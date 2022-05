Le rapport de la coroner cible plusieurs recommandations proposées par la CSN

MONTRÉAL, le 16 mai 2022 /CNW Telbec/ - La Confédération des syndicats nationaux demande au gouvernement de donner suite à plusieurs des recommandations soumises par la coroner Géhame Kamel. Convertir les CHSLD privés, reconnaître le principe de précaution, augmenter le soutien à domicile et implanter des ratios font partie des priorités qui devraient être mises en branle rapidement pour éviter de revivre un drame comme celui de la pandémie.

La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) avait d'ailleurs témoigné, durant l'enquête publique, sur certains des décès survenus dans des CHSLD durant la pandémie de COVID-19. Elle a expliqué comment la pandémie est devenue une tempête parfaite dans les résidences pour les aîné-es. La FSSS-CSN a ainsi montré à quel point le réseau était affaibli à l'arrivée de la pandémie et à quel point le refus de bien protéger le personnel ainsi que les usagères et usagers a fait mal.

« Le gouvernement doit dès maintenant aller de l'avant avec les recommandations phares de la coroner. Il doit envoyer le signal selon lequel il va mieux protéger le personnel à l'avenir en reconnaissant le principe de précaution. Faire le virage vers le soutien à domicile est aussi une solution clé pour que ça aille mieux. Pour arriver à améliorer les choses, il va aussi falloir s'attaquer d'urgence aux conditions de travail du personnel du réseau », explique le président de la FSSS-CSN, Réjean Leclerc.

La CSN regroupe 325 000 travailleuses et travailleurs de tous les secteurs d'activité, dont près de 110 000 dans le réseau public de santé et de services sociaux. La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) compte plus de 120 000 membres dans les secteurs publics et privés, dont plus de 100 000 du réseau public de la santé et des services sociaux, partout au Québec, et ce, dans toutes les catégories de personnel. La FSSS-CSN est la plus grande organisation syndicale dans le secteur de la santé et des services sociaux et dans les services de garde. Elle agit en faveur d'une société plus équitable, plus démocratique et plus solidaire.

