Des événements publics à Edmonton et Calgary pour célébrer les partenaires du programme après le récent lancement provincial du programme de recyclage des piles en Alberta

EDMONTON, AB, le 5 juin 2025 /CNW/ - Après le lancement réussi du programme Recyclez vos batteries, Canada! en Alberta le 1er avril, Appel à Recycler prend la route pour sensibiliser le public et transmettre directement aux Albertains l'importance du recyclage des piles. Les 5 et 6 juin, l'organisation participera à des événements communautaires de grande envergure dans les régions d'Edmonton et de Calgary, en compagnie de son ambassadrice de marque, la légende canadienne du soccer Christine Sinclair, pour remercier ses partenaires et mobiliser les citoyens autour de l'importance du recyclage sécurisé des piles et batteries domestiques.

Appel à Recycler et Christine Sinclair mènent l’effort pour recycler davantage de piles et batteries usagées en Alberta et partout au Canada. (Groupe CNW/Call2Recycle Canada, Inc.)

Au cœur de cette tournée de sensibilisation se trouve un partenariat essentiel avec l'Alberta Recycling Management Authority (ARMA), l'autorité de réglementation provinciale des programmes de responsabilité élargie des producteurs (REP). L'ARMA joue un rôle central dans le soutien aux efforts d'Appel à Recycler pour offrir aux Albertains des solutions de recyclage des piles pratiques, sûres et accessibles.

"Nous sommes fiers de soutenir le lancement récent et réussi du programme de recyclage des piles d'Appel à Recycler - Recyclez vos batteries, Canada! - en Alberta," a déclaré Ed Gugenheimer, PDG de l'ARMA. "Cette initiative aide les Albertains à faire des choix éclairés en matière de gestion responsable des déchets et illustre l'approche collaborative dont nous avons besoin pour bâtir une économie circulaire durable tout en inspirant un avenir sans déchets."

Christine Sinclair, légende du soccer canadien et ambassadrice nationale du programme Recyclez vos Batteries, Canada! participera à tous les événements durant la tournée de deux jours, inspirant les Albertains de tous âges à adopter des gestes simples et réfléchis pour un avenir durable.

"J'ai passé ma carrière à représenter le Canada sur le terrain, et maintenant je suis fière de soutenir une cause qui représente le Canada en dehors du terrain," a déclaré Christine Sinclair. "Le recyclage des piles est une action simple qui a un réel impact sur notre environnement, et je suis ravie de rejoindre Appel à Recycler pour montrer aux Albertains à quel point cette action peut être facile et puissante."

La tournée débutera le 5 juin à Sherwood Park, avec une visite de l'école primaire New Horizons, aux côtés du partenaire éducatif Earth Rangers, une importante organisation caritative de conservation pour enfants qui encourage les jeunes Canadiens, les familles et les écoles à adopter des pratiques environnementales positives. L'événement comprendra des activités éducatives interactives pour les élèves et soulignera l'importance d'une bonne élimination des piles, tout en annonçant le lancement en Alberta à l'automne 2025 du concours Battery Blitz, où les écoles primaires rivalisent pour collecter le plus grand nombre de piles usagées à recycler.

À la suite de cet événement, l'équipe d'Appel à Recycler rencontrera des représentants de la ville d'Edmonton dans une Éco-station afin de promouvoir l'élimination et le recyclage appropriés des piles dans la municipalité.

Le 6 juin, la tournée de sensibilisation se poursuivra à Calgary, avec une visite dans un magasin Calgary Co-op, un partenaire clé du programme de collecte des piles en Alberta. Calgary Co-op déploie dans son réseau les conteneurs intelligents de collecte de piles d'Appel à Recycler, une innovation unique en Amérique du Nord qui renforce la sécurité et facilite le recyclage des piles et batteries pour ses clients et ses employés.

La tournée s'achèvera au West Hills United Soccer Club, une organisation sportive communautaire de Calgary fièrement sponsorisée par Recyclez vos Batteries, Canada! En présence de représentants de la ville de Calgary, Christine Sinclair interagira avec de jeunes athlètes et leurs familles pour renforcer l'idée que l'action environnementale, l'engagement communautaire et le sport contribuent à un avenir plus durable.

Ces événements célèbrent l'esprit collaboratif du programme Recyclez vos batteries, Canada! et visent à instaurer des habitudes de recyclage à long terme dans toute la province. Appel à Recycler remercie sincèrement l'ARMA, Earth Rangers, Calgary Co-op, le West Hills United Soccer Club, les villes d'Edmonton et de Calgary, ainsi que les municipalités et les nombreux partenaires de son réseau pour leur engagement et leur soutien. Ensemble, Appel à Recycler et ses partenaires mènent la charge pour le recyclage.

À propos d'Appel à Recycler Canada Inc.

Appel à Recycler® est l'organisation canadienne leader dans la collecte et le recyclage des piles et batteries et des produits fonctionnant avec des batteries. En tant que gestionnaire de confiance pour plus de 400 membres, y compris les producteurs de piles jetables et rechargeables, Appel à Recycler remplit ses obligations réglementaires tout en favorisant une économie circulaire.

L'organisation gère plusieurs programmes de premier plan, notamment Recyclez vos batteries, Canada! pour les piles et batteries domestiques et de vélos électriques, Recyclez vos Vapoteuses pour les cigarettes électroniques et vapoteuses alimentées par des batteries au Québec, ainsi que le programme volontaire de récupération de batteries de véhicules électriques au Québec.

Appel à Recycler exploite des programmes approuvés au niveau provincial en Colombie-Britannique, Saskatchewan, Manitoba, Québec, Île-du-Prince-Édouard et Nouvelle-Écosse, et agit en tant qu'organisation de responsabilité des producteurs (ORP) enregistrée en Ontario et en Alberta. Ses services de collecte et de recyclage couvrent les piles et batteries domestiques (jusqu'à 5 kg) et les batteries de transport électrique utilisées dans les vélos électriques, trottinettes électriques, skateboards électriques, hoverboards et véhicules électriques (VE).

Depuis 1997, Appel à Recycler a détourné plus de 50 millions de kilogrammes de piles des décharges canadiennes. L'organisation est engagée dans l'excellence en matière de gestion environnementale, possédant des certifications selon des normes mondialement reconnues, notamment R2v3, ISO 14001, ISO 45001 et ISO 9001. Avec un réseau de plus de 15 000 points de collecte, y compris des grands détaillants et des sites municipaux, Appel à Recycler est un partenaire de confiance dans la construction d'un Canada plus propre et durable.

Pour en savoir plus, visitez notre site appelarecycler.ca

