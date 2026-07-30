Le Québec est le chef de fil en matière de récupération alimentaire

Sobeys Inc. a dépassé l'objectif national de réduction du gaspillage alimentaire

MONTRÉAL, le 30 juill. 2026 /CNW/ -- Empire Company Limited (« Empire ») (TSX : EMP.A) a annoncé aujourd'hui que son réseau de bannières a dépassé son engagement de réduire le gaspillage alimentaire de 50 %, atteignant une réduction de 50,3 % par rapport à son niveau de référence de 2016. L'entreprise a donc atteint son objectif avec cinq ans d'avance sur la cible 12.3 des Objectifs de développement durable des Nations Unies, visant à réduire de moitié le gaspillage alimentaire mondial.

Rapport sur le développement durable d'Empire Company Limited et de Sobeys inc. pour l'exercice 2026

Cette réalisation témoigne des efforts déployés par nos équipes partout au Canada, y compris au Québec, grâce à l'excellence d'exécution à l'échelle des magasins, à des partenariats en matière de récupération alimentaire et à des programmes innovants qui permettent de récupérer davantage de surplus alimentaires, en plus de les maintenir dans le système alimentaire. Partout dans la province, les équipes en magasin ont redoublé d'efforts pour prévenir les surplus alimentaires grâce à une planification, à des prévisions et à une gestion des stocks optimisées, tout en multipliant les possibilités de distribution des denrées alimentaires aux clients et aux organismes communautaires.

Au cours de l'exercice 2026, Sobeys a reçu le prix Donateur 360o, décerné par les Banques alimentaires du Québec, en reconnaissance de notre collaboration avec les banques alimentaires et nos partenaires communautaires de toute la province. Plus de 3,15 millions de kilogrammes de denrées alimentaires ont été donnés par nos magasins et nos centres de distribution à des organismes locaux partout au Québec par l'entremise des Banques alimentaires du Québec.

FoodHero, une initiative développée au Québec, puis déployée à l'échelle nationale par l'entremise des bannières de Sobeys, a également permis de contribuer aux efforts de récupération alimentaire dans tout le Canada. Au cours de l'exercice 2026, les clients ont acheté 2,3 millions de kilogrammes de produits alimentaires grâce à cette application, évitant que des millions de kilogrammes de denrées ne soient envoyés vers les sites d'enfouissement.

« Chaque magasin a un rôle à jouer dans la réduction du gaspillage alimentaire, et nos employés partout au Québec assument cette responsabilité au quotidien. Ensemble, nous avons renforcé les programmes qui permettent de récupérer davantage de produits alimentaires, tout en créant de la valeur durable pour les communautés de toute la province », a déclaré Geneviève Dugré, vice-présidente principale et directrice générale, exploitation de détail et développement des affaires au Québec, Empire.

Ces progrès sont soulignés dans le rapport sur le développement durable 2026 d'Empire, qui témoigne des efforts continus de l'entreprise en matière de réduction du gaspillage alimentaire, de lutte contre les changements climatiques, d'investissement communautaire et d'approvisionnement responsable.

L'intégralité du rapport sur le développement durable 2026 est disponible à https://www.sobeyssbreport.com/fr.

À PROPOS D'EMPIRE

Empire Company Limited (TSX : EMP.A) est une entreprise canadienne dont le siège social est situé à Stellarton, en Nouvelle-Écosse. Ses principales activités sont la vente au détail de produits alimentaires par sa filiale en propriété exclusive, Sobeys Inc., et les activités immobilières connexes. Empire et ses filiales, marchands affiliés et franchisés, dont les ventes annuelles s'établissent à environ 32 G$ et qui comptent pour 17 G$ d'actifs, emploient environ 130 000 personnes.

Des renseignements financiers supplémentaires sur Empire, y compris la notice annuelle, peuvent être consultés sur le site Web de la Société à www.empireco.ca ou sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca.

SOURCE Sobeys

Anne-Hélène Lavoie, Chef, Affaires corporatives, Sobeys , 514-434-3137, [email protected]