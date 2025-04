Le nouveau programme augmentera l'accès à des options pratiques de recyclage des batteries pour les Albertains tout en faisant progresser les objectifs environnementaux de la province.

EDMONTON, AB, le 1er avril 2025 /CNW/ - Appel à Recycler, la principale organisation de collecte et de recyclage des batteries au Canada, est fière d'annoncer le lancement de son programme "Recyclez vos Batteries, Canada !" en Alberta, à partir du 1er avril 2025. Cette initiative, supervisée par l'Alberta Recycling Management Authority (ARMA), représente une avancée significative pour accroitre le recyclage des batteries dans toute la province.

Les canadiens peuvent recycler leurs piles et batteries grâce au programme "Recyclez Vos Batteries, Canada!" (Groupe CNW/Call2Recycle Canada, Inc.)

ARMA a approuvé Appel à Recycler en tant qu'organisation de responsabilité des producteurs (OPR), une entreprise créée pour aider les producteurs à répondre à leurs obligations réglementaires en vertu de la réglementation sur la responsabilité élargie des producteurs (REP). Cette initiative garantit aux Albertains une solution pratique, sûre et respectueuse de l'environnement pour se débarrasser des piles domestiques usagées.

« S'étendre en Alberta est une étape importante pour Appel à Recycler alors que nous poursuivons notre mission de renforcer la protection de l'environnement et de promouvoir des solutions de recyclage durables à travers le Canada », a déclaré Joe Zenobio, président-directeur général de Appel à Recycler. « Nous sommes fiers de travailler au nom de nos membres sur ce nouveau programme qui facilite et rend le recyclage des batteries plus accessible pour les Albertains, tout en réduisant l'impact environnemental des déchets de batteries et en favorisant un avenir plus propre et plus durable. »

Avec le lancement du programme "Recyclez vos Batteries, Canada !", les résidents de l'Alberta peuvent désormais accéder à un réseau provincial comprenant plus de 1 100 points de collecte pratiques, notamment des magasins de détail, des installations municipales, des institutions publiques et des centres communautaires. Cette expansion simplifie non seulement le recyclage des batteries, mais soutient également les efforts continus d'Appel à Recycler pour protéger l'environnement et contribuer à l'économie circulaire du Canada. Rien qu'en 2024, Appel à Recycler a collecté plus de 6,8 millions de kilogrammes de batteries à l'échelle nationale - une réalisation qui témoigne de son engagement envers la durabilité environnementale.

En tant que leader bien établi dans le recyclage des batteries, Appel à Recycler apporte 28 années d'expérience et un réseau solide de près de 15 000 sites de collecte à travers le Canada. En introduisant son programme de recyclage éprouvé en Alberta, l'organisation continue de démontrer son engagement envers l'élimination responsable des batteries et la réduction des déchets.

Les Albertains sont encouragés à participer au programme et à contribuer à un avenir plus vert en recyclant leurs piles usagées dans les sites de collecte désignés.

Pour plus d'informations sur la façon de participer ou pour trouver un point de dépôt à proximité, visitez le site web du programme « Recyclez vos Batteries, Canada ! ».

À propos d'Appel à Recycler Canada Inc.

Appel à Recycler® est le plus important organisme de collecte et de recyclage de piles et batteries et de produits à piles au Canada. Il remplit les obligations de gestion des produits au nom de ses plus de 400 membres, qui incluent les producteurs de piles et batteries à usage unique et rechargeables. Appel à Recycler veille à la gestion de programmes de recyclage importants au Canada, notamment, Recyclez vos Batteries, Canada! pour les piles et batteries à usage domestique et celles des vélos électriques; Recyclez Vos Vapoteuses pour les dispositifs de vapotage à piles au Québec; et gère le programme volontaire dirigé par l'industrie Récupération des batteries de VE pour les batteries des véhicules électriques au Québec. L'organisation exploite des programmes reconnus à l'échelle provinciale en Colombie-Britannique, en Saskatchewan, au Manitoba, au Québec, à l'Île-du-Prince-Édouard et en Nouvelle-Écosse. Elle agit également en Ontario à titre d'organisme de responsabilité des producteurs (ORP) enregistré, en se conformant à la réglementation de cette province sur les piles et les batteries. Elle offre des services de collecte et de recyclage pour les piles et batteries à usage domestique (de 5 kg ou moins) ainsi que les piles et batteries de transport électrique utilisées pour alimenter les vélos, scooters, trottinettes, hoverboards et véhicules électriques (VE).

Depuis sa création en 1997, Appel à Recycler a détourné plus de 50 millions de kilogrammes de piles et batteries des sites d'enfouissement canadiens. Elle respecte son engagement à gérer le programme de recyclage de piles de la plus grande qualité au Canada et détient des certifications pour les normes les plus rigoureuses et les plus respectées mondialement, incluant R2v3, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001. Sa réputation en matière d'excellence lui a permis de maintenir, à long terme, des relations de confiance avec divers intervenants et d'établir un réseau canadien de près de 15 000 points de dépôt participants qui comprend des détaillants de renommée et des installations municipales.

