OTTAWA, ON, le 4 mars 2021 /CNW/ - L'efficacité énergétique aide les entreprises à économiser de l'argent et à rester concurrentielles tout en contribuant à assainir l'environnement. Le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada investissent dans des projets qui nous aideront à bâtir un avenir énergétique propre et à offrir une planète plus saine aux générations futures.

Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Québec, M. Jonatan Julien, ainsi que le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Seamus O'Regan Jr., et le député de Saint-Maurice-Champlain et ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, ont annoncé aujourd'hui des investissements de plus de 123 000 $ à Cepsa Chimie Bécancour, une entreprise pétrochimique qui utilise un procédé de fabrication révolutionnaire représentant une percée majeure dans l'élimination des impacts environnementaux. Cepsa a également versé une contribution au projet, portant l'enveloppe à 171 000 $ au total.

Ces investissements permettront de diminuer les frais d'énergie, d'améliorer l'efficacité énergétique et de réduire les émissions de gaz à effet de serre de l'usine de Cepsa. L'entreprise contribuera également à un fonds de connaissances sur l'intégration de procédés - une analyse énergétique mondiale des meilleures façons, pour les entreprises, d'utiliser et de récupérer la chaleur.

La contribution de 83 000 $ du gouvernement du Québec provient d'ÉcoPerformance, un programme mis en œuvre dans le cadre du Plan pour une économie verte 2030. L'aide financière fédérale de 40 000 $ provient, pour sa part, d'un programme d'efficacité énergétique pour l'industrie de Ressources naturelles Canada qui aide des installations industrielles canadiennes à financer leurs projets de gestion de l'énergie.

Le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada continuent de soutenir des projets d'infrastructures vertes porteurs de bons emplois et d'un avenir vert. L'amélioration de l'efficacité énergétique du secteur industriel au Canada permettra d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

Citations

« Cette aide financière permet à Cepsa Chimie Bécancour d'établir un plan d'action stratégique pour minimiser ses besoins en énergie thermique et réduire ses coûts d'exploitation. C'est une fierté pour le gouvernement du Québec de soutenir les entreprises dans leurs projets de transition énergétique. ÉcoPerformance est l'un des programmes phares du Québec, principalement grâce aux revenus issus du marché du carbone. »



Jonatan Julien

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Québec

« Dans le cadre du Plan de mise en œuvre 2021-2026 du Plan pour une économie verte 2030, nous avons réservé 579,2 M$ pour appuyer la réalisation de projets en efficacité énergétique et en conversion énergétique d'entreprises, tels que celui de Cepsa Chimie Bécancour, qui ont à cœur de faire des choix énergétiques plus durables. Une meilleure gestion de l'énergie se traduit par des économies pour ces entreprises et par une meilleure compétitivité dans un monde appelé à être de plus en plus sobre en carbone. »

Benoit Charette

Ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec

« Les préoccupations environnementales et la recherche de solutions et de technologies innovatrices visant à assurer une meilleure efficacité énergétique des entreprises industrielles sont aujourd'hui des enjeux prioritaires pour le Parc industriel et portuaire de Bécancour et cette annonce en constitue une belle démonstration. »

Donald Martel, député de Nicolet-Bécancour

« L'amélioration de l'efficacité énergétique nous permettra de franchir le tiers de la distance qui nous sépare de nos objectifs de Paris. Par l'annonce faite aujourd'hui, nous travaillons à réduire nos émissions et nous créons de bons emplois dans la classe moyenne. »

Seamus O'Regan Jr.

Ministre des Ressources naturelles du Canada

« Nous sommes fiers de soutenir Cepsa dans ses efforts pour créer un avenir plus résilient, plus écoénergétique et plus viable. Réduire la pollution et les factures d'énergie nous rapprochera de nos objectifs de carboneutralité. »

François-Philippe Champagne

Député de Saint-Maurice-Champlain et ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie



« La réduction de nos émissions de gaz à effet de serre et une augmentation constante de notre compétitivité sont deux objectifs de première importance pour notre entreprise. Grâce à ce projet, nous pourrons apporter plusieurs améliorations techniques à notre équipement et à nos procédés et ainsi faire un meilleur usage de nos ressources. »

Pierre Lahaie, directeur général

Cepsa Chimie Bécancour

Liens pertinents

Liens connexes

