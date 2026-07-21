Empire Company Limited fait une déclaration concernant les contrôles de propriété

STELLARTON, NS, le 21 juill. 2026 /CNW/ -- Empire Company Limited (« Empire » ou « la Société ») (TSX: EMP.A) et sa filiale en propriété exclusive, Sobeys inc., ont publié aujourd'hui un communiqué présentant leur approche globale en matière de contrôles de propriété relativement aux épiceries, qui reflète l'engagement continu de la Société en faveur d'un secteur de l'épicerie concurrentiel et accessible pour les Canadiens et les Canadiennes.

Cette déclaration présente l'approche d'Empire en matière de clauses restrictives, de clauses d'exclusivité et de pratiques de gouvernance associées.

Logo de Sobeys Inc.

La Société continue de favoriser le choix et l'accès des clients, de collaborer de manière constructive avec les parties prenantes et de promouvoir un cadre clair, cohérent et équilibré qui s'applique uniformément au secteur de l'alimentation ainsi qu'aux autres secteurs d'activité.

Consulter la déclaration d'Empire

À PROPOS D'EMPIRE

Empire Company Limited (TSX : EMP.A) est une entreprise canadienne dont le siège social est situé à Stellarton, en Nouvelle-Écosse. Ses principales activités sont la vente au détail de produits alimentaires par sa filiale en propriété exclusive, Sobeys inc., et les activités immobilières connexes. Empire et ses filiales, marchands affiliés et franchisés, dont les ventes annuelles s'établissent à environ 32 G$ et qui comptent pour 17 G$ d'actifs, emploient environ 130 000 personnes.

Des renseignements financiers supplémentaires sur Empire, y compris la notice annuelle, peuvent être consultés sur le site Web de la société à empireco.ca ou sur SEDAR à sedarplus.ca.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec les personnes-ressources ci-dessous.

SOURCE Empire Company Limited

Renseignements pour les médias : Karen White-Boswell, Directrice, communications externes, Sobeys inc., [email protected]; Renseignements pour les investisseurs : Katie Brine, Vice-présidente, relations avec les investisseurs et régimes de retraite, Sobeys inc., [email protected]