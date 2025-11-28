/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le gouvernement du Canada fera une annonce au sujet des soins dentaires en Ontario/ English
TORONTO, le 26 nov. 2025 /CNW/ - Jean Yip, députée de Scarborough--Agincourt, au nom de l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, fera une annonce portant sur le Régime canadien de soins dentaires et soulignera le financement provenant du Fonds d'accès à la santé buccodentaire.
Il y aura un point de presse immédiatement après l'annonce.
Date
Le 28 novembre 2025
Heure
10 h (HNE)
Lieu
L'événement aura lieu en personne à l'adresse suivante :
Université de Toronto
Faculté de médecine dentaire
124, rue Edward, Clinique 2 (2e étage)
Toronto (Ontario)
M5G 2L3
Les médias peuvent également se joindre par Zoom : https://hc-sc-gc-ca.zoom.us/j/68353816483
Code d'accès : 936955
Veuillez vous identifier (prénom et nom) et indiquer votre média lorsque vous vous joindrez à l'événement.
SOURCE Santé Canada (SC)
Renseignements aux médias : Emmanuelle Ducharme, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Santé, [email protected]; Relations avec les médias: Santé Canada, [email protected]
