AVIS AUX MÉDIAS - Le gouvernement du Canada annonce une aide financière pour lutter contre la crise des surdoses et des drogues illégales dans le Nord et l'Ouest du Canada
Nouvelles fournies parSanté Canada (SC)
16 févr, 2026, 13:00 ET
WHITEHORSE, YT, le 16 févr. 2026 /CNW/ - L'honorable Rebecca Alty, ministre des Relations Couronne-Autochtones, accompagnée de Brendan Hanley, secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique, au nom de l'honorable Marjorie Michel, feront une annonce importante dans le cadre du Fonds d'urgence pour le traitement et du Programme sur l'usage et les dépendances aux substances.
Il y aura un point de presse immédiatement après l'annonce.
Date
Le 17 février 2025
Heure
12 h (HY)
Lieu
L'événement se déroulera en personne à l'adresse suivante :
Le Conseil des Premières Nations du Yukon, 2166 avenue 2nd, Whitehorse (Yukon)
Les media peuvent participer via Zoom :
Code d'accès : 103688
SOURCE Santé Canada (SC)
Renseignements aux médias : Emmanuelle Ducharme, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Santé, [email protected]; Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]
