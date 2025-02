BAnQ pose un premier jalon dans la création d'une banque de données gouvernementales et culturelles québécoises pour se préparer à l'intelligence artificielle

MONTRÉAL, le 4 févr. 2025 /CNW/ - Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) entreprend les travaux portant sur la faisabilité de la création d'une banque de données gouvernementales et culturelles québécoises, en français et en langues autochtones.

Des représentants de BAnQ et LaCogency/AÇAÏ lors de la rencontre de lancement du projet le 3 février dernier. Photo : BAnQ. (Groupe CNW/Bibliothèque et Archives nationales du Québec)

Une étude de faisabilité sera réalisée par LaCogency/AÇAÏ, le consortium ayant remporté, en collaboration avec la firme SEIZE03, l'appel d'offres lancé par BAnQ à l'automne. Leurs travaux permettront de définir la désirabilité, la faisabilité et la viabilité financière d'une telle banque de données. La partie désirabilité de cette étude est un volet clé, car elle permettra d'évaluer l'intérêt et la pertinence de la banque de données pour le Québec et de travailler en étroite collaboration avec le milieu culturel ainsi qu'avec un ensemble de bénéficiaires potentiels : le milieu de la recherche, les développeurs, le milieu des affaires, les partenaires gouvernementaux, les Premières Nations et les Inuits, etc.

Une analyse des infrastructures technologiques et des enjeux juridiques et éthiques ainsi qu'une évaluation des modèles de financement possibles pour assurer la viabilité à long terme de cette base de données sont aussi prévues. Les premiers résultats seront présentés au printemps, mais les conclusions de l'étude sont attendues pour la fin de l'année 2025.

Citation

« L'étude de faisabilité est le premier jalon pour créer une base de données qui puisse positionner le Québec à l'avant-scène. Cette initiative est en droite ligne avec les conclusions du dernier Sommet de la Francophonie qui a salué l'importance des collections numérisées des institutions documentaires francophones dans le développement d'une intelligence artificielle (IA). Comme gardienne du patrimoine documentaire et considérant que la donnée est la nouvelle ressource stratégique du xxie siècle, nous pourrions bâtir une IA responsable, riche de nos savoirs, et jouer ainsi un rôle clé avec l'appui de nos partenaires. »

Marie Grégoire, présidente-directrice générale de BAnQ

Le rapport La souveraineté culturelle à l'heure du numérique, publié en janvier 2024, soulignait l'urgence de rendre le contenu culturel québécois accessible et visible sur les grandes plateformes internationales. De plus, le Conseil de l'innovation du Québec, dans son rapport Prêt pour l'IA, recommandait la création d'une banque de données culturelles, identifiant BAnQ comme l'institution idéale pour mener ce projet stratégique. L'étude de faisabilité dont BAnQ est la porteuse s'inscrit dans les mesures dévoilées en mai dernier par le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, pour renforcer la souveraineté culturelle à l'ère numérique. Une somme de 340 000 $ a été accordée à BAnQ pour la réalisation de l'étude.

Liens

La souveraineté culturelle à l'heure du numérique

Prêt pour l'IA

Au sujet de BAnQ

Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) offre à toute la population du Québec des milieux stimulants pour découvrir et apprendre toute la vie, et ce, gratuitement.

En ligne comme dans ses 12 édifices répartis sur le territoire, elle rassemble et partage l'histoire et la culture du Québec tout en ouvrant des horizons sur le savoir du monde entier. Des millions de trésors (livres, revues et journaux, films, musique, images, archives, etc.) y sont accessibles à tous et conservés précieusement pour les générations futures. banq.qc.ca

SOURCE Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Source et renseignements : Claire-Hélène Lengellé, Responsable des relations avec les médias, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 514 873-1101, poste 3199, [email protected]