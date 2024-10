MILTON, ON, le 9 oct. 2024 /CNW/ - La Fondation CWB est fière d'annoncer la publication du rapport d'impact Femmes d'acierMC : Forger l'avenir Rapport d'impact, qui est maintenant disponible pour téléchargement. Ce rapport détaillé documente les avancées significatives que nous avons réalisées pour permettre aux femmes à travers le Canada d'acquérir des compétences employables, en particulier dans les industries où elles sont historiquement sous-représentées, telles que les métiers spécialisés dans le soudage et l'assemblage de matériaux.

Les participantes ont ressenti de l'amour et du soutien en apprenant à souder lors du programme Femmes du soudage acier : Forger avenir de la Fondation CWB, organisé à l'école polytechnique de Northwestern. (Groupe CNW/CWB Welding Foundation)

La demande de professionnels du soudage reste élevée. Selon le rapport national d'information sur le marché du travail 2023 du Forum canadien sur l'apprentissage, le soudage continue d'être menacé avec seulement 4 088 diplômés du Sceau rouge prévus entre 2023 et 2027, alors que 12 485 sont nécessaires pour répondre à la demande de l'industrie. Malgré une augmentation de 8 % du nombre de femmes ayant obtenu le Sceau rouge entre 2017 et 2022, selon Statistique Canada, il reste possible de tirer parti d'un groupe gravement sous-représenté dans l'industrie. Les femmes ne représentent actuellement que 4,5 % de la main-d'œuvre des métiers spécialisés, malgré leur immense potentiel pour stimuler la croissance économique et l'innovation.

Pour remédier à cette situation, la Fondation CWB a lancé le projet Femmes d'acier : Forger l'avenir en 2022 dans le cadre de l'initiative plus large Femmes d'acier, qui a dispensé une formation en soudage préalable à l'emploi à des femmes et favorisé l'inclusivité sur le lieu de travail à travers le Canada. Le programme a dépassé les attentes et s'est attaché à faire tomber les barrières pour les femmes issues de milieux divers, notamment les femmes racisées, les femmes autochtones, les femmes handicapées et les femmes de la communauté 2SLGBTQI+.

Les participantes ont bénéficié d'une formation pratique au soudage préalable à l'emploi, d'un développement des compétences non techniques et d'un soutien global. Le programme a également piloté un modèle d'inclusion sur le lieu de travail pour favoriser un environnement plus accueillant pour les femmes dans les métiers, en travaillant en étroite collaboration avec les employeurs pour améliorer l'accès à l'emploi et la rétention à long terme.

Le rapport d'impact de Femmes d'acier : Forger l'avenir souligne l'impact de ces programmes sur les pénuries de main-d'œuvre et la promotion de la diversité dans les métiers spécialisés.

212 participantes inscrites dans 18 cohortes à travers le Canada , dépassant l'objectif initial de 180 participantes

inscrites dans 18 cohortes à travers le , dépassant l'objectif initial de 180 participantes 450 tests CWB ont été administrés , ce qui a permis de délivrer 620 qualifications en soudage , améliorant ainsi l'employabilité des participantes.

, ce qui a permis de délivrer , améliorant ainsi l'employabilité des participantes. 77 % des participantes trouvent un emploi ou poursuivent leurs études dans un domaine lié au soudage après le programme.

Le rapport d'impact de Femmes d'acier : Forger l'avenir souligne l'impact de ces programmes sur les pénuries de main-d'œuvre et la promotion de la diversité dans les métiers spécialisés.

Téléchargez le rapport d'impact de Femmes d'acier : Forger l'avenir pour en savoir plus et explorer nos conclusions.

À propos de la Fondation du soudage CWB

La Fondation CWB est une organisation caritative nationale qui se consacre à l'avancement des carrières dans les métiers spécialisés, y compris le soudage et l'assemblage de matériaux. Engagés à préparer la main-d'œuvre de demain et à favoriser l'inclusion, nous collaborons avec des partenaires pour répondre à la demande de professionnels qualifiés, contribuant ainsi à la prospérité économique de l'Amérique du Nord.

Notre mission est de forger des partenariats entre l'industrie, l'éducation et le gouvernement, afin de permettre aux individus de poursuivre des carrières dans les métiers spécialisés. Grâce à des programmes innovants, nous réduisons les obstacles et favorisons la sensibilisation et l'accès à l'exploration des carrières, quels que soient les facteurs d'identité ou le statut social et financier. Pour en savoir plus sur nos initiatives, consultez le site www.cwbweldingfoundation.org.

SOURCE CWB Welding Foundation

Sarah Dingman, responsable du marketing et de la communication, téléphone direct : 249-885-3508, courriel : [email protected]