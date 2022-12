LG enrichit son choix de couleurs percutantes en offrant désormais la couleur Pantone de l'année 2023 sur son réfrigérateur dernier cri.

SÉOUL, Corée du Sud, le 22 déc. 2022 /CNW/ - LG Electronics (LG) présentera une nouvelle couleur attrayante pour son réfrigérateur révolutionnaire avec MoodUPMC dans le but d'offrir des expériences personnalisées lors du CES 2023. En collaboration avec le Pantone Colour Institute de renommée mondiale, LG offre désormais la couleur Viva Magenta sur son réfrigérateur à changement de couleur. La couleur Pantone de l'année 2023 est un rouge cramoisi courageux et intrépide qui insuffle de la fougue et du suspense dans les environnements intérieurs, dynamisant tout environnement grâce à son rayonnement.

Le réfrigérateur MoodUPMC de LG, qui met en vedette la couleur Pantone de l’année 2023, est présenté au salon CES 2023. (Groupe CNW/LG Electronics Canada)

Le réfrigérateur avec MoodUPMC, dévoilé lors de l'IFA 2022 à Berlin en septembre, propose une gamme diversifiée de couleurs riches et dynamiques parmi lesquelles choisir. Les utilisateurs peuvent ainsi animer leur cuisine chaque fois qu'ils ressentent le besoin de changer ou de rafraîchir l'ambiance. Avec l'arrivée de la couleur Viva Magenta, un ajout élégant issu du partenariat étroit de LG avec le Pantone Colour Institute, le panneau de porte supérieur du réfrigérateur offre désormais un total de 23 options de couleurs raffinées. Les propriétaires du modèle à quatre portes avec porte à deux battants peuvent mélanger et assortir les couleurs à leur guise, avec plus de 190 000 combinaisons de couleurs possibles.

Les utilisateurs de MoodUP peuvent facilement sélectionner et appliquer la couleur Viva Magenta, ainsi que n'importe quelle autre couleur disponible, en utilisant l'application intuitive LG ThinQMC. Grâce à des panneaux de porte à DEL dont la couleur peut être modifiée, la solution de cuisine innovante de LG permet aux utilisateurs de personnaliser l'apparence de leur réfrigérateur sans avoir à remplacer physiquement l'un de ses éléments extérieurs.

Pour obtenir une apparence plus traditionnelle dans la cuisine, les utilisateurs peuvent éteindre les panneaux de porte à DEL du réfrigérateur MoodUP à tout moment et profiter de la charmante combinaison de couleurs de gris et blanc luxueux. Intemporelle et discrète, cette combinaison nette et fraîche s'harmonise bien avec n'importe quel environnement et évoque le contraste naturel et subtil des pierres de différentes couleurs.

« Maintenant offert avec la couleur Pantone de l'année 2023, Viva Magenta, le réfrigérateur avec MoodUP incarne la commodité et la personnalisation des appareils innovants ThinQ UP de LG », déclare Lyu Jae-cheol, président de LG Electronics, société d'appareils électroménagers pour la maison et de systèmes d'amélioration de la qualité de l'air. « Nous continuerons à concevoir des solutions de style de vie perfectionnées qui offrent des expériences distinctives aux consommateurs et sont dotées d'une capacité de mise à niveau sans précédent. »

Les visiteurs peuvent découvrir les plus récentes innovations de LG, y compris le réfrigérateur InstaView MoodUP avec Viva Magenta de LG, au kiosque de la société (no 15501, Centre des congrès de Las Vegas) au CES 2023 qui se tiendra du 5 au 8 janvier.

À propos de LG Electronics Canada inc.

LG Electronics Canada inc. est la filiale canadienne de LG Electronics inc., un innovateur en matière de ventes mondiales dans le domaine de la technologie et de l'électronique grand public, dont les ventes représentent 63 milliards de dollars américains et dont le siège social est situé à Séoul, en Corée du Sud. LG Electronics Canada inc., dont le bureau principal est à Toronto, en Ontario, est composée de quatre unités d'affaires : électroménagers pour la maison, divertissement pour la maison, solutions professionnelles et solutions d'amélioration de la qualité de l'air. LG Electronics Canada s'efforce d'offrir des produits primés et reconnus pour leur mariage entre style et technologie. Ces produits novateurs comprennent des téléviseurs, des solutions audio et des appareils portables, des électroménagers, des solutions résidentielles et commerciales d'amélioration de la qualité de l'air, des moniteurs et des ordinateurs portables, ainsi que des solutions d'affichage numérique OLED et DEL de pointe. Pour obtenir plus de renseignements, consultez le site lg.ca.

