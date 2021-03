« La responsabilité sociale est une valeur fondamentale de CGI et l'un de nos objectifs stratégiques est de continuer à être reconnus comme une entreprise responsable par les communautés où nous vivons et travaillons, a souligné George Schindler, président et chef de la direction. Cette année, plus que jamais, nous sommes conscients de l'importance de notre rôle et de notre contribution à bâtir un monde plus sûr et durable. »

« Tout au long de la pandémie, nos quelque 76 000 professionnels ont répondu avec détermination et professionnalisme pour soutenir les personnes dans le besoin et assurer des services sécurisés et en continu à nos clients, a-t-il précisé. Notre rapport de responsabilité sociale souligne notre volonté et nos progrès à promouvoir le bien-être de nos parties prenantes - nos clients, nos membres et nos actionnaires - y compris notre récent engagement à atteindre la cible zéro émission nette de carbone d'ici à 2030. »

Le Rapport de responsabilité sociale 2020 de CGI fait suite à notre signature, l'an dernier, du Pacte mondial des Nations Unies. En tant que signataire, CGI a accepté d'intégrer les « dix principes » du Pacte à sa stratégie et à ses activités quotidiennes et s'est engagée à contribuer aux objectifs de l'ONU en matière de développement durable.

Le rapport met de l'avant les objectifs et réalisations propres à CGI quant aux domaines clés suivants.

Talents

CGI s'engage à inspirer et à former des personnes issues de tous les horizons et de groupes sous-représentés à poursuivre des carrières en TI. Tout au long de l'année dernière, des initiatives ont été conçues pour appuyer ces objectifs. En voici quelques exemples : plus de 200 camps STIM (Science, Technologie, Ingénierie et Mathématiques) pour près de 45 000 élèves, du mentorat, des programmes d'apprentissage et de formation, et U'DEV, l'école de codage de CGI en France et au Maroc.

« Conformément à notre engagement en matière de diversité, d'équité et d'inclusion, nous offrons notre plein soutien aux groupes sous-représentés et prenons les mesures requises afin d'assurer l'égalité des chances pour tous, a indiqué Laurent Gerin, président des opérations, Ouest et sud de l'Europe. Nous sommes également fiers de créer un environnement qui offre de multiples occasions d'apprentissage et de perfectionnement à tous nos professionnels. »

Communautés

CGI vise à utiliser ses compétences et ressources pour améliorer le bien-être de ses communautés locales. À cet effet, Branchés sur vos rêves, le programme phare de responsabilité sociale de l'entreprise, soutient les projets communautaires proposés par les professionnels de CGI. Ce soutien peut prendre la forme de financement, d'accès aux technologies et de bénévolat.

En 2020, les professionnels de CGI ont investi plus de 23 000 heures dans le cadre de ce programme. De plus, durant la pandémie, Branchés sur vos rêves a rapidement été réorienté et a mis en œuvre plus de 100 initiatives locales pour aider les communautés à répondre à la crise.

« Notre engagement à jouer un rôle déterminant dans nos communautés se concrétise grâce à notre programme mondial Branchés sur vos rêves qui permet à tous nos professionnels, peu importe leur emplacement, de proposer des projets qui placent nos ressources au service des besoins locaux, a affirmé George Mattackal, président des centres d'excellence mondiaux de prestation de services de CGI en Asie-Pacifique. Durant la pandémie, nous avons rapidement réorienté ce programme afin de soutenir un vaste éventail d'initiatives pour aider les premiers répondants et les organisations locales. »

Climat

Un tiers des sites de CGI sont maintenant certifié ISO 14001, conformément à l'engagement de l'entreprise d'offrir à ses clients des pratiques opérationnelles responsables et des solutions durables. Depuis 2014, CGI a réduit ses émissions de carbone de 50 %, et 41 % de sa consommation énergique provient désormais d'énergies renouvelables. L'engagement de CGI en matière de développement durable lui a valu la reconnaissance des principaux indices environnementaux, notamment l'indice de durabilité Dow Jones, le CDP et EcoVadis.

« Nous attribuons une grande importance à l'environnement et nous nous engageons à être une entreprise zéro émission nette de carbone d'ici à 2030, a souligné Tara McGeehan, présidente des opérations, Royaume-Uni et Australie, CGI. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients, les gouvernements locaux et nos partenaires pour atteindre cette cible. »

Pour lire le Rapport de responsabilité sociale 2020 de CGI ou en apprendre davantage sur les efforts de l'entreprise à cet effet, visitez cgi.com.

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services-conseils en technologie de l'information (TI) et en management au monde.

Renseignements: Investisseurs: Maher Yaghi, Vice-président, Relations avec les investisseurs, [email protected], +1 514-415-3651; Médias: Sébastien Barangé, Vice-président, Relations publiques et responsabilité sociale, [email protected], +1 514-841-3354

