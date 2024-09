TORONTO, le 3 sept. 2024 /CNW/ - Appel à Recycler Canada, le plus important organisme de collecte et de recyclage de piles et batteries au Canada, est ravi d'annoncer que 50 millions de kilogrammes de piles et batteries usagées ont été collectés et recyclés dans le cadre de son programme depuis 1997, ce qui représente le poids équivalent de 360 baleines bleues.

Appel à Recycler a franchi l'étape de 50 millions de kilogrammes de piles et batteries collectées et recyclées au Canada depuis 1997 (Groupe CNW/Call2Recycle Canada, Inc.) Logo Recyclez Vos Batteries, Canada! (Groupe CNW/Call2Recycle Canada, Inc.)

Cette étape importante a été atteinte grâce à l'engagement collectif canadien envers la réduction des déchets, la lutte contre les changements climatiques et la création d'une économie circulaire. Les industries, partenaires de collecte de piles, gouvernements, municipalités, fournisseurs de services, ainsi que tous les Canadiens, ont contribué sans relâche au recyclage des piles et batteries partout au Canada en adoptant de nouveaux règlements visant le recyclage, en détournant les piles et batteries usagées des sites d'enfouissement, et en récupérant leurs précieux composants pour aider le Canada à atteindre ses objectifs en matière de durabilité et d'économie circulaire.

Alors que le Canada accélère son effort vers zéro émissions nettes d'ici 2050, la gestion sécuritaire et responsable des piles et batteries devient de plus en plus essentielle. En s'appuyant sur ses 27 années d'expérience, Appel à Recycler est au premier plan de cet effort, mettant en œuvre de nouveaux plans provinciaux de recyclage des piles et batteries et établissant des partenariats avec des gouvernements et des industries appartenant à plusieurs secteurs d'activités. Grâce à son expansion récente en Nouvelle-Écosse et les prochains lancements de programme en Alberta et au Yukon en 2025, Appel à Recycler continue de bâtir une infrastructure robuste pour le recyclage des piles et batteries au Canada. Son programme grand public « Recyclez Vos Batteries, Canada! » compte plus de 12 000 points de collecte dédiés, offrant à 90 % des Canadiens un accès à un emplacement de recyclage de piles et batteries dans un rayon de 15 km de leur domicile, et ce, pour les piles et batteries à usage domestique et les batteries e-Mobilité.

Joe Zenobio, le président d'Appel à Recycler Canada a déclaré : « C'est incroyable de constater l'impact positif que les Canadiens ont pu avoir depuis la création d'Appel à Recycler. Nous sommes extrêmement reconnaissants envers tous les Canadiens et nos partenaires gouvernementaux, membres et collecteurs, et particulièrement ceux qui ont établi les fondements de notre programme il y a plus de deux décennies, pour leur soutien et leur engagement envers notre mission et la bonne intendance environnementale. »

Christine Sinclair, ambassadrice du programme « Recyclez Vos Batteries, Canada! », a déclaré : « Aujourd'hui, nous célébrons non seulement l'atteinte de 50 millions de kilogrammes de piles et batteries recyclés, mais également un succès partagé qui témoigne du pouvoir de l'action collective. Je suis très fière de voir les Canadiens unir leurs efforts pour protéger l'environnement grâce à leurs actions de recyclage de piles et batteries. »

Alors que la dépendance à l'égard de l'alimentation par piles et batteries ne cesse de croître, Appel à Recycler s'engage à répondre à la demande canadienne pour une gestion sécuritaire et responsable des piles et batteries. Récemment, le programme a connu une croissance sans précédent, illustrée par le fait que les Canadiens ont recyclé environ 50 % de ces 50 millions de kilogrammes au cours des quatre dernières années. Cela reflète non seulement l'engagement croissant envers le recyclage responsable, mais également le nombre accru de provinces qui adoptent les règlements visant la responsabilité élargie des producteurs (REP); l'essor fulgurant des appareils de micromobilité, comme les vélos et les scooters électriques; et les milliards de dollars investis dans le marché dynamique des véhicules électriques (VE) à l'échelle nationale. Ce jalon du recyclage sert de tremplin pour encore davantage de collectes de piles et batteries, d'innovations et de partenariats, soutenant le Canada dans l'atteinte de ses objectifs de durabilité.

Appel à Recycler encourage tous les Canadiens à collecter, protéger et déposer leurs piles et batteries usagées auprès des emplacements Recyclez vos batteries, Canada!, incluant les détaillants et les municipalités. Pour trouver le site de recyclage de piles et batteries le plus près, consultez recyclezvosbatteries.ca.

À propos d'Appel à Recycler Canada Inc.

À titre de plus important organisme de collecte et de recyclage de piles et batteries au Canada, Appel à Recycler® remplit les obligations de gestion des produits au nom de ses quelque 400 membres, qui incluent les producteurs de piles et batteries à usage unique et rechargeables. Appel à Recycler assure la gestion de « Recyclez vos batteries, Canada! », son programme de collecte et de recyclage de piles et batteries domestiques et de vélos électriques. L'organisation exploite des programmes reconnus à l'échelle provinciale en Colombie-Britannique, en Saskatchewan, au Manitoba, au Québec, à l'Île-du-Prince-Édouard et en Nouvelle-Écosse. Elle agit également en Ontario à titre d'organisme de responsabilité des producteurs (ORP) enregistré, en se conformant à la réglementation de cette province sur les piles et les batteries. Elle offre des services de collecte et de recyclage pour les piles et batteries à usage domestique (de 5 kg ou moins) ainsi que les piles et batteries de transport électrique utilisées pour alimenter les vélos, scooters, trottinettes, hoverboards et véhicules électriques (VE).

Depuis sa création en 1997, Appel à Recycler a détourné plus de 50 millions de kilogrammes de piles et batteries des sites d'enfouissement canadiens. Elle gère le programme de recyclage de piles et batteries de la plus grande qualité au Canada et détient des certifications pour les normes les plus rigoureuses et les plus respectées mondialement, incluant R2v3, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001. Elle retient également les services exclusifs d'un fournisseur détenant la certification ISO 27001 pour la gestion de l'ensemble de son infrastructure informatique. Sa réputation en matière d'excellence lui a permis de maintenir, à long terme, des relations de confiance avec divers intervenants et d'établir un réseau canadien de plus de 12 000 points de dépôt participants qui comprend des détaillants de renommée et des installations municipales.

SOURCE Call2Recycle Canada, Inc.

Contact : Charles-Antoine Dubois, Responsable de communication institutionnelle, Appel à Recycler Canada ; Courriel : [email protected] | Mobile: 647-464-7381