« Nous croyons que la Canada Vie offrira une excellente expérience en matière d'épargne et de régimes de retraite collectifs, expérience qui saura répondre aux besoins des entreprises clientes offrant le Régime Vision d'Avenir TD et de leurs employés. GPTD pourra ainsi se concentrer sur ses activités principales : penser différemment pour proposer des solutions novatrices aux investisseurs », indique Bruce Cooper, chef de la direction, Gestion de Placements TD et premier vice-président, Groupe Banque TD.

« Nous avons hâte d'accueillir les clients du Régime Vision d'Avenir TD à la Canada Vie », indique Michael Henderson, vice-président, Approche client pour les participants de régime, Canada Vie. « Depuis plus de 170 ans, les Canadiens nous accordent leur confiance, car ils savent que nous pouvons répondre à leurs besoins en matière de sécurité financière et respecter nos engagements. À titre de nouveau fournisseur du régime d'épargne-retraite collectif pour les clients de Vision d'Avenir TD, la Canada Vie a à cœur d'offrir un programme de bien-être financier complet et personnalisé qui s'appuiera sur le régime d'épargne-retraite que les clients de la TD apprécient. Les clients de Vision d'Avenir TD bénéficieront de nos plateformes en ligne, de nos innovations numériques, de nos programmes de littératie financière robustes et de soutien individuel, grâce auxquels ils vivront une expérience de bien-être financier excédant leurs attentes. »

À propos de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie

La Canada Vie est un chef de file du secteur de l'assurance, de la gestion de patrimoine et des avantages sociaux qui vise à améliorer le bien-être financier, physique et mental des Canadiens. Depuis plus de 170 ans, les particuliers, les familles et les propriétaires d'entreprise de partout au pays savent qu'ils peuvent compter sur nous pour leur fournir des conseils avisés et pour tenir nos engagements. Aujourd'hui, nous sommes heureux de servir plus de 13 millions de clients d'un océan à l'autre.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et LinkedIn.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord d'après le nombre de succursales et elle offre ses services à plus de 26 millions de clients. Ces services sont regroupés dans trois principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services de détail au Canada, y compris TD Canada Trust, Financement auto TD au Canada, Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; Services de détail aux États-Unis, comprenant TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD aux États-Unis et une participation dans The Charles Schwab Corporation; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 14 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 31 octobre 2020, les actifs de la TD totalisaient 1,7 billion de dollars CA. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

SOURCE Canada Vie

Renseignements: Liz Kulyk, Vice-présidente adjointe, Relations avec les médias et Affaires publiques, La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie, 204 391-8515, [email protected] ; Julie Bellissimo, Directrice principale, Affaires internes et publiques, Groupe Banque TD, 416 965-5050, [email protected]

Liens connexes

https://www.td.com