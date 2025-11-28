/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le gouvernement du Canada fera une annonce au sujet des soins dentaires dans les Prairies/ English
Nouvelles fournies parSanté Canada (SC)
28 nov, 2025, 09:00 ET
WINNIPEG, MB, le 27 nov. 2025 /CNW/ - L'honorable Terry Duguid, député de Winnipeg-Sud, au nom de l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, fera une annonce portant sur le Régime canadien de soins dentaires et soulignera le financement provenant du Fonds d'accès à la santé buccodentaire.
Il y aura un point de presse immédiatement après l'annonce.
Date
Le 28 novembre 2025
Heure
14 h 30 (HC)
Lieu
L'événement aura lieu en personne à l'adresse suivante :
Université du Manitoba, campus Fort Garry
137, promenade Innovation, pièce 173
Winnipeg (Manitoba)
R3T 6B6
Les médias peuvent également se joindre par Zoom :
https://hc-sc-gc-ca.zoom.us/j/64353752464
Code d'accès : 251128
Veuillez vous identifier (prénom et nom) et indiquer votre média lorsque vous vous joindrez à l'événement.
SOURCE Santé Canada (SC)
Renseignements aux médias : Emmanuelle Ducharme, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Santé, [email protected]; Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]
