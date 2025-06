Symboles boursiers

L'étude mondiale de CGI met en lumière la maturité croissante de la mise en œuvre de l'intelligence artificielle, l'adoption accélérée de l'infonuagique ainsi qu'une tendance à la réduction du nombre de partenaires TI au sein des entreprises

MONTRÉAL, le 23 juin 2025 /CNW/ - CGI (TSX: GIB.A) (NYSE: GIB), l'une des plus importantes entreprises indépendantes de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde, a publié aujourd'hui les conclusions de son étude annuelle mondiale exclusive fondée sur des entretiens réalisés auprès de plus de 1 800 leaders des fonctions d'affaires et technologiques, dont 80 % occupent des postes de haute direction. Cette année, l'étude met en évidence trois perspectives clés qui orientent les stratégies commerciales et technologiques des organisations, tant privées que gouvernementales.

L'évolution de la chaîne de valeur s'accélère pour tous les secteurs d'activité. Les deux tiers des hauts dirigeants indiquent que la transformation numérique redéfinit les modèles d'affaires, influencée par les bouleversements de l'ordre économique mondial et la reconfiguration des chaînes d'approvisionnement. Cette macrotendance atteint 38 %, soit une hausse de 10 points de pourcentage par rapport à l'an dernier et de 25 points de pourcentage au cours des trois dernières années.





En raison de l'incertitude macroéconomique et géopolitique, les entreprises subissent une pression croissante pour réduire les coûts tout en accélérant leur transformation numérique. Pourtant, seulement 28 % des hauts dirigeants estiment que leurs modèles opérationnels sont suffisamment agiles pour soutenir l'accélération numérique, notamment l'adoption de technologies émergentes. Les systèmes existants sont cités comme principal frein par la moitié des répondants. Par ailleurs, près de 70 % disent rencontrer des difficultés à recruter et à maintenir en poste des professionnels compétents en TI. Malgré ces défis, deux tiers des dirigeants prévoient maintenir ou augmenter leurs investissement technologiques l'an prochain, et plus de la moitié comptent investir plus de 200 millions $ dans de nouveaux programmes en TI au cours des trois prochaines années. Les hauts dirigeants adoptent de nouvelles approches pour accélérer la transformation. Avec l'efficacité opérationnelle et la modernisation en tête de leurs priorités, les hauts dirigeants se tournent de plus en plus vers des nouveaux modèles de services en mode délégué, à la modernisation des applications et des solutions infonuagiques. La mise en œuvre de l'intelligence artificielle (IA) s'impose peu à peu comme un levier important d'innovation et d'efficacité : 35 % des organisations mettent en œuvre l'IA traditionnelle, tandis que 26 % adoptent l'IA générative, les deux indicateurs étant en hausse par rapport à l'année précédente.

« Les hauts dirigeants continuent de viser des objectifs ambitieux en matière de transformation numérique tout en naviguant dans un environnement de plus en plus complexe, en gérant les coûts et en s'adaptant à l'évolution de la dynamique de la main-d'œuvre. Plusieurs organisations recherchent davantage un partenaire d'envergure capable d'offrir non seulement une expertise technique, mais également des connaissances approfondies de leur secteur d'activité et des affaires. Grâce à notre approche fondée sur les perspectives, CGI s'impose comme un partenaire de confiance », affirme François Boulanger, président et chef de la direction de CGI. « La combinaison des relations locales et de la gamme complète de services de CGI à l'échelle mondiale permet aux clients d'obtenir des résultats d'affaires concrets. Nos services en mode délégué et nos solutions de propriété intellectuelle robustes, notamment en modernisation et en intégration de l'IA, leur permettent de combler l'écart entre la stratégie et l'exécution par des stratégies de transformation sur mesure. »

Alors que les organisations passent de l'exploration à l'adoption concrète de l'IA, sa mise en œuvre augmente en maturité dans l'ensemble des secteurs d'activité et des régions. Selon les résultats de l'étude de 2025, l'IA et l'automatisation se positionnent comme la priorité d'investissement numéro un des hauts dirigeants. Ces technologies jouent un rôle clé dans l'accélération de la transformation numérique à grande échelle, avec pour objectif de générer des résultats tangibles et de créer une véritable valeur d'affaires.

« Alors que les organisations investissent davantage dans l'IA, nous nous efforçons de guider les clients dans une transformation évolutive, responsable et centrée sur l'humain. Notre approche structurée permet d'intégrer l'IA de manière responsable et harmonieuse dans leurs activités, afin de stimuler l'innovation et de favoriser des décisions plus éclairées, fondées sur les données dans un monde alimenté par l'IA », souligne Dave Henderson, président, Solutions intelligentes et innovation.

Pour découvrir davantage de perspectives mondiales tirées de l'étude La voix de nos clients CGI, ainsi que des analyses sectorielles, visitez le cgi.com/fr/voix-de-nos-clients.

À propos de La voix de nos clients CGI

Chaque année, des leaders de CGI mènent des entretiens en personne avec de hauts dirigeants des fonctions d'affaires et des TI afin de connaître leur point de vue sur les tendances qui façonnent leur organisation. Ces discussions consultatives portent notamment sur l'exécution de la stratégie, la modernisation des TI, la gestion des talents, la cybersécurité, les données, la maturité infonuagique et de l'IA, la réglementation, l'innovation et le développement durable. Les perspectives permettent d'élaborer des feuilles de route pragmatiques et s'appuient sur plus d'un million de données recueillies sur cinq ans. Apprenez-en davantage : cgi.com/fr/voix-de-nos-clients





À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 94 000 conseillers et professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services de conseil en management et en stratégie TI, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2024, CGI a généré des revenus de 14,68 milliards $ CA. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

