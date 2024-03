GATINEAU, QC, le 27 mars 2024 /CNW/ - Le Bureau de la concurrence a annoncé aujourd'hui que les frais de dépôt pour les examens de fusions augmenteront, passant de 82 719,12 $ à 86 358,76 $, dès le 1er avril 2024. L'augmentation résulte d'un rajustement annuel prévu par la Loi sur les frais de service.

En vertu de la Loi sur la concurrence, les entreprises doivent donner un préavis au Bureau si les fusions, les acquisitions et d'autres transactions proposées dépassent certains seuils. Le Bureau examine ces transactions devant faire l'objet d'un préavis pour déterminer si elles auront vraisemblablement pour effet d'empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence. Les frais de dépôt s'appliquent aux entreprises présentant un préavis de fusion ou demandant un certificat de décision préalable (CDP).

Faits en bref

• En vertu de la Loi sur les frais de service, les frais de dépôt du Bureau pour les examens sont assujettis à des ajustements annuels en fonction de l'indice des prix à la consommation.

• Les frais de dépôt sont utilisés par le Bureau pour réaliser son mandat concernant les examens de fusions et pour répondre à ses normes de service.

Renseignements généraux :

Le Bureau de la concurrence est un organisme indépendant d'application de la loi qui protège la concurrence et en fait la promotion au bénéfice des consommateurs et des entreprises du Canada. La concurrence favorise la baisse des prix et l'innovation tout en alimentant la croissance économique.

