TORONTO | TERRITOIRE TRADITIONNEL DES MISSISSAUGAS DE CREDIT, DES ANISHNABEG, DES CHIPPEWAS, DES HAUDENOSAUNEE ET DES WENDAT, le 20 nov. 2024 /CNW/ - EY Canada est fière de publier le Rapport d'impact 2024, qui témoigne des contributions de la Société visant à façonner l'avenir en toute confiance pour ses gens, les clients et la société en misant sur l'innovation, l'inclusion et la croissance durable.

« Chez EY Canada, l'inclusivité et l'innovation vont de pair afin d'apporter des changements significatifs dans tous les aspects de nos activités, indique Alycia Calvert, présidente et chef de la direction d'EY Canada. En tirant parti de technologies de pointe en IA, en favorisant la mise en place de milieux de travail diversifiés et inclusifs et en prenant part à des initiatives communautaires significatives, nous restons déterminés à travailler ensemble pour un monde meilleur, où chacun a la possibilité de réussir. »

Mettre la force de l'IA générative et des alliances stratégiques au service des clients

EY Canada met à la disposition de ses clients au Canada toute la puissance de ses capacités en matière d'IA générative à l'échelle mondiale, notamment la plateforme EY.ai. Depuis son lancement, cette plateforme est passée d'un assistant virtuel à un écosystème maintes fois primé, prenant en charge 12 000 utilisateurs réguliers mensuellement à l'échelle mondiale.

Parallèlement, l'écosystème d'alliances distinctif de la Société, notamment ses partenariats avec des chefs de file sectoriels comme Microsoft, ServiceNow, Shopify et Snowflake, multiplie les capacités et solutions qu'elle peut offrir à ses clients pour les aider à exploiter les données plus efficacement. Cette détermination à offrir une expertise approfondie dans l'ensemble des gammes de services, des secteurs et des alliances a valu 11 prix sectoriels à EY Canada au cours de l'exercice 2024.

« Nous ne faisons pas qu'investir dans la technologie, nous investissons dans l'avenir des clients, ajoute Mme Calvert. Notre plateforme EY.ai et nos alliances stratégiques révolutionnent la façon dont les entreprises exercent leurs activités, et favorisent la mise en œuvre de solutions transformatrices qui ont des effets réels. »

Donner des moyens d'action à nos gens grâce à l'apprentissage et à l'inclusion

Avec plus de 1 500 séances d'apprentissage internes, EY Canada vise à offrir des possibilités équitables et une expérience axée sur la technologie aux membres de son personnel afin de leur permettre de tracer leur propre cheminement professionnel.

« Nous croyons en la promotion d'une culture d'apprentissage et de perfectionnement continu afin de créer des carrières durables pour l'avenir, explique Mme Calvert. Il faut notamment reconnaître la diversité des besoins de chacun et y répondre pour s'assurer que tous ont accès aux possibilités, au soutien et aux ressources dont ils ont besoin pour s'épanouir. »

Au cours du dernier exercice, EY Canada a intensifié ses investissements dans des programmes d'avantages sociaux et de bien-être qui répondent à un large éventail de besoins -- qu'il s'agisse de mettre en place des guides exhaustifs sur la ménopause, d'offrir une couverture de 15 000 $ pour le traitement de l'infertilité ou une garantie de 25 000 $ au titre des soins liés à l'affirmation du genre, ou de maintenir la garantie en vigueur de 5 000 $ au titre de la santé mentale -- et qui donnent aux gens les moyens de s'épanouir dans tous les aspects de leur vie.

Les groupes de ressources professionnels (GRP) d'EY Canada jouent également un rôle central dans la promotion de l'inclusivité et des alliances à l'échelle de la Société. Ces réseaux bénévoles dirigés par les membres du personnel visent à favoriser un milieu de travail diversifié et inclusif en leur offrant des possibilités de réseautage, de perfectionnement professionnel et de mobilisation. Au cours de l'exercice 2024, les 11 GRP au Canada ont enregistré une croissance remarquable de 304 % par rapport à l'exercice précédent.

Bâtir des collectivités plus vigoureuses

Le programme EY Ripples, qui permet aux membres du personnel d'accéder à des possibilités de soutien aux organismes à but non lucratif et aux entreprises à vocation sociale, a généré des retombées positives dans la vie de plus de 2,4 millions de personnes grâce à 25 000 heures de bénévolat effectuées dans le cadre de 50 projets bénévoles dans les domaines du développement durable, de l'éducation, de l'entrepreneuriat et de l'équité.

Par ailleurs, EY Canada a souligné les 30 ans du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY qui a récompensé 1 450 lauréats à ce jour. Ce programme, jumelé au Réseau Accès-entrepreneurs d'EY et à Femmes entrepreneures gagnantesmc, contribue à la création d'un écosystème entrepreneurial diversifié et innovateur au Canada.

