de recherche novateurs sur tous les types de cancer. L'équipe de la chercheuse Lee-Hwa Tai de l'Université de Sherbrooke, par exemple, développe un vaccin d'immunothérapie contre le cancer du sein triple négatif, l'un des types de cancer du sein les plus difficiles à traiter. Si ce projet donne de bons résultats, il offrirait une option thérapeutique qui aiderait à prolonger et à améliorer la vie des personnes atteintes. Les dons financent également des programmes et des services de soutien ainsi que des activités de défense de l'intérêt public auprès des gouvernements pour combler les lacunes en matière de soins et favoriser la création d'une société en meilleure santé.

« Cette année marquera ma 16e année de participation au Relais pour la vie de ma région! Pour moi, c'est essentiel d'y participer en guise de reconnaissance envers la science qui fait des pas de géant, et qui m'a permis d'avoir des traitements qui m'ont sauvé la vie à la suite de mon diagnostic de cancer du sein de stade 3. J'invite la population à être généreuse et à participer en grand nombre pour soutenir et donner espoir aux gens qui font face à cette maladie », mentionne Dorothée Perreault, marraine de cœur du Relais pour la vie Rive-Nord de la Société canadienne du cancer.

Le Relais pour la vie propose une expérience unique qui débutera par une cérémonie d'ouverture parsemée de témoignages inspirants, puis sera suivie d'une marche symbolique, entre autres. La Cérémonie des luminaires, un moment traditionnellement magique pour les participants, rendra hommage aux êtres chers qui ont été emportés par la maladie.

La période d'inscription pour participer au relaispourlavie.ca est en cours. La population est invitée à vivre l'action et l'émotion le samedi 8 juin 2024. Peu importe où aura lieu le Relais, que ce soit en personne ou en ligne, des milliers de personnes se mobiliseront pour soutenir la cause dans leur communauté.

Sites du Relais pour la vie 2024 au Québec :

Alma

Chambly

Drummondville

Longueuil

Plessisville

Portneuf

Québec

Saint-Apollinaire

Saint-Jean-sur-Richelieu

Shawinigan

Sherbrooke

Terrebonne

Vaudreuil

Boucherville

La Pocatière

Sainte-Adèle

Saint-Hyacinthe

Saint-Georges

Sainte-Marthe-sur-le-Lac

À propos de la Société canadienne du cancer

La Société canadienne du cancer travaille sans relâche afin de sauver et d'améliorer des vies. Nous finançons les plus brillants chercheurs sur le cancer. Nous fournissons un réseau d'aide empreint de compassion à toutes les personnes atteintes de cancer, dans tout le Canada et pour tous les types de cancer. Avec le soutien des personnes touchées, des sympathisants, des donateurs et des bénévoles, nous créons un avenir plus sain. Nous avons tous un rôle à jouer. Ça prend une société pour agir contre le cancer. Appelez au 1 888 939-3333 ou visitez cancer.ca aujourd'hui.

SOURCE Société canadienne du cancer (Bureau National)

Renseignements: et demandes médias : Julia Larivière, 438-499-6716, [email protected]