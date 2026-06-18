Empire présente un RPA de 0,94 $ pour le quatrième trimestre et l'exercice 2026

Hausse du dividende de 10,2 %, soit une augmentation du dividende pour une 31e année d'affilée

Le résultat par action (le « RPA ») trimestriel et le RPA ajusté (1)(2) se sont établis à 0,94 $, une augmentation de 27,0 %.

se sont établis à 0,94 $, une augmentation de 27,0 %. Les ventes se sont élevées à 7 807 M$, en hausse de 2,2 %.

La croissance des ventes des magasins comparables (1) - produits alimentaires a augmenté de 1,5 %.

- produits alimentaires a augmenté de 1,5 %. Le bénéfice d'exploitation a augmenté de 10,9 %.

La marge du BAIIA ajusté(1)(2) s'est chiffrée à 8,2 %, une hausse de 40 points de base.

STELLARTON, NS, le 18 juin 2026 /CNW/ - Empire Company Limited (« Empire » ou la « Société ») (TSX: EMP.A) a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers du quatrième trimestre et de l'exercice complet clos le 2 mai 2026. Pour le trimestre, la Société a comptabilisé un bénéfice net et un bénéfice net ajusté de 212 M$ (0,94 $ par action), comparativement à 173 M$ (0,74 $ par action), pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent, une hausse de 22,5 % (27,0 % par action).

« Nous avons terminé l'exercice 2026 en force, affichant une croissance du RPA ajusté de 27 %, témoignant de la rigueur de notre exécution et des progrès réalisés à l'égard de nos priorités stratégiques », a déclaré Pierre St‑Laurent, président et chef de la direction d'Empire. « À l'aube de l'exercice 2027, nous demeurons résolus à stimuler la croissance au sein de notre réseau existant, à faire progresser nos principaux moteurs de croissance et à renforcer encore davantage notre proposition de valeur pour la clientèle dans un contexte économique toujours aussi difficile. »

(1) Voir la rubrique « Mesures et données financières non conformes aux PCGR » du rapport de gestion du quatrième trimestre de l'exercice 2026. (2) Les données ajustées s'entendent du bénéfice d'exploitation ajusté, du bénéfice ajusté avant les intérêts, l'impôt sur le résultat et l'amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles (« BAIIA »), du bénéfice net ajusté et du RPA ajusté. Au cours du quatrième trimestre des exercices 2026 et 2025, il n'y a eu aucun ajustement.

Orientation stratégique

La Société a pour objectif de devenir le chef de file du commerce de détail au Canada. Pour y parvenir, elle mise sur la qualité et la valeur grâce à des offres différenciées et à des expériences d'achat uniques, tout en priorisant les réalités locales dans chaque collectivité. Empire a récemment lancé sa nouvelle stratégie d'entreprise triennale, articulée autour de quatre axes prioritaires : les clients, les magasins, la croissance et l'optimisation des coûts. Empire estime que la réussite à long terme ne dépend pas uniquement de la taille ou de la présence sur le marché, mais aussi de la qualité des relations que les membres du personnel en magasin entretiennent avec les clients et des expériences qu'ils offrent en toute circonstance.

La Société est fière d'être une famille qui nourrit l'esprit de famille, et sa raison d'être consiste à répondre aux besoins en épicerie de millions de Canadiens et de Canadiennes partout au pays.

La technologie constitue un levier essentiel de la stratégie d'Empire. L'analytique avancée, l'intelligence artificielle et les plateformes numériques modernes sont déployées de manière réfléchie dans l'ensemble de l'entreprise afin d'améliorer l'expérience client, de favoriser une meilleure prise de décision et d'optimiser le travail quotidien des équipes d'Empire.

Grâce à ses quatre axes prioritaires, appuyés par les employés, les données et la technologie d'Empire, la Société vise à accroître le RPA ajusté total à long terme au moyen de la croissance soutenue du bénéfice net et de rachats d'actions. Plus précisément, elle a l'intention de continuer d'augmenter ses ventes, d'améliorer sa marge brute (compte non tenu des ventes de carburant) et de générer un levier d'exploitation.

Clients : Renforcer la proposition de valeur

La priorité d'Empire est de servir ses clients en offrant une valeur ajoutée dans tous les types de magasins et de canaux. La Société renforce sa proposition de valeur pour les clients au moyen d'assortiments optimisés, d'offres différenciées et adaptées aux marchés locaux, d'une offre élargie de produits frais et de mets préparés possible grâce aux investissements réalisés dans les cuisines centrales, ainsi que d'un engagement accru auprès de la clientèle grâce à Scène+. Empire continue de tirer parti des forces distinctives de chacune de ses bannières, notamment en matière d'offres locales et multiculturelles, afin de se différencier à grande échelle, appuyée par des analyses, des outils et des capacités de pointe.

Magasins : Stimuler la performance de la vente au détail

Ayant pour objectif d'améliorer la performance de la vente au détail, Empire rehausse l'expérience en magasin, simplifie les opérations et optimise la rentabilité des magasins afin que le personnel en magasin puisse se concentrer sur l'essentiel : le service à la clientèle. La Société favorise également la poursuite des investissements consacrés à l'expansion stratégique, à la rénovation et à l'entretien de son réseau de magasins.

Croissance : Accélérer une expansion rentable

Forte d'assises solides, Empire concentre désormais ses efforts sur l'accélération de la croissance, ce qui comprend notamment l'amélioration de la performance de ses plateformes existantes (comme la pharmacie, le commerce électronique et les médias de vente au détail), ainsi que la réalisation d'acquisitions et de partenariats stratégiques qui complètent ses activités de base de vente au détail de produits d'épicerie et de pharmacie, et soutiennent la création de valeur à long terme. La Société priorise également la croissance au sein de son réseau existant, en misant sur l'expérience client, l'offre et les processus opérationnels en magasin.

Optimisation des coûts : Renforcer la discipline opérationnelle

Alors qu'Empire tire pleinement parti des économies découlant des investissements et des initiatives des dernières années, la Société continuera de se concentrer sur la gestion des coûts afin d'améliorer sa rentabilité. En simplifiant les processus, en améliorant l'efficacité et en réduisant la complexité, Empire est bien positionnée pour investir dans des occasions à forte valeur ajoutée qui généreront les retombées les plus importantes pour les clients et les actionnaires.

SOMMAIRE DES RÉSULTATS DU QUATRIÈME TRIMESTRE ET DE L'EXERCICE

Les chiffres comparatifs ont été arrondis au million près afin que leur présentation soit conforme à celle de l'exercice considéré.

(en millions de dollars canadiens, sauf les nombres d'actions et les montants par action) Période de 13 semaines close le

2 mai 2026 Période de 13 semaines close le

3 mai 2025 Variation

en $

Exercice de 52 semaines

clos le

2 mai 2026 Exercice de 52 semaines

clos le

3 mai 2025 Variation

en $

Ventes 7 807 $ 7 637 $ 170 $ 31 950 $ 31 277 $ 673 $ Profit brut1) 2 152

2 109

43

8 664

8 382

282

Bénéfice d'exploitation 347

313

34

586

1 289

(703)

Bénéfice d'exploitation ajusté1) 347

313

34

1 332

1 303

29

BAIIA2) 644

599

45

1 754

2 409

(655)

BAIIA ajusté1) 644

599

45

2 500

2 423

77

Bénéfice net3) 212

173

39

198

700

(502)

Bénéfice net ajusté1), 2), 3), 4) 212

173

39

747

711

36



























Résultat par action,

après dilution























RPA3) 0,94 $ 0,74 $ 0,20 $ 0,86 $ 2,93 $ (2,07) $ RPA ajusté1), 2), 3), 4) 0,94 $ 0,74 $ 0,20 $ 3,24 $ 2,98 $ 0,26 $

























Nombre moyen pondéré d'actions en circulation, après dilution

(en millions) 226,5

234,8

(8,3)

230,4

238,6

(8,2)

Dividende par action 0,22 $ 0,20 $ 0,02 $ 0,88 $ 0,80 $ 0,08 $



Période de

13 semaines

close le

2 mai 2026 Période de

13 semaines

close le

3 mai 2025 Exercice de

52 semaines

clos le

2 mai 2026 Exercice de

52 semaines

clos le

3 mai 2025 Marge brute1) 27,6 % 27,6 % 27,1 % 26,8 % Marge du BAIIA1) 8,2 % 7,8 % 5,5 % 7,7 % Marge du BAIIA ajusté2) 8,2 % 7,8 % 7,8 % 7,7 % Croissance des ventes des magasins comparables1) 1,7 % 3,0 % 1,4 % 1,9 % Croissance des ventes des magasins comparables1) - produits alimentaires 1,5 % 3,8 % 1,9 % 2,3 % Croissance (diminution) des ventes des magasins comparables1) - carburant 5,0 % (7,8) % (6,6) % (4,2) % Taux d'impôt effectif 19,3 % 25,2 % 20,1 % 25,0 %

1) Voir la rubrique « Mesures et données financières non conformes aux PCGR » du rapport de gestion du quatrième trimestre de l'exercice 2026. 2) Voir la rubrique « Mesures et données financières non conformes aux PCGR » du rapport de gestion du quatrième trimestre de l'exercice 2026 pour une description des types de coûts et de recouvrements inclus. 3) Attribuable aux propriétaires de la Société. 4) Voir la rubrique « Incidence ajustée sur le bénéfice net » du présent communiqué de presse.

PERFORMANCE FINANCIÈRE PAR SECTEUR

Vente au détail de produits alimentaires

L'analyse qui suit traite de la performance financière du secteur de la vente au détail de produits alimentaires d'Empire, y compris les résultats consolidés de Sobeys, pour les trimestres et les exercices clos le 2 mai 2026 et le 3 mai 2025.

L'information financière qui suit représente l'apport de Sobeys aux résultats d'Empire, car les montants sont présentés déduction faite des ajustements de consolidation.

(en millions de dollars canadiens) Période de

13 semaines

close le

2 mai 2026 Période de

13 semaines

close le

3 mai 2025 Variation

en $

Exercice de

52 semaines

clos le

2 mai 2026 Exercice de

52 semaines

clos le

3 mai 2025 Variation

en $

Ventes 7 807 $ 7 637 $ 170 $ 31 950 $ 31 277 $ 673 $ Profit brut 2 152

2 109

43

8 664

8 382

282

Bénéfice d'exploitation 322

307

15

508

1 234

(726)

Bénéfice d'exploitation ajusté1) 322

307

15

1 254

1 248

6

BAIIA1) 619

593

26

1 676

2 354

(678)

BAIIA ajusté1) 619

593

26

2 422

2 368

54

Bénéfice net2) 193

169

24

146

659

(513)

Bénéfice net ajusté1), 2) 193

169

24

695

670

25



1) Voir la rubrique « Mesures et données financières non conformes aux PCGR » du présent communiqué de presse pour un rapprochement des mesures ajustées présentées dans le tableau ci‑dessus. 2) Attribuable aux propriétaires de la Société.

Le tableau suivant présente une ventilation des ventes totales de la Société pour le secteur de la vente :

(en millions de dollars canadiens) Période de 13 semaines

close le

2 mai 2026 Période de 13 semaines

close le

3 mai 2025 Variation

en $

Variation

en %

Exercice de 52 semaines

clos le

2 mai 2026 Exercice de 52 semaines

clos le

3 mai 2025 Variation

en $

Variation

en %

Ventes de produits alimentaires 7 337 $ 7 189 $ 148 $ 2,1 % 30 145 $ 29 338 $ 807 $ 2,8 % Ventes de carburant 470

448

22

4,9 % 1 805

1 939

(134)

(6,9) %

Placements et autres activités

Le tableau qui suit présente un sommaire du bénéfice d'exploitation du secteur Placements et autres activités :

(en millions de dollars canadiens) Période de 13 semaines close le

2 mai 2026 Période de 13 semaines close le

3 mai 2025 Variation

en $

Exercice de 52 semaines

clos le

2 mai 2026 Exercice de 52 semaines

clos le

3 mai 2025 Variation

en $

FPI Crombie1) 13 $ 11 $ 2 $ 51 $ 65 $ (14) $ Partenariats immobiliers 15

1

14

37

16

21

Autres activités, déduction faite des charges

du siège social (3)

(6)

3

(10)

(26)

16

Bénéfice d'exploitation 25 $ 6 $ 19 $ 78 $ 55 $ 23 $

1) Fonds de placement immobilier Crombie (« FPI Crombie »).

Résultats d'exploitation d'Empire Company Limited

Ventes

Les ventes de produits alimentaires du trimestre clos le 2 mai 2026 ont augmenté de 2,1 % principalement en raison de la croissance positive de l'ensemble des activités, particulièrement dans le réseau des épiceries à gamme complète de services et dans les magasins à bas prix et le réseau national de distribution en gros de la Société.

Les ventes de carburant du trimestre clos le 2 mai 2026 se sont accrues de 4,9 %, ce qui s'explique surtout par la hausse des prix du carburant.

Les ventes de produits alimentaires de l'exercice clos le 2 mai 2026 ont augmenté de 2,8 % en raison principalement de la croissance positive de l'ensemble des activités, particulièrement dans les épiceries à gamme complète de services, dans le réseau national de distribution en gros de la Société, et dans les magasins à bas prix.

Les ventes de carburant de l'exercice clos le 2 mai 2026 ont diminué de 6,9 % en raison de la baisse des prix du carburant attribuable à la suppression de la taxe carbone du gouvernement.

Profit brut

Le profit brut du trimestre clos le 2 mai 2026 a augmenté de 2,0 %, en raison essentiellement de l'augmentation des ventes de produits alimentaires, du solide rendement et de la rigueur sur le plan de l'exploitation des épiceries à gamme complète de services et des magasins à bas prix.

La marge brute du trimestre clos le 2 mai 2026 est demeurée stable à 27,6 %, comme pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent. Compte non tenu de l'incidence des ventes de carburant, la marge brute du trimestre clos le 2 mai 2026 a augmenté de 1 point de base.

Le profit brut de l'exercice clos le 2 mai 2026 a augmenté de 3,4 %, en raison principalement de la hausse des ventes de produits alimentaires et du solide rendement et de la rigueur sur le plan de l'exploitation des épiceries à gamme complète de services et des magasins à bas prix.

La marge brute de l'exercice clos le 2 mai 2026 a augmenté pour s'établir à 27,1 %, alors qu'elle était de 26,8 % pour l'exercice précédent, en raison principalement de la solide performance des épiceries à gamme complète de services et des magasins à bas prix attribuable à la rigueur sur le plan de l'exécution et aux gains d'efficience ciblés dans nos magasins, notamment les initiatives visant à contrôler les stocks et à réduire la freinte, ainsi qu'à exercer un meilleur contrôle sur la composition promotionnelle, et à l'incidence de la baisse des ventes de carburant. Ces facteurs ont été partiellement contrebalancés par l'incidence de la hausse des ventes de distribution en gros.

Compte non tenu de l'incidence des ventes de carburant, la marge brute a augmenté de 14 points de base, par rapport à celle de l'exercice précédent, ce qui est conforme aux attentes de la Société quant à une croissance à moyen terme de 10 à 20 points de base.

Bénéfice d'exploitation

(en millions de dollars canadiens) Période de 13 semaines close le

2 mai 2026 Période de 13 semaines close le

3 mai 2025 Variation

en $

Exercice de 52 semaines

clos le

2 mai 2026 Exercice de 52 semaines

clos le

3 mai 2025 Variation

en $

Vente au détail de produits alimentaires 322 $ 307 $ 15 $ 508 $ 1 234 $ (726) $

























Placements et autres activités :























FPI Crombie 13

11

2

51

65

(14)

Partenariats immobiliers 15

1

14

37

16

21

Autres activités,

déduction faite

des charges

du siège social (3)

(6)

3

(10)

(26)

16



25

6

19

78

55

23

Bénéfice d'exploitation 347 $ 313 $ 34 $ 586 $ 1 289 $ (703) $ Ajustements























Pertes de valeur liées

au commerce électronique1) -

-

-

746

-

746

Exclusivité liée au commerce électronique1) -

-

-

-

12

(12)

Restructuration1) -

-

-

-

2

(2)



-

-

-

746

14

732

Bénéfice d'exploitation ajusté2) 347 $ 313 $ 34 $ 1 332 $ 1 303 $ 29 $

1) Voir la rubrique « Mesures et données financières non conformes aux PCGR » du rapport de gestion du quatrième trimestre de l'exercice 2026 pour une description des types de coûts et de recouvrements inclus. 2) Voir la rubrique « Mesures et données financières non conformes aux PCGR » du rapport de gestion du quatrième trimestre de l'exercice 2026.

Pour le trimestre clos le 2 mai 2026, le bénéfice d'exploitation du secteur de la vente au détail de produits alimentaires a augmenté en raison principalement de la hausse des ventes et du profit brut, facteurs en partie contrebalancés par l'accroissement des frais de vente et charges administratives et l'augmentation de l'amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles.

Pour l'exercice clos le 2 mai 2026, le bénéfice d'exploitation du secteur de la vente au détail de produits alimentaires a diminué en raison principalement des pertes de valeur liées au commerce électronique au troisième trimestre de l'exercice 2026, de la hausse des frais de vente et charges administratives, de l'augmentation de l'amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles au cours de l'exercice considéré, ce qui a été en partie contrebalancé par la hausse des ventes et du profit brut.

Pour le trimestre clos le 2 mai 2026, le bénéfice d'exploitation du secteur des placements et autres activités a augmenté en raison principalement de la réalisation des écarts de change à la suite de la liquidation de partenariats immobiliers.

Pour l'exercice clos le 2 mai 2026, le bénéfice d'exploitation du secteur des placements et autres activités a augmenté en raison principalement de la réalisation des écarts de change liés aux partenariats immobiliers.

BAIIA

(en millions de dollars canadiens) Période de 13 semaines close le

2 mai 2026 Période de 13 semaines close le

3 mai 2025 Variation

en $

Exercice de 52 semaines

clos le

2 mai 2026 Exercice de 52 semaines

clos le

3 mai 2025 Variation

en $

BAIIA1) 644 $ 599 $ 45 $ 1 754 $ 2 409 $ (655) $ Ajustements























Pertes de valeur liées

au commerce électronique2) -

-

-

746

-

746

Exclusivité liée au commerce électronique2) -

-

-

-

12

(12)

Restructuration2) -

-

-

-

2

(2)



-

-

-

746

14

732

BAIIA ajusté1), 2) 644 $ 599 $ 45 $ 2 500 $ 2 423 $ 77 $

1) Voir la rubrique « Mesures et données financières non conformes aux PCGR » du rapport de gestion du quatrième trimestre de l'exercice 2026. 2) Voir la rubrique « Mesures et données financières non conformes aux PCGR » du rapport de gestion du quatrième trimestre de l'exercice 2026 pour une description des types de coûts et de recouvrements inclus.

Pour le trimestre clos le 2 mai 2026, le BAIIA a augmenté pour s'établir à 644 M$, comparativement à 599 M$ pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent, en raison principalement de la hausse des ventes et du profit brut, facteurs en partie contrebalancés par l'augmentation des frais de vente et charges administratives. Les frais de vente et charges administratives ont augmenté du fait essentiellement de l'accroissement des coûts de la main-d'œuvre dans les magasins et la chaîne d'approvisionnement et de la poursuite des investissements dans l'expansion des activités (FreshCo et Farm Boy). Ces hausses ont été contrebalancées en partie par la baisse des coûts des programmes de rémunération incitative et les charges à payer, lesquelles avaient été plus élevées pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent en raison de la hausse du cours de l'action, ainsi que par la baisse des charges liées à Voilà attribuable à la fermeture du CTC de Calgary. La marge du BAIIA a augmenté à 8,2 % (7,8 % au 3 mai 2025).

Pour l'exercice clos le 2 mai 2026, le BAIIA a diminué pour s'établir à 1 754 M$, comparativement à 2 409 M$ pour l'exercice précédent, en raison principalement des pertes de valeur liées au commerce électronique et de la hausse des frais de vente et des charges administratives. Les frais de vente et charges administratives ont augmenté en raison essentiellement de l'accroissement des coûts de la main-d'œuvre dans les magasins et la chaîne d'approvisionnement, de la poursuite des investissements dans l'expansion des activités (FreshCo et Farm Boy) et des investissements dans le réseau de magasins, les outils, la technologie et les projets. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par la baisse des coûts des programmes de rémunération incitative et les charges à payer, lesquelles avaient été plus élevées à l'exercice précédent en raison de la hausse du cours de l'action. La marge du BAIIA ajusté a augmenté, passant de 7,7 % pour l'exercice précédent à 7,8 %.

Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles

Pour le trimestre clos le 2 mai 2026, la dotation aux amortissements s'est chiffrée à 297 M$, en hausse comparativement à 286 M$ à la période correspondante de l'exercice précédent, en raison principalement de nouveaux contrats de location et de la hausse de l'amortissement des actifs au titre des droits d'utilisation.

Pour l'exercice clos le 2 mai 2026, la dotation aux amortissements s'est chiffrée à 1 168 M$, en hausse comparativement à 1 120 M$ à l'exercice précédent, en raison principalement de nouveaux contrats de location et de la hausse de l'amortissement des actifs au titre des droits d'utilisation.

Impôt sur le résultat

Pour le trimestre clos le 2 mai 2026, le taux d'impôt effectif s'est établi à 19,3 %, comparativement à 25,2 % pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent. Le taux d'impôt effectif a été inférieur au taux prévu par la loi, en raison principalement d'éléments de capital non imposables et des avantages liés aux crédits d'impôt à l'investissement, partiellement compensés par une variation des actifs d'impôt différé non comptabilisés et la réévaluation des estimations relatives aux impôts, qui ne sont pas toutes récurrentes. Le taux d'impôt effectif pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent a été inférieur au taux d'impôt prévu par la loi, en raison des avantages liés aux crédits d'impôt à l'investissement et de la réévaluation des estimations relatives aux impôts, qui ne sont pas toutes récurrentes.

Le taux d'impôt effectif s'est établi à 20,1 % pour l'exercice clos le 2 mai 2026, comparativement à 25,0 % pour l'exercice précédent. Le taux d'impôt effectif pour l'exercice considéré a été inférieur au taux prévu par la loi, en raison principalement des éléments de capital non imposables, des avantages liés aux crédits d'impôt à l'investissement et des entités structurées consolidées, qui sont imposées à des taux moins élevés, facteurs partiellement compensés par une variation des actifs d'impôt différé non comptabilisés et la réévaluation des estimations relatives aux impôts, qui ne sont pas toutes récurrentes. Le taux d'impôt effectif pour l'exercice précédent a été inférieur au taux d'impôt prévu par la loi, en raison principalement d'éléments de capital non imposables, des entités structurées consolidées, qui sont imposées à des taux moins élevés, et d'avantages liés aux crédits d'impôt à l'investissement.

Bénéfice net

(en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action) Période de 13 semaines close le

2 mai 2026 Période de 13 semaines close le

3 mai 2025 Variation

en $

Exercice de 52 semaines

clos le

2 mai 2026 Exercice de 52 semaines

clos le

3 mai 2025 Variation

en $

Bénéfice net1) 212 $ 173 $ 39 $ 198 $ 700 $ (502) $ RPA2) (après dilution) 0,94 $ 0,74 $ 0,20 $ 0,86 $ 2,93 $ (2,07) $ Ajustements3) (déduction faite de l'impôt) :























Pertes de valeur liées

au commerce électronique4) -

-

-

549

-

549

Exclusivité liée au commerce électronique4) -

-

-

-

9

(9)

Restructuration4) -

-

-

-

2

(2)



-

-

-

549

11

538

Bénéfice net ajusté1), 4), 5) 212 $ 173 $ 39 $ 747 $ 711 $ 36 $ RPA ajusté1), 2)

(après dilution) 0,94 $ 0,74 $ 0,20 $ 3,24 $ 2,98 $ 0,26 $ Nombre moyen pondéré d'actions en circulation,

après dilution

(en millions) 226,5

234,8

(8,3)

230,4

238,6

(8,3)



1) Attribuable aux propriétaires de la Société. 2) Voir la rubrique « Mesures et données financières non conformes aux PCGR » du rapport de gestion du quatrième trimestre de l'exercice 2026. 3) Le total des ajustements pour l'exercice clos est présenté déduction faite d'impôts de 197 M$ (4 M$ au 3 mai 2025). 4) Voir la rubrique « Mesures et données financières non conformes aux PCGR » du rapport de gestion du quatrième trimestre de l'exercice 2026 pour une description des types de coûts et de recouvrements inclus. 5) Voir la rubrique « Incidence ajustée sur le bénéfice net » du présent communiqué de presse.

Incidence ajustée sur le bénéfice net

Au troisième trimestre de l'exercice 2026, la Société a comptabilisé des pertes de valeur liées au commerce électronique en lien avec son réseau de commerce électronique à la suite d'une évaluation de sa performance financière attendue. Dans la foulée de cette évaluation, la Société a décidé de procéder immédiatement à la cessation des activités et à la fermeture du CTC de Calgary et de son centre de transbordement d'Edmonton, ainsi que de maintenir la suspension de l'aménagement du CTC de Vancouver. Ces charges comprennent la perte de valeur d'actifs au titre des droits d'utilisation, d'immobilisations corporelles et d'immobilisations incorporelles, ainsi que les coûts directs associés à la fermeture du CTC, notamment les coûts des indemnités de départ, les paiements en trésorerie non récurrents liés à la résiliation de contrats et les coûts de démantèlement. Par conséquent, l'incidence sur le bénéfice net pour l'exercice clos le 2 mai 2026 a été de (549) M$ (néant au 3 mai 2025).

Au cours du premier trimestre de l'exercice 2025, la Société a pris des mesures dans le cadre de ses activités de commerce électronique afin de réduire les coûts et d'accroître sa flexibilité pour servir ses clients, y compris la résiliation de son entente d'exclusivité mutuelle avec Ocado. La Société a engagé une charge hors trésorerie liée à la fin de l'exclusivité. L'incidence sur le bénéfice net pour l'exercice clos le 2 mai 2026 s'est chiffrée à néant [(9) M$ au 3 mai 2025].

Dépenses d'investissement

La Société a investi un montant de 260 M$ et de 842 M$ en dépenses d'investissement1) pour le trimestre et l'exercice clos le 2 mai 2026 (233 M$ et 721 M$ pour les périodes closes le 3 mai 2025), respectivement, qui a notamment été affecté aux rénovations et à la construction de nouveaux magasins, ainsi qu'aux investissements dans les technologies d'analyse avancée et d'autres systèmes technologiques.

Au cours de l'exercice 2027, les dépenses d'investissement devraient s'élever à environ 850 M$, dont environ 50 % seront affectées à des rénovations de magasins et à l'aménagement de nouveaux magasins (y compris une augmentation d'environ 1,5 % de l'expansion de la présence en raison des nouveaux magasins), une tranche d'environ 25 % aux projets de TI et de développement des affaires, et le reste sera en grande partie affecté à la logistique et au développement durable. La Société planifie de rénover environ 20 % à 25 % des magasins du réseau entre les exercices 2027 et 2029.

1) Les dépenses d'investissement sont comptabilisées selon la méthode d'engagement et comprennent les acquisitions d'immobilisations corporelles et d'immeubles de placement, et les entrées d'immobilisations incorporelles.

Flux de trésorerie disponibles

(en millions de dollars canadiens) Période de 13 semaines close le

2 mai 2026 Période de 13 semaines close le

3 mai 2025 Variation

en $

Exercice de 52 semaines

clos le

2 mai 2026 Exercice de 52 semaines

clos le

3 mai 2025 Variation

en $

Entrées de trésorerie

liées aux activités d'exploitation 470 $ 685 $ (215) $ 1 911 $ 2 127 $ (216) $ Ajouter :























Produit de la sortie d'actifs1) et des modifications et des résiliations de contrats de location 149

28

121

206

149

57

Déduire :























Intérêts payés (19)

(19)

-

(58)

(59)

1

Paiements d'obligations locatives, déduction faite des paiements reçus au titre

des contrats de sous‑location qui sont des contrats de location-financement (256)

(176)

(80)

(751)

(712)

(39)

Acquisitions d'immobilisations corporelles, d'immeubles de placement et d'immobilisations incorporelles (223)

(200)

(23)

(831)

(777)

(54)

Flux de trésorerie disponibles2) 121 $ 318 $ (197) $ 477 $ 728 $ (251) $

1) Le produit de la sortie d'actifs comprend les sorties d'immobilisations corporelles et d'immeubles de placement. 2) Voir la rubrique « Mesures et données financières non conformes aux PCGR » du rapport de gestion du quatrième trimestre de l'exercice 2026.

Pour le trimestre clos le 2 mai 2026, les flux de trésorerie disponibles ont diminué par rapport à ceux du trimestre correspondant de l'exercice précédent en raison principalement de la baisse des flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation, de l'augmentation des paiements d'obligations locatives, déduction faite des paiements reçus au titre des contrats de sous‑location qui sont des contrats de location‑financement, et de la hausse des dépenses d'investissement et des immobilisations incorporelles. Ces facteurs ont été partiellement contrebalancés par l'augmentation du produit de la sortie d'actifs et des modifications et résiliations de contrats de location. Le recul des entrées de trésorerie liées aux activités d'exploitation est attribuable aux variations du fonds de roulement, au règlement des provisions liées aux coûts directs associés à la fermeture du CTC de Calgary et à l'augmentation de l'impôt sur le résultat payé.

Pour l'exercice clos le 2 mai 2026, les flux de trésorerie disponibles ont diminué par rapport à ceux de l'exercice précédent en raison principalement d'un recul des entrées de trésorerie liées aux activités d'exploitation ainsi que de la hausse des dépenses d'investissement et des immobilisations incorporelles et des paiements au titre des obligations locatives, déduction faite des paiements reçus au titre des contrats de sous‑location qui sont des contrats de location-financement, ce qui a été partiellement contrebalancé par l'accroissement du produit de la sortie d'actifs et des modifications et des résiliations de contrats de location. La diminution des entrées de trésorerie provenant des activités d'exploitation est attribuable aux variations du fonds de roulement et à l'augmentation de l'impôt sur le résultat payé.

Déclaration d'un dividende

La Société a déclaré un dividende trimestriel de 0,2425 $ par action sur les actions de catégorie A sans droit de vote (les « actions de catégorie A ») et sur les actions ordinaires de catégorie B, qui sera payable le 31 juillet 2026 aux actionnaires inscrits en date du 15 juillet 2026. Cela représente une hausse du taux de dividende annualisé de 10,2 %. Ces dividendes sont des dividendes déterminés au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et des lois provinciales pertinentes.

Offre publique de rachat dans le cours normal des activités

Aux termes de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités en vigueur, qui a commencé le 2 juillet 2025 et qui prendra fin le 1er juillet 2026, la Société a reçu l'autorisation par la TSX de racheter un maximum de 11 500 000 actions de catégorie A sans droit de vote, représentant environ 9,6 % du flottant des actions de catégorie A sans droit de vote en circulation au 17 juin 2025.

La Société a l'intention de renouveler son offre publique de rachat dans le cours normal des activités au plus tard le 25 juin 2026, conformément aux exigences en matière d'échéancier de la TSX, en déposant auprès de celle‑ci un avis d'intention visant le rachat aux fins d'annulation d'un maximum de 10 750 000 actions de catégorie A sans droit de vote représentant environ 9,6 % du flottant, sous réserve de l'approbation des organismes de réglementation.

Les rachats devront être effectués par l'intermédiaire de la TSX ou de tout autre système de négociation canadien admissible. Le prix que paiera Empire pour ces actions correspondra au prix en vigueur sur le marché au moment de l'acquisition. La Société estime que le rachat occasionnel d'actions au cours du marché en vigueur constitue une utilisation judicieuse des fonds, en plus d'être dans l'intérêt d'Empire et de ses actionnaires.

Le tableau qui suit présente un résumé des activités de rachat d'actions pour le trimestre et l'exercice :

(en millions de dollars canadiens, sauf les montants

par action) Période de 13 semaines close le 2 mai 2026 Période de 13 semaines close le 3 mai 2025 Exercice de 52 semaines

clos le

2 mai 2026 Exercice de 52 semaines

clos le

3 mai 2025 Nombre d'actions 2 026 709

2 196 668

7 977 828

9 888 014

Prix moyen pondéré par action 49,35 $ 45,53 $ 50,15 $ 40,46 $ Contrepartie en trésorerie versée 100 $ 100 $ 400 $ 400 $

Pour le trimestre et l'exercice clos le 2 mai 2026, la Société a passé en charges un impôt de 2 M$ et de 8 M$, respectivement, (2 M$ et 11 M$ pour les périodes closes le 3 mai 2025) au titre du rachat de capitaux propres dans les résultats non distribués des états consolidés de la situation financière.

MISES À JOUR SUR LES ACTIVITÉS

Commerce électronique

Au cours du troisième trimestre de l'exercice 2026, la Société a procédé à une évaluation de la performance financière attendue de l'ensemble de son réseau de commerce électronique. À la suite de cette analyse, la Société a publié, le 28 janvier 2026, une mise à jour sur ses activités de commerce électronique axée sur l'amélioration immédiate des résultats de ces activités, tout en élargissant ses partenariats de livraison avec des tiers. Les principaux éléments de cette mise à jour comprenaient la cessation immédiate des activités et la fermeture du CTC de Calgary et de son centre de transbordement d'Edmonton, lesquels n'avaient pas atteint les attentes financières ou opérationnelles prévues, le maintien de la suspension de l'aménagement du CTC de Vancouver, ainsi que l'expansion de ses partenariats de livraison avec des tiers grâce à une nouvelle collaboration avec DoorDash.

Au cours du troisième trimestre de l'exercice 2026, la Société a comptabilisé des pertes de valeur et des coûts avant impôt connexes (les « pertes de valeur liées au commerce électronique ») totalisant 746 M$, lesquelles ont été constatées dans le secteur de la vente au détail de produits alimentaires et inscrites dans les pertes de valeur d'actifs non courants et charges connexes des états consolidés résumés intermédiaires du résultat net. Ces charges comprennent la perte de valeur d'actifs au titre des droits d'utilisation, d'immobilisations corporelles et d'immobilisations incorporelles, ainsi que les coûts directs associés à la fermeture du centre de traitement des commandes, notamment les coûts des indemnités de départ, les paiements en trésorerie non récurrents liés à la résiliation de contrats et les coûts de démantèlement. La valeur comptable totale des unités génératrices de trésorerie avant dépréciation s'élevait à 724 M$, tandis que le montant recouvrable estimé s'établissait à 126 M$. Il en est résulté une perte de valeur de 409 M$ relative aux actifs au titre des droits d'utilisation, y compris 55 M$ de coûts de démantèlement, de 214 M$ relative aux immobilisations corporelles et de 31 M$ relative aux immobilisations incorporelles.

La Société continuera de tirer parti de ses CTC de Toronto et de Montréal afin de soutenir sa stratégie de commerce électronique dans ces marchés à forte densité de la demande, en mettant l'accent sur la croissance des ventes ainsi que sur l'amélioration de la productivité et de la rentabilité. L'annonce par la Société d'un nouveau partenariat avec DoorDash élargit le recours à des services de livraison offerts par des tiers, offrant ainsi aux clients des options supplémentaires pour effectuer leurs achats en ligne, et bonifie son offre globale de commerce électronique. Ce nouveau partenariat, conjointement aux partenariats existants avec les applications Instacart et Uber Eats annoncés au cours de l'exercice 2025, vient compléter notre service en ligne Voilà en offrant une gamme complète d'options de livraison dans de nombreuses bannières de la Société comme : Sobeys, Farm Boy, Longo's, FreshCo, Safeway, IGA, Foodland et Lawtons Drugs partout au pays. Le déploiement de DoorDash a été finalisé au cours du quatrième trimestre de l'exercice 2026.

La Société a pris des mesures pour réduire ses coûts et accroître sa souplesse pour servir ses clients, notamment en mettant fin à son entente mutuelle d'exclusivité avec Ocado avant l'échéance initialement prévue. Cette mesure a donné lieu à une charge hors trésorerie avant impôt liée à la résiliation de l'exclusivité de 12 M$ au premier trimestre de l'exercice 2025. La Société continue de collaborer étroitement avec Ocado et poursuit l'évaluation de la performance financière de ses activités de commerce électronique, tout en demeurant concentrée sur ses options stratégiques de réduction des coûts et sur l'amélioration de la rentabilité globale. La Société prévoit une amélioration globale de la performance financière de ses activités de commerce électronique se traduisant par une incidence positive annualisée d'environ 95 M$, attribuable principalement à la réduction des pertes d'exploitation liées au CTC de Calgary et à la diminution de l'amortissement futur. De ce montant de 95 M$, environ le tiers a été identifié comme devant être réinvesti dans des moteurs d'accélération de la croissance, y compris des investissements technologiques. Le volume des ventes se répercutera surtout sur le bénéfice futur de Voilà, les marges solides, l'efficacité opérationnelle et la rigueur en matière de gestion des coûts qui constituent également des facteurs importants pour la gestion de la performance financière.

Au cours du trimestre clos le 2 mai 2026, les plateformes de commerce électronique Voilà (y compris le service de cueillette en voiture), IGA.net, ThriftyFoods.com et les partenariats avec Instacart, Uber Eats et DoorDash ont généré une augmentation combinée des ventes de 6,0 % par rapport à celles du trimestre correspondant de l'exercice précédent. L'augmentation est principalement attribuable à la croissance des ventes liées aux partenariats de livraison avec des tiers et à la croissance soutenue des ventes de Voilà.

Scène+

Avec la Banque Scotia et Cineplex, Empire est copropriétaire de Scène+, l'un des principaux programmes de fidélisation au Canada. Lancé à l'exercice 2023, Scène+ récompense la clientèle de presque toutes les bannières de la Société. Depuis, le programme est passé de 10 millions à plus de 15 millions de membres, à qui il offre un large éventail de catégories de récompenses, ce qui constitue un outil stratégique de marketing et de promotion pour la Société.

Le programme Scène+ continue d'élargir son réseau de partenaires de récompenses, ce qui accroît la portée auprès de la clientèle et renforce l'offre globale du programme grâce à un plus grand nombre de possibilités d'accumulation et d'échange de points. Au troisième trimestre de l'exercice 2026, Shell Canada Limited a annoncé son adhésion au programme de récompenses de fidélité Scène+, lequel a été lancé en Alberta le 3 mars 2026 et a été déployé à l'échelle nationale le 26 mai 2026. Les membres peuvent désormais accumuler et échanger des points Scène+ dans plus de 1 400 établissements Shell partout au Canada, dont plus de 300 emplacements détenus ou soutenus par la Société au Québec et dans les régions de l'Atlantique.

Au trimestre clos le 2 mai 2026, la Banque Tangerine a annoncé le lancement de sa première carte de crédit assortie de récompenses, propulsée par Scène+. Lancée le 22 avril 2026, cette carte de crédit permettra aux clients de Tangerine d'accumuler et d'échanger des points dans les diverses bannières de détail de la Société, notamment Sobeys, IGA, Safeway, Foodland, FreshCo et Voilà.

La priorité de la Société relativement à Scène+ est d'accélérer l'engagement envers le programme en mettant l'accent sur la personnalisation. Grâce à l'utilisation d'algorithmes d'apprentissage automatique et d'intelligence artificielle, les recommandations personnalisées seront améliorées, ce qui permettra de transmettre le bon message au bon client, au moment opportun et par les canaux appropriés.

Plateforme technologique

La Société procède actuellement à une importante transformation de ses principaux systèmes d'entreprise en migrant de l'ancien système ERP vers une plateforme nationale SAP S/4 HANA moderne. Il s'agit d'un investissement stratégique visant à centraliser le système ERP de la Société afin de simplifier le processus de présentation de l'information financière, le processus d'approvisionnement ainsi que les activités dans la chaîne d'approvisionnement. La mise à niveau du système améliorera la visibilité des données en temps réel, l'automatisation et les capacités d'analyse, ce qui favorisera une prise de décision plus agile à l'échelle de l'entreprise. Le projet progresse conformément au plan, et le déploiement complet devrait être achevé pour l'essentiel d'ici la fin de l'exercice 2027.

FreshCo

Depuis l'exercice 2018, la Société a élargi sa bannière de magasins à bas prix FreshCo dans l'Ouest canadien, et sa croissance importante a été stimulée par les conversions de magasins et l'élargissement de la présence régionale. L'élargissement et la croissance de la bannière en Ontario et dans l'Ouest canadien ont été soutenus par une excellente proposition de valeur, un assortiment attrayant de produits multiculturels et l'adoption du programme de fidélisation Scène+. Au cours de l'exercice 2027, la Société ouvrira ses premiers magasins FreshCo dans les provinces de l'Atlantique.

En date du 17 juin 2026, 161 magasins FreshCo étaient en exploitation, 53 dans l'Ouest canadien et 108 en Ontario. La Société prévoit atteindre 65 magasins FreshCo en exploitation dans l'Ouest canadien au cours des prochaines années. Pendant l'exercice 2027, la Société prévoit ouvrir environ 15 nouveaux magasins FreshCo dans l'Ouest canadien, en Ontario et dans les provinces de l'Atlantique.

Acquisition de Groupe Mayrand Alimentation inc.

Au cours du trimestre clos le 2 mai 2026, la Société, et sa filiale en propriété exclusive Sobeys, ont annoncé avoir conclu une entente visant l'acquisition de Groupe Mayrand Alimentation inc., un détaillant alimentaire québécois bien établi exploitant quatre établissements de grande superficie dans la grande région de Montréal. Après la clôture de l'exercice clos le 2 mai 2026, la Société a obtenu l'approbation de la transaction de la part du tribunal et des organismes de réglementation pertinents. La transaction devrait avoir lieu au cours du premier trimestre de l'exercice 2027.

Rachat de rentes collectives pour les régimes de retraite

Au cours du trimestre clos le 2 mai 2026, la Société a procédé à un rachat de rentes collectives visant les participants inactifs de certains régimes de retraite à prestations déterminées, pour une prime totale de 335 M$. Le 5 mai 2026, les actifs des régimes de retraite et les passifs liés aux régimes de retraite connexes, d'un montant de 357 M$, ont été décomptabilisés, donnant lieu à un profit de règlement avant impôt de 22 M$, qui sera comptabilisé au premier trimestre de l'exercice 2027.

PERSPECTIVES

L'objectif de la Société est de devenir le chef de file du commerce de détail au Canada, ce qui passe par ses quatre axes prioritaires : les clients, les magasins, la croissance et l'optimisation des coûts. Par ces axes, soutenus par les employés, les données et la technologie d'Empire, la Société vise à accroître le RPA ajusté total à long terme, au moyen du bénéfice net et du rachat d'actions. Elle a l'intention de continuer à augmenter ses ventes, sa marge brute (compte non tenu des ventes de carburant) et de générer un levier d'exploitation. Empire mettra l'accent sur le renforcement de la proposition de valeur pour ses clients, l'amélioration de la performance des magasins de vente au détail, l'accélération d'une expansion rentable et la poursuite de l'exécution rigoureuse en matière de gestion des coûts.

Les résultats de l'examen des activités de commerce électronique de la Société devraient se traduire par une progression de la performance financière globale de ces activités, grâce à des améliorations du bénéfice d'exploitation annualisé d'environ 95 M$, qui ont commencé à se faire sentir au quatrième trimestre de l'exercice 2026 et qui se poursuivront au cours de l'exercice 2027 et par la suite. La Société intensifie ses efforts afin d'accroître l'engagement de la clientèle, de renforcer la discipline en matière de gestion des coûts, d'améliorer l'efficacité opérationnelle et d'accélérer l'exécution.

Pour l'exercice 2027, les dépenses d'investissement devraient s'élever à environ 850 M$, dont environ la moitié sera affectée à des rénovations et à l'aménagement de nouveaux magasins (y compris une croissance d'environ 1,5 % de l'expansion de la présence en raison des nouveaux magasins), une tranche d'environ 25 % aux projets de TI et de développement des affaires, et le reste en grande partie à la logistique et au développement durable. La Société entend rénover environ 20 % à 25 % des magasins de son réseau entre les exercices 2027 et 2029.

Au cours de l'exercice 2027, la Société s'attend à ce que le résultat avant impôt tiré des autres produits et de la quote-part du résultat des participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence (présentés aux états consolidés du résultat net de la Société) se chiffre entre 90 M$ et 110 M$ (129 M$ pour l'exercice 2026).

Au cours du trimestre clos le 2 mai 2026, l'inflation interne des prix des produits alimentaires de la Société est demeurée inférieure à l'indice des prix à la consommation pour les aliments achetés en magasin et était largement conforme à l'inflation interne des prix des aliments du trimestre clos le 31 janvier 2026. La Société se concentre sur les relations et les négociations avec les fournisseurs afin de garantir des prix concurrentiels aux clients, et d'être bien positionnée pour poursuivre sa croissance à long terme malgré les incertitudes économiques mondiales.

Éventualités

Le 21 juin 2005, Sobeys a reçu un avis de nouvelle cotisation de l'Agence du revenu du Canada (« ARC ») pour les années d'imposition 1999 et 2000 relativement à Lumsden Brothers Limited, filiale de vente en gros de Sobeys, et la taxe sur les produits et services (« TPS »). La nouvelle cotisation se rapportait à la TPS sur la vente des produits du tabac aux membres des peuples autochtones admissibles. L'ARC soutient que Sobeys devait prélever la TPS sur la vente de produits du tabac aux membres des peuples autochtones admissibles. Selon l'avis de nouvelle cotisation, le total de ces taxes, des intérêts et des pénalités s'élève à 14 M$. Après étude du dossier et consultation juridique, Sobeys a conclu qu'elle n'était pas tenue de prélever la TPS. Au cours de l'exercice 2006, Sobeys a déposé un avis d'opposition auprès de l'ARC. En attendant la résolution de cette affaire, Sobeys avait déposé auprès de l'ARC des fonds équivalant au total des taxes, des intérêts et des pénalités indiqué dans l'avis de nouvelle cotisation et elle avait comptabilisé ce montant à titre d'autre créance à long terme à recevoir de l'ARC. Au cours de l'exercice clos le 4 mai 2024, le tribunal a tranché en faveur de Sobeys, mais la Couronne a déposé un avis d'appel et l'audience a eu lieu en mai 2024. En octobre 2025, la Cour d'appel fédérale a tranché en faveur de Sobeys et a rejeté l'appel de la Couronne. Pour l'exercice clos le 2 mai 2026, Sobeys a comptabilisé un recouvrement de 9 M$ lié aux intérêts gagnés sur les montants déposés auprès de l'ARC, déduction faite des coûts liés au règlement de l'affaire, qui ont été comptabilisés dans les charges financières, montant net, dans les états consolidés du résultat net.

RENSEIGNEMENTS PROSPECTIFS

Le présent document renferme des énoncés prospectifs qui sont présentés dans le but d'aider le lecteur à connaître le contexte dans lequel s'inscrit la situation financière de la Société et à comprendre les attentes de la direction concernant les priorités, les objectifs et les plans stratégiques de la Société. Ces énoncés prospectifs peuvent ne pas être appropriés à d'autres fins. Les énoncés prospectifs se reconnaissent à l'utilisation de mots ou d'expressions tels que « prévoir », « s'attendre à », « croire », « estimer », « avoir l'intention de », « pouvoir », « planifier », « projeter » et d'autres expressions semblables, ainsi qu'à l'emploi de ces verbes au futur ou au conditionnel ou à la forme négative.

Les énoncés prospectifs propres au présent document comprennent notamment les attentes de la Société selon lesquelles les autres produits et la quote-part du résultat des participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence totaliseront entre 90 M$ et 110 M$ à l'exercice 2027, ce qui suppose que les transactions immobilières en cours seront réalisées par la Société et que la quote‑part du résultat des participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence sera conforme aux valeurs historiques après ajustement pour tenir compte des transactions importantes, qui pourraient être touchées par le calendrier et les modalités de réalisation des transactions immobilières et par les résultats réels du FPI Crombie et des partenaires immobiliers. Les autres énoncés prospectifs portent sur i) l'objectif de la Société consistant à augmenter le RPA ajusté total au moyen de la croissance du bénéfice net et de rachats d'actions ainsi qu'à continuer d'accroître les ventes et la marge brute (compte non tenu des ventes de carburant) et de générer un levier d'exploitation, ii) les dépenses d'investissement, iii) la mise en œuvre de la plateforme d'ERP, iv) les attentes de la Société selon lesquelles elle atteindra la croissance ciblée pour les magasins FreshCo, v) les attentes de la Société selon lesquelles elle améliorera la performance financière de ses activités de commerce électronique dans l'ensemble, y compris le montant et l'échéancier des améliorations prévues du bénéfice d'exploitation annualisé d'environ 95 M$, vi) les attentes de la Société quant au réinvestissement d'environ le tiers des gains annualisés liés au commerce électronique de 95 M$ dans des moteurs d'accélération de la croissance, vii) les attentes de la Société selon lesquelles le programme Scène+ accélérera l'engagement, viii) les attentes de la Société selon lesquelles elle continuera de mettre l'accent sur l'optimisation de l'efficience et de la rentabilité, ix) les attentes de la Société concernant sa capacité à garantir des prix concurrentiels aux clients et à poursuivre sa croissance à long terme, x) les attentes de la Société quant à la croissance à moyen terme de la marge brute, à l'exclusion du carburant, de 10 à 20 points de base, xi) l'intention de la Société de racheter aux fins d'annulation des actions de catégorie A aux termes de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités et xii) les attentes de la Société quant au calendrier et à la réalisation de l'acquisition de Groupe Mayrand Alimentation inc.

Pour un supplément d'information sur les énoncés prospectifs, voir la rubrique « Renseignements prospectifs » du rapport de gestion du quatrième trimestre de l'exercice 2026.

Étant donné leur nature, les énoncés prospectifs exigent que la Société pose des hypothèses et ils sont assujettis à des incertitudes et à des risques intrinsèques, ainsi qu'à d'autres facteurs qui pourraient causer un écart significatif entre les résultats réels et ces énoncés prospectifs. Pour un supplément d'information sur les risques, les incertitudes et les hypothèses pouvant avoir une incidence sur les énoncés prospectifs de la Société, voir les documents déposés par la Société auprès des organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières, notamment la rubrique « Gestion du risque » du rapport de gestion de l'exercice 2026.

Bien que la Société soit d'avis que les prédictions, les prévisions, les attentes ou les conclusions présentées dans les énoncés prospectifs sont raisonnables, elle ne peut donner aucune assurance quant à leur exactitude. Les lecteurs sont priés de bien examiner les risques, les incertitudes et les hypothèses lorsqu'ils évaluent les énoncés prospectifs et de ne pas se fier outre mesure à ces énoncés. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent document traduisent les attentes actuelles de la Société et pourraient changer. À moins que les lois sur les valeurs mobilières en vigueur ne l'exigent, la Société ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs formulés par elle ou en son nom.

MESURES ET DONNÉES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX PCGR

Certaines mesures et données mentionnées dans le présent communiqué de presse n'ont pas de définition normalisée selon les principes comptables généralement reconnus (« PCGR »). Elles peuvent donc ne pas se prêter à une comparaison avec les mesures nommées de façon similaire et présentées par d'autres sociétés ouvertes. Pour obtenir une définition des mesures non conformes aux PCGR figurant dans le présent communiqué de presse et une explication au sujet de l'information utile qu'elles fournissent aux investisseurs, et connaître les autres fins pour lesquelles la direction les utilise, voir les documents de la Société déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières, y compris la rubrique « Mesures et données financières non conformes aux PCGR » du rapport de gestion du quatrième trimestre de l'exercice 2026.

Le tableau qui suit présente le rapprochement du profit brut sur une base consolidée :

(en millions de dollars canadiens) Période de 13 semaines close le

2 mai 2026 Période de 13 semaines close le

3 mai 2025 Exercice de 52 semaines

clos le

2 mai 2026 Exercice de 52 semaines

clos le

3 mai 2025 Ventes 7 807 $ 7 637 $ 31 950 $ 31 277 $ Coût des ventes 5 655

5 528

23 286

22 895

Profit brut 2 152 $ 2 109 $ 8 664 $ 8 382 $

Les tableaux qui suivent présentent le rapprochement du bénéfice net et du BAIIA du secteur de la vente au détail de produits alimentaires et sur une base consolidée :



Période de 13 semaines

close le 2 mai 2026

Période de 13 semaines

close le 3 mai 2025 (en millions de dollars canadiens) Vente au détail de produits alimentaires

Placements et autres activités

Total



Vente au détail de produits alimentaires

Placements et autres activités

Total

Bénéfice net 203 $ 18 $ 221 $

175 $ 3 $ 178 $ Charge d'impôt sur le résultat 47

6

53



58

2

60

Charges financières,

montant net 72

1

73



74

1

75

Bénéfice d'exploitation 322

25

347



307

6

313

Amortissement des immobilisations corporelles 266

-

266



255

-

255

Amortissement

des immobilisations incorporelles 31

-

31



31

-

31

BAIIA 619 $ 25 $ 644 $

593 $ 6 $ 599 $







Exercice de 52 semaines

clos le 2 mai 2026

Exercice de 52 semaines

clos le 3 mai 2025 (en millions de dollars canadiens) Vente au détail de produits alimentaires

Placements et autres activités

Total



Vente au détail de produits alimentaires

Placements et autres activités

Total

Bénéfice net 195 $ 51 $ 246 $

705 $ 41 $ 746 $ Charge d'impôt sur le résultat 39

23

62



239

10

249

Charges financières,

montant net 274

4

278



290

4

294

Bénéfice d'exploitation 508

78

586



1 234

55

1 289

Amortissement des immobilisations corporelles 1 047

-

1 047



1 002

-

1 002

Amortissement

des immobilisations incorporelles 121

-

121



118

-

118

BAIIA 1 676 $ 78 $ 1 754 $

2 354 $ 55 $ 2 409 $

Le tableau qui suit présente le rapprochement des charges financières, déduction faite de la charge d'intérêts :

(en millions de dollars canadiens) Période de 13 semaines

close le

2 mai 2026 Période de 13 semaines

close le

3 mai 2025 Exercice de 52 semaines

clos le

3 mai 2025 Exercice de 52 semaines

clos le

3 mai 2025 Charges financières, montant net 73 $ 75 $ 278 $ 294 $ Plus : produits financiers, compte non tenu

des produits d'intérêts sur les créances

au titre des contrats de location 3

2

24

10

Moins : charges financières liées aux régimes

de retraite, montant net (1)

(1)

(7)

(7)

Moins : charge de désactualisation

liée aux provisions (1)

-

(2)

(2)

Charge d'intérêts 74 $ 76 $ 293 $ 295 $

Rapprochement des ajustements liés au secteur de la vente au détail de produits alimentaires

Les tableaux qui suivent font état de l'ajustement du bénéfice d'exploitation, du BAIIA et du bénéfice net du secteur de la vente au détail de produits alimentaires d'Empire, déduction faite des participations ne donnant pas le contrôle, pour exclure certains éléments afin d'améliorer l'analyse de la performance. Ces éléments sont exclus afin de permettre une meilleure comparaison des résultats d'exploitation courants d'une période à l'autre.



Exercice de 52 semaines

clos le

2 mai 2026 Exercice de 52 semaines

clos le

3 mai 2025 Comparaison entre l'exercice 2026 et l'exercice 2025

(en millions de dollars canadiens) Variation en $

Bénéfice d'exploitation 508 $ 1 234 $ (726) $ Ajustements











Pertes de valeur liées au commerce électronique 746

-

746

Exclusivité liée au commerce électronique -

12

(12)

Restructuration -

2

(2)



746

14

732

Bénéfice d'exploitation ajusté 1 254 $ 1 248 $ 6 $



Exercice de 52 semaines

clos le

2 mai 2026 Exercice de 52 semaines

clos le

3 mai 2025 Comparaison entre l'exercice 2026 et l'exercice 2025

(en millions de dollars canadiens) Variation en $

BAIIA 1 676 $ 2 354 $ (678) $ Ajustements











Pertes de valeur liées au commerce électronique 746

-

746

Exclusivité liée au commerce électronique -

12

(12)

Restructuration -

2

(2)



746

14

732

BAIIA ajusté 2 422 $ 2 368 $ 54 $



Exercice de 52 semaines

clos le

2 mai 2026 Exercice de 52 semaines

clos le

3 mai 2025 Comparaison entre l'exercice 2026 et l'exercice 2025

(en millions de dollars canadiens) Variation en $

Bénéfice net 146 $ 659 $ (513) $ Ajustements











Pertes de valeur liées au commerce électronique 549

-

549

Exclusivité liée au commerce électronique -

9

(9)

Restructuration -

2

(2)



549

11

538

Bénéfice net ajusté 695 $ 670 $ 25 $

RENSEIGNEMENTS SUR LA CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE

Le jeudi 18 juin 2026, à compter de 8 h (HAE), la Société tiendra une conférence téléphonique au cours de laquelle des membres de la haute direction analyseront les résultats financiers du quatrième trimestre et de l'exercice 2026. Si vous désirez vous joindre à la conférence téléphonique par téléphone, veuillez utiliser le lien URL suivant pour vous inscrire facilement et être connecté automatiquement : https://emportal.ink/4tlVw7C. Vous pouvez également vous joindre à la conférence téléphonique en composant le 888 699-1199 à l'extérieur de la région de Toronto ou le 416 945-7677 dans la région de Toronto.

Pour vous assurer d'obtenir la ligne, veuillez téléphoner 10 minutes avant le début de la conférence. Vous serez mis en attente jusqu'à ce que la conférence commence. Le public investisseur et les médias peuvent assister à la conférence en mode écoute seulement. Il sera également possible d'écouter une diffusion Web audio en direct de la conférence en cliquant sur les liens rapides sur le site Web de la Société, à l'adresse www.empireco.ca, puis en naviguant jusqu'au lien « Conférence téléphonique sur les résultats trimestriels d'Empire Company Limited ».

Un enregistrement de la conférence pourra être écouté jusqu'à minuit, le 2 juillet 2026, en composant le 888 660-6345 et en entrant le code d'accès 22508. L'enregistrement sera aussi archivé sur le site Web de la Société pendant 90 jours après la conférence téléphonique.

PRINCIPALES DONNÉES FINANCIÈRES

Les informations financières trimestrielles non auditées et annuelles auditées suivantes ont été préparées selon les mêmes méthodes comptables que nos états financiers consolidés audités pour l'exercice clos le 2 mai 2026. Elles ne comprennent pas toutes les informations requises par les Normes internationales d'information financière (les « IFRS ») et doivent être lues en parallèle avec les états financiers consolidés audités de 2026 de la Société qui sont disponibles sur le site Web de SEDAR+, à www.sedarplus.ca ou dans la section Centre des investisseurs du site Web de la Société à l'adresse www.empireco.ca.

États consolidés de la situation financière (en millions de dollars canadiens) 2 mai

2026 3 mai

2025









ACTIF







Actifs courants







Trésorerie et équivalents de trésorerie 291 $ 285 $ Créances 717

668

Stocks 1 919

1 833

Charges payées d'avance 204

173

Contrats de location et autres créances 121

121

Actif d'impôt exigible 138

54

Total des actifs courants 3 390

3 134

Actifs non courants







Contrats de location et autres créances 582

636

Participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence 721

720

Autres actifs 22

44

Immobilisations corporelles 3 638

3 675

Actifs au titre des droits d'utilisation 4 783

4 964

Immeubles de placement 138

162

Immobilisations incorporelles 1 327

1 359

Goodwill 2 056

2 055

Actifs d'impôt différé 423

270

Total de l'actif 17 080 $ 17 019 $ PASSIF







Passifs courants







Fournisseurs et charges à payer 3 024 $ 3 122 $ Passif d'impôt exigible 66

73

Provisions 148

46

Tranche de la dette à long terme échéant à moins d'un an 195

225

Tranche des obligations locatives échéant à moins d'un an 636

597

Tranche des autres obligations échéant à moins d'un an 59

33

Total des passifs courants 4 128

4 096

Passifs non courants







Provisions 29

34

Dette à long terme 1 053

857

Obligations locatives à long terme 5 973

5 785

Autres passifs non courants 295

279

Avantages sociaux futurs 188

162

Passifs d'impôt différé 262

262

Total du passif 11 928

11 475

CAPITAUX PROPRES







Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société







Capital-actions 1 572

1 660

Surplus d'apport 94

30

Résultats non distribués 3 334

3 697

Cumul des autres éléments du résultat global 3

23

Total des capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société 5 003

5 410

Participations ne donnant pas le contrôle 149

134

Total des capitaux propres 5 152

5 544

Total du passif et des capitaux propres 17 080 $ 17 019 $

États consolidés du résultat net (en millions de dollars canadiens, sauf

les nombres d'actions et les montants

par action) Période de 13 semaines close le

2 mai 2026 Période de 13 semaines close le

3 mai 2025 Exercice de 52 semaines

clos le

2 mai 2026 Exercice de 52 semaines

clos le

3 mai 2025

















Ventes 7 807 $ 7 637 $ 31 950 $ 31 277 $ Autres produits 36

26

64

90

Quote-part du résultat des participations comptabilisées selon la méthode de la mise

en équivalence 13

11

65

68



















Charges d'exploitation















Coût des ventes 5 655

5 528

23 286

22 895

Frais de vente et charges administratives 1 854

1 833

7 461

7 251

Pertes de valeur d'actifs non courants

et charges connexes -

-

746

-



















Bénéfice d'exploitation 347

313

586

1 289



















Charges financières, montant net 73

75

278

294



















Bénéfice avant impôt sur le résultat 274

238

308

995



















Charge d'impôt sur le résultat 53

60

62

249



















Bénéfice net 221 $ 178 $ 246 $ 746 $

















Bénéfice de la période attribuable aux :















Propriétaires de la Société 212 $ 173 $ 198 $ 700 $ Participations ne donnant pas le contrôle 9

5

48

46



221 $ 178 $ 246 $ 746 $

















Résultat par action















De base 0,94 $ 0,74 $ 0,86 $ 2,94 $ Après dilution 0,94 $ 0,74 $ 0,86 $ 2,93 $

















Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires

en circulation, en millions















De base 226,1

233,9

229,7

237,9

Après dilution 226,5

234,8

230,4

238,6



Tableaux consolidés des flux de trésorerie (en millions de dollars canadiens) Période de 13 semaines

close le

2 mai 2026 Période de 13 semaines

close le

3 mai 2025 Exercice de 52 semaines

clos le

2 mai 2026 Exercice de 52 semaines

clos le

3 mai 2025

















Activités d'exploitation















Bénéfice net 221 $ 178 $ 246 $ 746 $ Ajustements pour tenir compte des éléments suivants :















Dotation aux amortissements

des immobilisations corporelles 266

255

1 047

1 002

Charge d'impôt sur le résultat 53

60

62

249

Charges financières, montant net 73

75

278

294

Dotation aux amortissements

des immobilisations incorporelles 31

31

121

118

Profits nets sur la sortie d'actifs nets (33)

(4)

(38)

(57)

Profits nets sur les modifications et les résiliations de contrats de location -

(18)

(12)

(18)

Pertes de valeur d'actifs non financiers,

montant net 3

2

3

14

Pertes de valeur d'actifs non courants -

-

599

3

Dotation aux amortissements d'éléments différés -

(1)

-

1

Quote-part du bénéfice (de la perte) d'autres entités, déduction faite des distributions reçues 1

3

6

(3)

Avantages sociaux futurs -

2

(1)

(9)

Rémunération fondée sur des actions 1

-

10

16

Ajustement de reclassement des profits sur les dérivés liés aux couvertures de flux de trésorerie (3)

-

(3)

-

Ajustement de reclassement des écarts de conversion relatifs aux entreprises associées étrangères (14)

-

(14)

-

Diminution (augmentation) des provisions (49)

(7)

95

(16)

Variation nette des éléments hors trésorerie

du fonds de roulement 16

165

(182)

27

Impôt sur le résultat payé, montant net (96)

(56)

(306)

(240)

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 470

685

1 911

2 127



















Activités d'investissement















Augmentation des placements en titres

de capitaux propres (7)

(11)

(25)

(26)

Acquisitions d'immobilisations corporelles

et d'immeubles de placement (187)

(158)

(696)

(640)

Acquisitions d'immobilisations incorporelles (36)

(42)

(135)

(137)

Produit de la sortie d'actifs 149

6

190

127

Produit des modifications et des résiliations

de contrats de location -

22

16

22

Contrats de location et autres créances, montant net (4)

(21)

16

(22)

Autres actifs 1

1

(6)

(8)

Autres passifs 15

10

8

4

Acquisitions d'entreprises -

-

(6)

(15)

Paiements reçus au titre des contrats

de sous-location qui sont des contrats

de location-financement 27

27

86

96

Intérêts reçus -

-

2

2

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement (42)

(166)

(550)

(597)



















Activités de financement















Émission de titres d'emprunt à long terme 28

19

409

98

Prélèvements sur la facilité de crédit

non renouvelable -

-

-

120

Remboursements sur la dette à long terme (19)

(12)

(97)

(94)

Remboursements sur les facilités de crédit renouvelables, montant net (21)

(55)

(146)

(138)

Intérêts versés (19)

(19)

(58)

(59)

Paiements au titre des obligations locatives (capital) (216)

(136)

(578)

(548)

Paiements au titre des obligations locatives (intérêts) (67)

(67)

(259)

(260)

Rachat d'actions ordinaires (100)

(100)

(400)

(400)

Dividendes versés (50)

(48)

(203)

(192)

Participations ne donnant pas le contrôle (2)

(7)

(23)

(32)

Flux de trésorerie liés aux activités de financement (466)

(425)

(1 355)

(1 505)



















(Diminution) augmentation de la trésorerie

et des équivalents de trésorerie (38)

94

6

25



















Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture 329

191

285

260



















Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 291 $ 285 $ 291 $ 285 $

RAPPORT ANNUEL 2026

Les états financiers consolidés audités de la Société et les notes annexes pour l'exercice clos le 2 mai 2026, ainsi que le rapport de gestion pour l'exercice clos à cette date qui comprend l'analyse des résultats d'exploitation, de la situation financière et des flux de trésorerie, seront disponibles aujourd'hui, le 18 juin 2026. Ces documents peuvent être consultés dans la section Centre des investisseurs du site Web de la Société à l'adresse www.empireco.ca ainsi que sur le site www.sedarplus.ca.

Le rapport annuel 2026 de la Société sera disponible vers le 31 juillet 2026 et pourra être consulté dans la section Centre des investisseurs du site Web de la Société à l'adresse www.empireco.ca ainsi que sur le site www.sedarplus.ca.

À PROPOS D'EMPIRE

Empire Company Limited (TSX : EMP.A) est une entreprise canadienne dont le siège social est situé à Stellarton, en Nouvelle-Écosse. Ses principales activités sont la vente au détail de produits alimentaires par sa filiale en propriété exclusive, Sobeys inc., et les activités immobilières connexes. Grâce à un chiffre d'affaires annuel d'environ 32 G$ et à des actifs de 17 G$, Empire, ses filiales et ses marchands franchisés et affiliés emploient environ 130 000 personnes.

Pour obtenir d'autres informations financières sur Empire, notamment sa notice annuelle, veuillez consulter le site Web de la Société, à www.empireco.ca, ou le site Web de SEDAR+, à www.sedarplus.ca.

SOURCE Empire Company Limited

Pour des renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec : Relations avec les médias: Karen White-Boswell, Directrice, Communications externes, Sobeys inc., [email protected]; Relations avec les investisseurs : Katie Brine, Vice-présidente, Relations avec les investisseurs, trésorerie et régimes de retraite, Sobeys inc., [email protected]