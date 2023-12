OTTAWA, ON, le 19 déc. 2023 /CNW/ - Au cours de la dernière année, Statistique Canada a continué de recueillir, d'analyser et de diffuser davantage de données représentatives des populations issues de la diversité afin de combler les écarts entre les sexes, de lutter contre le racisme et les autres obstacles systémiques et de contribuer à créer un avenir plus équitable pour tous les Canadiens.

Aujourd'hui, l'organisme a diffusé son rapport sur les réalisations liées aux données désagrégées de 2022-2023 : Tirer parti d'une fondation solide . Le rapport met en évidence les progrès réalisés au cours de la deuxième année de la mise en œuvre du plan afin d'appuyer une collecte de données plus représentative et des statistiques améliorées sur les personnes issues de la diversité.

Dans la seconde année de la mise en œuvre, Statistique Canada a :

élargi ses actifs en données désagrégées au moyen du lancement de la série d'enquêtes sur les gens et leurs communautés;

fourni de nouveaux ensembles de données pour l'Enquête sociale générale, le Cadre de qualité de vie, l'Enquête sur la population active et le Cadre d'inclusion sociale;

amélioré l'accès aux données désagrégées au moyen, par exemple, du lancement du Centre de données municipales et locales;

élaboré de nouvelles normes statistiques pour aider les utilisateurs à mettre en œuvre des normes de données uniformes partout au Canada ;

; continué à collaborer avec ses partenaires, y compris l'Association canadienne des chefs de police, et a travaillé directement avec des villes;

renforcé la compréhension analytique des expériences et des résultats des personnes issues de la diversité au Canada . En 2022-2023, 46 % des produits analytiques diffusés comprenaient des données désagrégées mettant en évidence les expériences de groupes de population spécifiques tels que les femmes, les peuples autochtones, les groupes racisés et les personnes ayant une incapacité. Près de 200 nouveaux articles de recherche, infographies et produits de visualisation de données ont été publiés en 2022-2023. Statistique Canada a publié des données désagrégées sur un large éventail de sujets, notamment :

. En 2022-2023, 46 % des produits analytiques diffusés comprenaient des données désagrégées mettant en évidence les expériences de groupes de population spécifiques tels que les femmes, les peuples autochtones, les groupes racisés et les personnes ayant une incapacité. Près de 200 nouveaux articles de recherche, infographies et produits de visualisation de données ont été publiés en 2022-2023. Statistique Canada a publié des données désagrégées sur un large éventail de sujets, notamment : l'économie des soins où, en 2022, plus de la moitié des femmes de 15 ans et plus (52 % ou près de 8,4 millions de femmes) ont fourni des soins quelconques à des enfants ou à des adultes dépendants de soins, moyennant une rémunération ou non;



l'écart salarial entre les genres, dont, en 2021, les employées âgées de 25 à 54 ans gagnaient en moyenne 3,79 $ (11,1 %) de moins l'heure que leurs homologues de sexe masculin. Autrement dit, les femmes de ce groupe d'âge gagnaient 0,89 $ pour chaque dollar gagné par les hommes;



la construction résidentielle et investissements où plus de la moitié des populations noire (51,4 %), arabe (52,0 %) et latino-américaine (51,4 %) au Canada étaient des locataires.

Le Plan d'action sur les données désagrégées est une approche pangouvernementale dirigée par Statistique Canada qui permet de révéler les défis auxquels doivent faire face les populations les plus vulnérables du pays et aider à créer un Canada plus équitable.

« Les décideurs politiques, les entreprises et les Canadiennes et les Canadiens ont besoin de plus que des moyennes pour prendre des décisions qui nous concernent tous. Les données désagrégées de Statistique Canada fournissement un niveau de détail inédit, reflétant les expériences vécues par la population diversifiée du Canada. Grâce è cette analyse plus fine, les décideurs politiques peuvent être mieux équipés pour accroitre l'efficience et l'efficacité de leurs actions. Nous continuerons de fournir de bonnes normes et de travailler en collaboration pour élargir davantage nos programmes d'enquête au profit de toutes les Canadiennes et de tous les Canadiens. »

Anil Arora, statisticien en chef du Canada

SOURCE Statistics Canada

