MONTRÉAL, le 27 nov. 2025 /CNW/ - Eric St-Pierre, député d'Honoré-Mercier, au nom de l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, fera une annonce portant sur le Régime canadien de soins dentaires et soulignera le financement provenant du Fonds d'accès à la santé buccodentaire.

Il y aura un point de presse immédiatement après l'annonce.

Date

Le 28 novembre 2025

Heure

13 h (HNE)

Lieu



L'événement aura lieu en personne à l'adresse suivante :

Faculté de médecine dentaire et des sciences de la santé orale, Salle 102

Université McGill

2001, avenue McGill College

Montréal (Québec)

H3A 1G1

Les médias peuvent également se joindre par Zoom : https://hc-sc-gc-ca.zoom.us/j/65371991716

Code d'accès : 724480

Veuillez vous identifier (prénom et nom) et indiquer votre média lorsque vous vous joindrez à l'événement.

X : @GouvCanSante

Facebook : Canadiens en santé

SOURCE Santé Canada (SC)

Renseignements aux médias : Emmanuelle Ducharme, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Santé, [email protected]; Relations avec les médias, Santé Canada, [email protected]