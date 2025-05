Symboles boursiers

GIB (NYSE)

GIB.A (TSX)

cgi.com/fr/salle-de-presse

Fairfax, Va., le 6 mai 2025 /CNW/ - CGI Federal Inc. (CGI Federal), une filiale d'exploitation en propriété exclusive aux États-Unis de CGI Inc. (NYSE : GIB) (TSX : GIB.A) basée à Fairfax, en Virginie, a été choisie par la Federal Aviation Administration (FAA) pour mener la modernisation du système Notice to Airmen (NOTAM), essentiel à la sécurité aérienne aux États-Unis.

« CGI Federal est fière de s'associer à la FAA pour accélérer la modernisation du système NOTAM, a souligné Alisa Bearfield, vice-présidente principale de l'unité d'affaires Activités civiles de CGI Federal. Nous mettons ainsi à profit près de quarante ans d'expérience dans le domaine de l'aviation, acquise auprès d'autorités de l'aviation civile à travers des systèmes de gestion de la circulation aérienne à l'échelle mondiale. À cela s'ajoute notre expertise dans le déploiement de technologie de pointe pour le gouvernement fédéral. CGI Federal est pleinement engagée dans la mission de la FAA visant à renforcer la sécurité, la résilience et la fiabilité de notre espace aérien. »

En partenariat avec Google Public Sector, NG Aviation et Mosaic ATM, CGI Federal mettra en œuvre une plateforme de pointe NOTAM qui renforcera considérablement la capacité de la FAA à diffuser efficacement les alertes à la sécurité aux parties prenantes de l'aviation dans tout le système d'espace aérien national (NAS). Cette solution modernisée permettra un échange de données en temps quasi réel, facilitant un flux d'informations plus efficace et une collaboration accrue entre les parties prenantes, le tout hébergé sur une architecture infonuagique évolutive, sécurisée et résiliente.

« L'engagement de la FAA à mettre à jour rapidement le système NOTAM, essentiel à la sécurité aérienne, mérite d'être souligné, a affirmé Karen Dahut, cheffe de la direction de Google Public Sector. C'est un honneur pour Google d'avoir été choisie comme fournisseur de confiance en services infonuagiques dans le cadre de cette modernisation afin d'offrir la portée, la sécurité et l'innovation requises pour une partie aussi essentielle de l'infrastructure du NAS. Notre partenariat avec CGI Federal accélère ce déploiement, permettant à la FAA de tirer parti de nos services infonuagiques avancés, certifiés selon les normes rigoureuses de FedRAMP afin de renforcer la sûreté et la fiabilité de l'aviation. »

Pour en apprendre davantage à propos de l'expertise en aviation de CGI Federal, visitez www.cgi.com/us/en-us/federal/civilian/aviation-it-systems.

À propos de CGI Federal Inc.

CGI Federal Inc. (CGI Federal), filiale d'exploitation en propriété exclusive de CGI Inc. aux États-Unis, est une entreprise de technologie et de services professionnels de pointe qui soutient les organismes du gouvernement fédéral des domaines de la défense, des activités civiles, de la santé, de la justice, du renseignement et des affaires internationales. Comptant près de 8 000 professionnels, CGI Federal collabore avec ses clients pour moderniser le gouvernement grâce à des solutions technologiques novatrices, des modèles flexibles de prestation de services et un engagement à générer des résultats. Pour obtenir davantage d'information, visitez www.cgifederal.com.

À propos de CGI Inc.

Fondée en 1976, CGI Inc. figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI Inc. compte 94 000 conseillers et professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services de conseil en management et en stratégie TI, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI Inc. avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2024, CGI Inc. a généré des revenus de 14,68 milliards $ CA. Les actions de CGI Inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

SOURCE CGI inc.

Pour plus de renseignements : Investisseurs : Kevin Linder, Vice-président, Relations avec les investisseurs, [email protected], +1 905-973-8363; Médias mondiaux : Andrée-Anne Pelletier, Cheffe de services, médias mondiaux et relations publiques, [email protected], +1 438 468-9118; Médias Gouvernement fédéral américain : Mercedes Marx, Directrice, Médias et relations avec les analystes, [email protected], +1 571 334-2344