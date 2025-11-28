WINNIPEG, MB, le 27 nov. 2025 /CNW/ - L'honorable Terry Duguid, député de Winnipeg-Sud, au nom de l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, fera une annonce portant sur le Régime canadien de soins dentaires et soulignera le financement provenant du Fonds d'accès à la santé buccodentaire.

Il y aura un point de presse immédiatement après l'annonce.

Date

Le 28 novembre 2025

Heure

14 h 30 (HC)

Lieu

L'événement aura lieu en personne à l'adresse suivante :

Université du Manitoba, campus Fort Garry

137, promenade Innovation, pièce 173

Winnipeg (Manitoba)

R3T 6B6

Les médias peuvent également se joindre par Zoom :

https://hc-sc-gc-ca.zoom.us/j/64353752464

Code d'accès : 251128

Veuillez vous identifier (prénom et nom) et indiquer votre média lorsque vous vous joindrez à l'événement.

X : @GouvCanSante

Facebook : Canadiens en santé

SOURCE Santé Canada (SC)

Renseignements aux médias : Emmanuelle Ducharme, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Santé, [email protected]; Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]