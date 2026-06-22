Empire Company Limited annonce le renouvellement de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités

STELLARTON, NS, le 22 juin 2026 /CNW/ - Empire Company Limited (« Empire » ou la « Société ») (TSX : EMP.A) a annoncé aujourd'hui qu'elle a renouvelé son offre publique de rachat dans le cours normal des activités, en déposant auprès de la Bourse de Toronto (« TSX ») un avis d'intention visant le rachat aux fins d'annulation d'un maximum de 10 750 000 actions de catégorie A représentant environ 9,6 % du flottant des 112 213 358 actions de catégorie A au 18 juin 2026, sous réserve de l'approbation des organismes de réglementation. Au 18 juin 2026, 126 034 914 actions de catégorie A étaient émises et en circulation.

Les rachats seront effectués par l'intermédiaire de la TSX ou de tout autre système de négociation canadien admissible. Le prix que paiera Empire pour ces actions correspondra au prix en vigueur sur le marché au moment de l'acquisition. La Société estime que le rachat occasionnel d'actions au cours du marché en vigueur constitue une utilisation judicieuse des fonds, en plus d'être dans l'intérêt d'Empire et de ses actionnaires. Les rachats aux termes de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités renouvelée peuvent commencer le 2 juillet 2026 et doivent se terminer au plus tard le 1er juillet 2027.

La moyenne des transactions quotidiennes des actions s'étant établie à 448 658 actions au cours des six derniers mois, les achats quotidiens seront limités à 112 164 actions de catégorie A (25 % de la moyenne des transactions quotidiennes des actions de catégorie A), à l'exception de l'exemption pour les achats en bloc.

Aux termes de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités en vigueur, qui a commencé le 2 juillet 2025 et qui prendra fin le 1er juillet 2026, la Société a reçu l'autorisation par la TSX de racheter un maximum de 11 500 000 actions de catégorie A, représentant environ 9,6 % du flottant des actions de catégorie A en circulation au 17 juin 2025. Au 18 juin 2026, la Société avait racheté 7 991 336 actions par l'intermédiaire de la TSX, y compris dans le cadre de son programme de rachat automatique d'actions, au prix moyen pondéré de 49,55 $ pour une contrepartie totale d'environ 396 M$.

La Société a également renouvelé son programme de rachat automatique d'actions par l'intermédiaire de son courtier désigné, programme qui lui permet de racheter aux fins d'annulation des actions de catégorie A pendant les périodes d'interdiction des opérations aux termes de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités, sous réserve de l'approbation des organismes de réglementation.

À PROPOS D'EMPIRE

Empire Company Limited (TSX : EMP.A) est une entreprise canadienne dont le siège social est situé à Stellarton, en Nouvelle-Écosse. Ses principales activités sont la vente au détail de produits alimentaires par sa filiale en propriété exclusive, Sobeys inc., et les activités immobilières connexes. Grâce à un chiffre d'affaires annuel d'environ 32 G$ et à des actifs de 17 G$, Empire, ses filiales et ses marchands franchisés et affiliés emploient environ 130 000 personnes.

Énoncés prospectifs

Le présent document renferme des énoncés prospectifs qui sont présentés dans le but d'aider le lecteur à connaître le contexte dans lequel s'inscrit la situation financière de la Société et à comprendre les attentes de la direction concernant les priorités, les objectifs et les plans stratégiques de la Société. Ces énoncés prospectifs comprennent notamment l'intention de la Société de racheter aux fins d'annulation les actions de catégorie A, lesquels pourraient être influencés par les conditions du marché et la conjoncture économique, les modifications de lois et de réglementation, ainsi que les résultats d'exploitation. Étant donné leur nature, les énoncés prospectifs exigent que la Société pose des hypothèses et ils sont assujettis à des incertitudes et à des risques intrinsèques, ainsi qu'à d'autres facteurs qui pourraient causer un écart significatif entre les résultats réels et ces énoncés prospectifs. Pour un supplément d'information sur les risques, les incertitudes et les hypothèses pouvant avoir une incidence sur les énoncés prospectifs de la Société, voir les documents déposés par la Société auprès des organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières, notamment la rubrique « Gestion du risque » du rapport de gestion de l'exercice 2026.

Bien que la Société soit d'avis que les prédictions, les prévisions, les attentes ou les conclusions présentées dans les énoncés prospectifs sont raisonnables, elle ne peut donner aucune assurance quant à leur exactitude. Les lecteurs sont priés de bien examiner les risques, les incertitudes et les hypothèses lorsqu'ils évaluent les énoncés prospectifs et de ne pas se fier outre mesure à ces énoncés. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent document traduisent les attentes actuelles de la Société et pourraient changer. À moins que les lois sur les valeurs mobilières en vigueur ne l'exigent, la Société ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs formulés par elle ou en son nom.

SOURCE Empire Company Limited

Pour des renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec : Relations avec les investisseurs, Katie Brine, Vice-présidente, Relations avec les investisseurs, trésorerie et régimes de retraite, Sobeys inc., [email protected]