TORONTO, le 8 juill. 2025 /CNW/ - Le Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque ») a annoncé aujourd'hui le lancement d'un assistant virtuel IA, un robot conversationnel exclusif alimenté par l'IA générative, dont se servira l'équipe Valeurs Mobilières TD (VMTD). D'abord déployé comme projet pilote, l'assistant virtuel IA de VMTD permettra d'augmenter la productivité et l'efficacité des professionnels en ventes institutionnelles, en négociations et en recherches de la salle des marchés de VMTD. En simplifiant des tâches quotidiennes, l'assistant virtuel fera considérablement croître la valeur qu'ajoutent les collègues dans leurs interactions avec les clients.

L'assistant virtuel IA de VMTD, un type de système de gestion des connaissances, est un robot conversationnel interne qui nous permettra de recueillir facilement un grand nombre de renseignements qui seront synthétisés sous forme de données et de résumés concis et contextuels. Ainsi, les collègues pourront répondre aux demandes des clients plus rapidement et plus précisément.

Au moyen de la génération améliorée par récupération d'information, l'assistant virtuel explore les documents internes de VMTD afin d'interpréter, d'analyser et de résumer les éléments essentiels pertinents pour répondre efficacement aux invites des utilisateurs. L'outil se sert également de la fonctionnalité « texte à SQL » pour convertir les requêtes conversationnelles en requêtes SQL. Ces dernières s'appuieront ensuite sur le référentiel de données pour produire des résultats concis présentés sous forme de tableaux et d'éléments visuels et ainsi fournir des renseignements pertinents sur le marché. L'assistant virtuel fera gagner du temps aux collègues de la salle des marchés, qui pourront alors mieux se concentrer sur des interactions avec les clients et une prise de décision stratégiques.

« Nous nous réjouissons du potentiel que représente l'assistant virtuel IA pour l'équipe VMTD, affirme Dan Charney, vice-président à la direction, vice-président principal et chef, Marchés mondiaux, VMTD. Il ne s'agit pas seulement d'un outil : c'est aussi une étape importante dans l'évolution de notre façon de travailler, conçue par et pour des négociateurs. Le monde change chaque jour un peu plus vite. C'est pourquoi nous ne ménageons aucun effort pour offrir à nos collègues des solutions intelligentes et axées sur l'innovation qui réduiront la complexité de nos processus. En alliant expertise humaine et technologie de pointe, nous multiplions les possibilités pour nos équipes et, au bout du compte, pour nos clients. »

Voici quelques fonctionnalités clés de l'assistant virtuel IA de VMTD :

Productivité supérieure : Réduction du surplus d'information grâce à l'automatisation du recueil et de la synthétisation de renseignements, ce qui permet aux équipes de déployer une stratégie plus avantageuse sur le plan des interactions avec les clients et des analyses.

Compréhension de la terminologie et du contexte nuancés propres au secteur. Confiance et fiabilité : Chaque donnée est accompagnée des passages directement tirés du document d'où elle provient pour en faciliter la vérification.

« L'assistant virtuel IA de VMTD constitue une phase majeure dans notre parcours visant la transformation de l'expérience collègue et de l'expérience client, ce que nous faisons en intégrant de nouvelles technologies comme l'IA générative, explique Dan Bosman, premier vice-président et chef de l'information, VMTD et Paiements. Nous avons déployé des systèmes de gestion des connaissances à l'échelle de l'entreprise de façon méthodique, car ces plateformes sont essentielles au développement des capacités pour les collègues et à l'amélioration de l'expérience client. La solide collaboration entre nos groupes technologiques, l'équipe Layer 6 et Innovation de l'entreprise a joué un rôle déterminant dans l'atteinte de cet objectif important. »

Le lancement de cet assistant virtuel a été rendu possible grâce à l'investissement de la Banque dans la recherche et le développement de technologies de pointe. La TD a récemment annoncé le déploiement d'IA Prisme TD, un nouveau modèle de fondation d'IA dont le but est de redéfinir la façon dont la Banque anticipe les besoins des clients afin de personnaliser leur expérience bancaire. La TD a lancé deux systèmes de gestion des connaissances (dans des centres de contact et des succursales) et s'attend à ce qu'ils soient intégrés dans ses sept secteurs d'ici la fin de l'année. Ce n'est pas tout : la Banque a aussi effectué une importante migration d'enregistrements de données vers sa plateforme infonuagique sécurisée, ce qui lui permet de proposer des solutions comme l'assistant virtuel IA de VMTD avec plus de rapidité et de souplesse.

Emboîtant le pas à l'évolution du secteur financier, la TD reste déterminée à innover et à faire une utilisation responsable de l'IA pour asseoir sa réputation d'entreprise avant-gardiste dont les avancées profitent aussi au reste du secteur. La Banque fait d'ailleurs la promotion de cette approche dans le cadre de TD invente, son initiative stratégique qui vise à stimuler l'innovation. À une époque où les mots d'ordre sont rapidité, exactitude et adaptabilité, la TD montre que l'on peut faire une utilisation stratégique de l'IA pour contribuer à surmonter des défis financiers complexes.

