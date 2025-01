OTTAWA, ON, le 27 janv. 2025 /CNW/ - L'Association médicale canadienne (AMC) soutient les préoccupations de l'Association médicale de l'Alberta quant au rapport du Groupe de travail sur l'examen des données relatives à la pandémie de COVID-19 de l'Alberta. Ce rapport encourage la mésinformation et risque de susciter la méfiance à l'égard des communautés médicale et scientifique.

Le Canada vit une crise des soins de santé, alors que 6,5 millions de Canadiennes et de Canadiens n'ont pas un accès régulier à un prestataire de soins primaires et que les gens ayant besoin de soins attendent souvent beaucoup trop longtemps pour les recevoir. On estime qu'actuellement, 650 000 Albertaines et Albertains n'ont pas de prestataire de soins primaires.

À un moment où l'accès aux soins est limité et où la mésinformation pousse certaines personnes à faire des choix désespérés et potentiellement dangereux pour leur santé, nous pressons les gouvernements de se concentrer sur l'accès de la patientèle aux soins de qualité dont elle a besoin, et de faire de la science et de la médecine fondée sur des données probantes un pilier de ces soins.

Dre Joss Reimer

Présidente, AMC

