Le rapport sur la vie à la maison IKEA 2023 fait le point sur la façon dont les Canadiens continueront de transformer leur mode de vie, ainsi que sur leur façon de trouver de la joie dans la simplicité d'être à la maison.

BURLINGTON, ON, le 18 janv. 2024 /CNW/ - IKEA Canada souligne son dixième rapport sur la vie à la maison annuel, révélant les secrets d'un foyer heureux. Cette année, IKEA a établi des liens avec plus de 37 000 personnes dans 38 pays, le plus grand nombre de pays participants jusqu'à maintenant. Lors de cette recherche, nous avons établi des liens avec plus de 1000 participants d'un bout à l'autre du Canada, pour apprendre comment nous vivons à la maison et quelles sont les priorités des Canadiens en ce début d'année 2024.

« Pendant dix ans, IKEA a investi dans des recherches révélant les besoins et les rêves des gens par rapport à la façon dont ils vivent, s'ajoutant aux décennies de notre programme de visites à domicile virtuelles et sur place », affirme Erik Jan Middelhoven, directeur Aménagement d'intérieur et design commercial chez IKEA Canada. « Ces informations sont fondamentales pour en apprendre plus de nos clients dans le but de créer des solutions pour améliorer la vie du plus grand nombre de Canadiens. »

D'autres résultats clés du rapport sur la vie à la maison de 2023 mettent en évidence les attitudes et les activités des Canadiens à la maison :

74 % des personnes qui considèrent que leur logement les aide à avoir un mode de vie plus durable sont satisfaites de leur vie à la maison.

35 % des Canadiens aiment les câlins d'un proche.

34 % aiment rire en compagnie des autres.

40 % déclarent qu'ils se sentent bien dans un intérieur bien aménagé et bien rangé.

Pour 34 % des personnes interrogées, l'intérieur idéal doit les aider à se sentir plus fortes physiquement et mentalement.

Ce printemps, nous avons aussi très hâte chez IKEA Canada de continuer à en apprendre davantage sur de nombreux Canadiens à l'aide du programme de visites à domicile IKEA. Dans le cadre de ce programme, des représentants de IKEA Canada des équipes Aménagement d'intérieur et design commercial rendront visite à des centaines de Canadiens dans leurs foyers, virtuellement et sur place, pour apprendre comment ils vivent vraiment à la maison, et quels sont leurs besoins, rêves et difficultés.

Les visites à domicile et le rapport sur la vie à la maison aident IKEA à comprendre ce que la vie à la maison signifie pour les gens et à développer des solutions qui pourraient aider les nombreux Canadiens à faire face aux tensions couramment rencontrées à la maison : en faire plus ou en faire moins, la convivialité ou l'intimité, vivre bien ou vivre selon ses moyens. Ces informations contribuent aussi à inspirer la création de nouveaux agencements d'ameublement d'intérieur dans les magasins et autres points de contact IKEA, et ainsi soutenir l'ambition continue de la marque d'améliorer la vie à la maison des nombreux Canadiens.

Pour en savoir plus au sujet du rapport sur la vie à la maison, visitez le fr.IKEA.ca.

À PROPOS DE LA VIE À LA MAISON

Le rapport sur la vie à la maison IKEA nous offre la possibilité d'analyser la vie à la maison dans le monde entier et de comprendre comment l'améliorer. Depuis les dix dernières années, il est devenu l'un des plus grands projets en son genre, utilisant une variété de méthodes et de partenaires pour explorer les besoins et les rêves des gens partout dans le monde. Ce rapport est fondé sur l'ensemble de données compilées dans l'étude quantitative Vie à la maison 2023 menée par YouGov, en se concentrant sur les données pour le Canada. L'étude s'est déroulée sous forme d'enquête en ligne (via la technologie d'entrevue en ligne assistée par ordinateur CAWI) auprès d'un panel de consommateurs YouGov dans 38 pays. La collecte des données a été effectuée entre mai et juin 2023.

À PROPOS DE IKEA CANADA

Fondée en 1943 en Suède, IKEA est l'un des premiers détaillants de meubles pour la maison. L'entreprise propose un vaste assortiment d'articles d'ameublement esthétiques et fonctionnels à de si bas prix que le plus grand nombre pourra les acheter. IKEA Canada fait partie du Groupe Ingka, qui dirige 389 magasins IKEA dans 32 pays, dont 14 sont situés au Canada. L'année dernière, IKEA Canada a accueilli 21,2 millions de personnes dans ses magasins et 236 millions de personnes ont visité le site fr.IKEA.ca. IKEA Canada mène ses activités selon la vision IKEA, qui consiste à améliorer le quotidien du plus grand nombre. L'entreprise s'efforce de réaliser sa vision par ses activités communautaires à l'échelle locale et par ses initiatives de développement durable. Pour en savoir plus sur IKEA Canada, visitez le fr.IKEA.ca.

