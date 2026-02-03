MONTRÉAL, le 3 févr. 2026 /CNW/ - La Fédération Africaine Canadienne de l'Économie (FACE Coalition) annonce avec fierté la publication de son rapport annuel 2024-2025, qui illustre une nouvelle année d'impact et de résilience dans l'avancement de l'entrepreneuriat noir et de l'inclusion économique à l'échelle nationale.

Rapport annuel 2024-2025 de FACE Coalition (Groupe CNW/The Federation of African Canadian Economics)

FACE Coalition poursuit sa mission d'autonomiser les entreprises appartenant à des personnes noires grâce à l'accès au capital, au soutien-conseil et à des partenariats stratégiques. Au cours de l'exercice, FACE a approuvé 14,1 millions de dollars en prêts et en a déboursé 12 millions, réduisant l'écart entre approbation et déboursement à 15 %, le plus bas depuis sa création.

Depuis le lancement du Fonds de prêts pour l'entrepreneuriat noir jusqu'à la période couverte par ce rapport annuel, FACE a approuvé 67,1 millions de dollars en prêts et en a déboursé 50,4 millions, soutenant près de 600 entreprises noires à travers le pays.

« Chaque prêt déboursé est plus qu'une transaction financière -- c'est un investissement dans l'innovation, la résilience et la croissance communautaire. Ce rapport renforce la vision et la mission de FACE à travers le Fonds de prêts pour l'entrepreneuriat noir, alors que nous travaillons aux côtés de nos partenaires et bailleurs de fonds pour renforcer le tissu économique des communautés noires au Canada. Chaque dollar représente un pas vers l'équité, l'opportunité et la richesse générationnelle. » - Tiffany Callender, PDG de FACE.

« Le Programme pour l'entrepreneuriat des Noirs continue de démontrer qu'une économie inclusive est une économie forte. En s'appuyant sur ses succès précédents, le programme a désormais soutenu plus de 24 000 entreprises noires. L'un des objectifs clés du BEP était de lever les obstacles à l'accès au financement, et FACE continue de livrer. À ce jour, plus de 71 millions de dollars ont été approuvés en soutien à plus de 800 prêts, démontrant que le Fonds comble un besoin essentiel sur le marché. Ces entreprises croissent, créent des milliers d'emplois et apportent une contribution significative à l'économie canadienne. Félicitations à FACE pour ses résultats impressionnants ! » - L'honorable Rechie Valdez, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites entreprises et Tourisme)

Le rapport annuel 2024-2025 est disponible en ligne à l'adresse suivante : [https://issuu.com/facecoalition/docs/2024_2025_rapport_annuel_de_face_coalition].

