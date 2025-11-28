WINNIPEG, MB, le 28 nov. 2025 /CNW/ - Le 24 novembre 2025, l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, a annoncé que près de six millions de Canadiennes et de Canadiens sont désormais couverts par le Régime canadien de soins dentaires (RCSD). Aujourd'hui, l'honorable Terry Duguid, député de Winnipeg-Sud, a souligné que dans les Prairies, plus de 630 000 personnes sont désormais couvertes par le Régime et que plus de 340 000 personnes ont déjà reçu des soins de la part des fournisseurs participants. Le RCSD rend la vie plus abordable en permettant aux Canadiennes et aux Canadiens admissibles d'économiser en moyenne 800 $ par année sur leurs services de soins buccodentaires.

La ministre Michel a également annoncé un financement de plus de 35 millions de dollars sur trois ans pour 30 projets dans le cadre du Fonds d'accès à la santé buccodentaire (FASB). Cela comprend plus de 14,7 millions de dollars pour 11 projets dans les Prairies. Ces projets amélioreront la formation des étudiants en médecine dentaire en leur permettant d'acquérir l'expérience pratique dont ils ont besoin pour prodiguer des soins aux Canadiennes et aux Canadiens partout au pays, tout en renforçant les efforts visant à améliorer l'accès aux soins.

À l'heure actuelle, plus de 27 000 fournisseurs de soins buccodentaires participent au RCSD en offrant une vaste gamme de services tels que des nettoyages, des obturations et des prothèses dentaires, ce qui représente près de 100 % des fournisseurs actifs au Canada.

Pour certains membres du RCSD, c'est la première fois depuis des décennies qu'ils consultent un fournisseur de soins buccodentaires. Sans accès aux soins dentaires, de nombreuses personnes se rendent aux urgences pour des problèmes dentaires qui pourraient être traités dans un cabinet dentaire. En améliorant l'accès aux soins, le RCSD contribue à alléger la pression qui pèse sur le système de santé canadien.

« Grâce au RCSD, les Canadiennes et les Canadiens bénéficient désormais des soins préventifs dont ils ont besoin, et ce programme n'est possible que grâce à l'engagement et à la participation de la quasi-totalité des fournisseurs de soins buccodentaires dans tout le pays. Notre soutien à de nouveaux projets de formation permettra non seulement de former la prochaine génération de professionnels de la santé buccodentaire, mais aussi de contribuer à réduire les coûts pour les familles. »

L'honorable Marjorie Michel

Ministre de la Santé

« Les soins dentaires ne devraient jamais être hors de portée. Grâce au Régime canadien de soins dentaires, des millions de Canadiennes et de Canadiens ont désormais accès aux traitements dont ils ont besoin pour conserver un sourire éclatant de santé. Ce programme contribue à bâtir un Canada plus sain et plus équitable, une personne à la fois. Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur Canada.ca/dentaire et rejoignez le nombre croissant de Canadiennes et de Canadiens qui bénéficient déjà de ce soutien essentiel. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario

« Grâce au Régime canadien de soins dentaires, nous aidons les familles, les personnes âgées et d'autres Canadiennes et Canadiens à obtenir les soins dont ils ont besoin sans avoir à se soucier du coût. Le Fonds d'accès à la santé buccodentaire s'appuie sur cette initiative en réduisant les obstacles à l'accès dans les communautés mal desservies, y compris dans les Prairies. »

L'honorable Terry Duguid

Député de Winnipeg-Sud, Manitoba

« Aujourd'hui marque une étape importante pour les familles des Prairies et ici, au Manitoba. Grâce au nouveau financement du Fonds d'accès à la santé buccodentaire et à la mise en œuvre continue du Régime canadien de soins dentaires, nous voyons les obstacles de longue date aux soins dentaires commencer à s'effacer. Cet investissement signifie une augmentation du nombre de cliniques, de fournisseurs et de personnes bénéficiant des soins dont elles ont besoin. »

Doug Eyolfson

Député de Winnipeg-Ouest, Manitoba

Sur les plus de 14,7 millions de dollars de financement accordés aux Prairies, plus de 6 millions de dollars seront alloués à l'Université du Manitoba pour quatre projets : 3 592 000 $ pour aider à développer des modules d'apprentissage en ligne fondés sur des données probantes et axés sur les patients, et les rendre disponibles à l'échelle nationale afin de mieux préparer les professionnels de la santé buccodentaire de tout le Canada à fournir des soins adaptés à la culture et accessibles aux populations mal desservies; 1 887 331 $ pour aider à mettre en place un programme pilote de stages cliniques postuniversitaires en santé buccodentaire communautaire et en santé dentaire publique destiné aux dentistes et aux hygiénistes dentaires nouvellement diplômés, en mettant l'accent sur les populations mal desservies; 336 000 $ pour aider l'université à couvrir les quotes-parts des membres du RCSD pour lesquels le coût constitue un obstacle, afin qu'ils puissent continuer à participer aux cliniques d'apprentissage universitaires; 344 740 $ pour aider à créer un poste de liaison communautaire en santé buccodentaire dans les cliniques dentaires et communautaires de l'université. Le chargé de liaison favorisera les partenariats avec les organisations qui viennent en aide aux personnes qui n'ont pas accès aux soins de santé buccodentaire et facilitera leur accès aux services de la clinique du campus universitaire à Winnipeg.

En Alberta, plus de 385 000 personnes sont désormais couvertes par le Régime, et plus de 200 000 personnes ont déjà reçu des soins.

Au Manitoba, plus de 150 000 personnes sont désormais couvertes par le Régime, et plus de 85 000 personnes ont déjà reçu des soins.

En Saskatchewan, plus de 95 000 personnes sont désormais couvertes par le Régime, et plus de 50 000 personnes ont déjà reçu des soins.

Tous les Canadiens et Canadiennes admissibles peuvent maintenant présenter une demande au RCSD. Pour être admissibles, les demandeurs doivent : ne pas avoir accès à une assurance dentaire; avoir rempli leur déclaration de revenus individuelle de 2024 au Canada (et celle de leur épouse ou époux ou conjointe ou conjoint de fait, s'il y a lieu); avoir un revenu familial net rajusté de moins de 90 000 $; être un résident canadien aux fins de l'impôt.

Les membres du RCSD qui n'ont pas déjà un fournisseur de soins buccodentaires peuvent consulter l'Outil de recherche de fournisseur du RCSD de la Sun Life pour en trouver un dans leur communauté.

Près de 100 % des dentistes, denturologistes, hygiénistes dentaires et spécialistes dentaires actifs au Canada, y compris ceux qui travaillent dans des établissements d'enseignement, soignent des patients couverts par le RCSD.

Annoncé dans le budget 2023, le FASB est un programme de subventions et de contributions dirigé par Santé Canada et conçu pour compléter le RCSD. Le Fonds vise à élargir l'accès aux soins de santé buccodentaire en soutenant des projets qui réduisent ou éliminent les obstacles à l'accès aux soins de santé buccodentaire pour les populations ciblées.

