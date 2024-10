Symboles boursiers

MONTRÉAL, le 29 oct. 2024 /CNW/ - CGI (TSX: GIB.A) (NYSE: GIB), l'une des plus importantes entreprises de services de conseil en TI et en management au monde, a été reconnue dans la catégorie « acteur majeur » de l'évaluation des fournisseurs mondiaux de services professionnels pour les détaillants 2024 d'IDC MarketScape*.

« CGI se distingue par sa culture et ses relations. Son modèle de proximité réunit concrètement les dirigeants de projet et les membres de l'équipe des leaders de l'équipe client », a expliqué Leslie Hand, vice-présidente de groupe, IDC Retail Insights.

Selon l'évaluation IDC MarketScape, « CGI tient à ses relations locales et personnelles entre les leaders d'équipe locaux et ses clients, ce qui crée des partenariats de confiance à long terme. » L'évaluation évoque que les clients « considèrent CGI lorsqu'ils cherchent à établir une relation avec une entreprise qui compte une compréhension stratégique de l'environnement concurrentiel des détaillants ainsi que des solutions numériques qui aident à piloter la gestion de vos systèmes informatiques, en plus de permettre la gestion de grandes portions de vos activités commerciales comme les centres de soutien à la clientèle, et qui développera une connaissance détaillée de vos systèmes au fil du temps. »

« Faire partie des plus importants fournisseurs du rapport IDC MarketScape illustre la capacité de CGI à générer des résultats d'affaires tangibles et fiables pour accélérer la transformation numérique de nos clients du commerce de détail et améliorer l'expérience de leurs clients. Les détaillants doivent composer avec des pressions constantes exercées par les coûts. Notre grande expertise sectorielle et notre portefeuille complet de services et solutions de transformation numérique nous permettent d'offrir davantage de valeur à nos clients et d'autonomie à leurs employés, a indiqué Christian Haeger, vice-président chez CGI, responsable mondial du secteur du commerce de détail et des services aux consommateurs.

« Selon la plus récente recherche exclusive mondiale menée chaque année par CGI, l'amélioration de la rentabilité est une grande priorité du secteur du commerce de détail. Afin d'accroître les possibilités d'investir dans des initiatives de transformation et de croissance, les organisations doivent combiner une stratégie solide en matière de données à l'intelligence artificielle pour optimiser les opérations, améliorer l'expérience client et accroître l'agilité de la chaîne d'approvisionnement. L'approche de partenariat de CGI en matière de transformation numérique aide nos clients à respecter leur promesse de marque. »

À propos d'IDC MarketScape

Le modèle d'évaluation des fournisseurs d'IDC MarketScape est conçu pour présenter la valeur concurrentielle des fournisseurs de technologie et de services sur un marché donné. La recherche utilise une méthode de notation rigoureuse fondée sur des critères à la fois qualitatifs et quantitatifs qui aboutit à une illustration graphique unique de la position de chaque fournisseur sur son marché. IDC MarketScape fournit un cadre de référence défini permettant de comparer les offres de produits et services, les capacités et les stratégies, ainsi que les facteurs de réussite actuels et futurs des fournisseurs technologiques. Cette structure fournit également aux acheteurs de technologie une évaluation exhaustive des atouts et faiblesses des fournisseurs actuels et potentiels.

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 90 000 conseillers et autres professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services de conseil en management et en stratégie TI, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2023, CGI a généré des revenus de 14,30 milliards $ CA. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

* IDC MarketScape: Worldwide Professional Services Providers for Retailers 2024 Vendor Assessment (#US51168224), septembre 2024

