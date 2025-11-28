TORONTO, le 28 nov. 2025 /CNW/ - Le 24 novembre 2025, l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, a annoncé que près de six millions de Canadiennes et de Canadiens sont désormais couverts par le Régime canadien de soins dentaires (RCSD). Aujourd'hui, Jean Yip, députée de Scarborough-Agincourt, a souligné qu'en Ontario, plus de 2,3 millions de personnes sont désormais couvertes par le Régime et que plus de 1,4 million de personnes ont déjà reçu des soins de la part des fournisseurs participants. Le RCSD rend la vie plus abordable en permettant aux Canadiennes et aux Canadiens admissibles d'économiser en moyenne 800 $ par année sur leurs services de soins buccodentaires.

La ministre Michel a également annoncé un financement de plus de 35 millions de dollars sur trois ans pour 30 projets dans le cadre du Fonds d'accès à la santé buccodentaire (FASB). Cela comprend plus de 9 millions de dollars pour sept projets en Ontario. Ces projets amélioreront la formation des étudiants en médecine dentaire en leur permettant d'acquérir l'expérience pratique dont ils ont besoin pour prodiguer des soins aux Canadiennes et aux Canadiens partout au pays, tout en renforçant les efforts visant à améliorer l'accès aux soins.

À l'heure actuelle, plus de 27 000 fournisseurs de soins buccodentaires participent au RCSD en offrant une vaste gamme de services tels que des nettoyages, des obturations et des prothèses dentaires, ce qui représente près de 100 % des fournisseurs actifs au Canada.

Pour certains membres du RCSD, c'est la première fois depuis des décennies qu'ils consultent un fournisseur de soins buccodentaires. Sans accès aux soins dentaires, de nombreuses personnes se rendent aux urgences pour des problèmes dentaires qui pourraient être traités dans un cabinet dentaire. En améliorant l'accès aux soins, le RCSD contribue à alléger la pression qui pèse sur le système de santé canadien.

Citations

« Grâce au RCSD, les Canadiennes et les Canadiens bénéficient désormais des soins préventifs dont ils ont besoin, et ce programme n'est possible que grâce à l'engagement et à la participation de la quasi-totalité des fournisseurs de soins buccodentaires dans tout le pays. Notre soutien à de nouveaux projets de formation permettra non seulement de former la prochaine génération de professionnels de la santé buccodentaire, mais aussi de contribuer à réduire les coûts pour les familles. »

L'honorable Marjorie Michel

Ministre de la Santé

« Les soins dentaires ne devraient jamais être hors de portée. Grâce au Régime canadien de soins dentaires, des millions de Canadiennes et de Canadiens ont désormais accès aux traitements dont ils ont besoin pour conserver un sourire éclatant de santé. Ce programme contribue à bâtir un Canada plus sain et plus équitable, une personne à la fois. Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur Canada.ca/dentaire et rejoignez le nombre croissant de Canadiennes et de Canadiens qui bénéficient déjà de ce soutien essentiel. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario

« Le Fonds d'accès à la santé buccodentaire et le Régime canadien de soins dentaires contribuent à élargir l'accès aux soins de santé buccodentaire dans toute la province. Ensemble, nous améliorons les résultats en matière de santé, réduisons les obstacles et aidons les Ontariennes et les Ontariens à accéder aux soins dont ils ont besoin, ce qui fait une réelle différence dans la vie des gens aujourd'hui et pour les années à venir. J'ai pu constater de mes propres yeux l'incidence positive de cette initiative à Scarborough-Agincourt. »

Jean Yip

Députée de Scarborough-Agincourt, Ontario

Faits en bref

Sur les plus de 9 millions de dollars de financement accordés à l'Ontario, près de 3 millions seront alloués à trois projets de l'Université de Toronto : 1 670 000 $ pour un projet qui améliorera les possibilités de formation pratique pour les étudiants en santé buccodentaire tout en améliorant l'accès aux soins de santé buccodentaire pour les patients nécessitant un traitement urgent à la nouvelle clinique dentaire publique d'urgence; 733 000 $ pour un projet visant à améliorer l'accès aux soins de santé buccodentaire en offrant aux membres du RCSD une couverture pour les procédures admissibles destinées aux populations non assurées, et en soutenant les activités visant à attirer et à fidéliser les patients dans la clinique dentaire de formation de l'école; 527 000 $ pour un projet visant à élargir les possibilités d'apprentissage pratique pour les étudiants en médecine dentaire et l'accès aux soins dentaires dans les cliniques dentaires des communautés rurales et isolées.

Tous les Canadiens et Canadiennes admissibles peuvent maintenant présenter une demande au RCSD. Pour être admissibles, les demandeurs doivent : ne pas avoir accès à une assurance dentaire; avoir rempli leur déclaration de revenus individuelle de 2024 au Canada (et celle de leur épouse ou époux ou conjointe ou conjoint de fait, s'il y a lieu); avoir un revenu familial net rajusté de moins de 90 000 $; être un résident canadien aux fins de l'impôt.

Les membres du RCSD qui n'ont pas déjà un fournisseur de soins buccodentaires peuvent consulter l'Outil de recherche de fournisseur du RCSD de la Sun Life pour en trouver un dans leur communauté.

Près de 100 % des dentistes, denturologistes, hygiénistes dentaires et spécialistes dentaires actifs au Canada, y compris ceux qui travaillent dans des établissements d'enseignement, soignent des patients couverts par le RCSD.

Annoncé dans le budget 2023, le FASB est un programme de subventions et de contributions dirigé par Santé Canada et conçu pour compléter le RCSD. Le Fonds vise à élargir l'accès aux soins de santé buccodentaire en soutenant des projets qui réduisent ou éliminent les obstacles à l'accès aux soins de santé buccodentaire pour les populations ciblées.

Liens connexes

SOURCE Santé Canada (SC)

Contacts : Emmanuelle Ducharme, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Santé, [email protected]; Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]