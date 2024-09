Faits saillants

64,9 milliards de dollars investis dans des actifs verts, contre 48,9 milliards pour l'exercice 2023.

Les données divulguées sur les émissions de GES de portées 1 et 2 pour les actifs applicables ont augmenté de façon significative, atteignant 62 %, contre 54 % pour l'exercice 2023.

Des connaissances et des capacités de recherche accrues favorisent l'expertise en matière de durabilité et stimulent l'innovation.

MONTRÉAL, le 11 sept. 2024 /CNW/ - L'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public (Investissements PSP) a publié aujourd'hui son Rapport annuel sur l'investissement durable, qui décrit comment l'organisation renforce ses capacités en matière de durabilité afin de générer les rendements à long terme pour la réalisation de son mandat. Les documents qui l'accompagnement comprennent le Rapport de divulgations financières liées au climat 2024 et le Rapport d'impact 2024 sur les obligations vertes d'Investissements PSP.

« Notre mandat s'échelonne sur plusieurs décennies et façonne notre stratégie d'investissement. Nous pensons à long terme et nous nous efforçons d'examiner attentivement les risques et les occasions en matière de durabilité susceptibles d'influencer la création de valeur à long terme et la résilience de notre portefeuille, tout en contribuant à générer des rendements pour nos contributeurs et nos bénéficiaires », a souligné Deborah K. Orida, présidente et cheffe de la direction d'Investissements PSP.

Le Rapport sur l'investissement durable 2024 souligne les progrès réalisés par Investissements PSP en ce qui a trait au renforcement de son infrastructure technologique, des données et de l'analyse, à la poursuite de la mise en œuvre du modèle en étoile pour intégrer les facteurs de durabilité importants dans le processus d'investissement et à l'avancement de sa stratégie climatique. Le Rapport de divulgations financières liées au climat illustre les progrès réalisés en matière de paramètres et cibles climatiques, ainsi que les améliorations apportées à l'approche.

« Le lancement de notre plateforme de recherche sur la durabilité a constitué une étape importante dans le renforcement de nos capacités en matière de durabilité », a déclaré Herman Bril, directeur général et chef du groupe Durabilité et innovation climatique d'Investissements PSP. « Elle nous permet d'acquérir les connaissances nécessaires pour naviguer dans le contexte complexe et incertain de l'investissement à long terme, et elle nous permet d'être bien préparés à reconnaître les occasions en matière de durabilité et à en tirer parti. »

Le Rapport sur l'investissement durable 2024, le Rapport de divulgations financières liées au climat 2024 et le Rapport d'impact sur les obligation vertes 2024 sur les obligations vertes d'Investissements PSP sont disponibles en ligne.

À propos d'Investissements PSP

L'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public (Investissements PSP) est l'un des plus importants investisseurs pour des régimes de pensions au Canada avec un actif net sous gestion de 264,9 milliards de dollars au 31 mars 2024. Investissements PSP gère un portefeuille mondial diversifié composé d'investissements dans les marchés de capitaux, les placements privés, les placements immobiliers, les placements en infrastructures, les ressources naturelles et les titres de créance. Créée en 1999, Investissements PSP gère et investit les montants qui lui sont transférés par le gouvernement fédéral pour les régimes de pensions de la fonction publique fédérale, des Forces canadiennes, de la Gendarmerie royale du Canada et de la Force de réserve. Le siège social d'Investissements PSP est situé à Ottawa et son bureau principal d'affaires est situé à Montréal. Elle compte également des bureaux à New York, à Londres et à Hong Kong. Pour plus de renseignements, visitez investpsp.com ou suivez-nous sur LinkedIn.

