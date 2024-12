Le quartier de Pointe-aux-Trembles célèbre la fin d'une année de festivités mémorables pour son 350e anniversaire

MONTRÉAL, le 10 déc. 2024 /CNW/ - Après une année riche en célébrations et en moments inoubliables, le comité organisateur se réjouit du succès retentissant de cette année festive, qui a rassemblé la communauté autour d'une programmation variée et ambitieuse. Parmi les moments forts, plus de 60 activités spéciales incluant les quatre grands spectacles -- FouKi, l'Orchestre Métropolitain, Matt Holubowski et Pour une histoire d'un soir -- ont attiré des milliers de spectateurs, témoins de la richesse culturelle et artistique de notre quartier.

Un rayonnement rendu possible grâce à des partenaires précieux

L'ampleur et la réussite de cet anniversaire n'auraient pas été possibles sans le soutien généreux de nos partenaires et commanditaires. Le comité organisateur tient à exprimer sa plus profonde gratitude à :

L'Arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles ,

, Patrimoine Canada ,

, La Caisse Desjardins de Pointe-aux-Trembles ,

, Madame Chantal Rouleau , députée de Pointe-aux-Trembles ,

, députée de , La Société de développement Angus ,

, Affinerie CCR ,

, Monsieur Mario Beaulieu , député de La Pointe-de-l'Île,

, député de La Pointe-de-l'Île, Ganotec ,

, Patrick Morin ,

, Ainsi que la Société Ressources-Loisirs de Pointe-aux-Trembles , dont l'engagement envers la communauté a été essentiel pour la mise en place des festivités.

Grâce à leur appui indéfectible, le quartier de Pointe-aux-Trembles a rayonné tout au long de cette année de célébrations.

Un hommage au comité organisateur

Le succès de cette année de célébrations repose avant tout sur le travail des membres du comité organisateur. Leur énergie et leur dévouement ont permis de concevoir et de coordonner une programmation à la hauteur de cet anniversaire historique. Ces citoyens ont mis leur talent au service de Pointe-aux-Trembles, contribuant à en faire briller l'histoire et l'avenir. Nous remercions chaleureusement :

La Société Ressources-Loisirs de Pointe-aux-Trembles (Centre Roussin),

(Centre Roussin), L'Arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles ,

, Mme Caroline Bourgeois , mairesse d'arrondissement,

, mairesse d'arrondissement, Mme Chantal Rouleau, députée et ministre,

députée et ministre, Monsieur Mario Beaulieu , député de La Pointe-de-l'Île,

, député de La Pointe-de-l'Île, CDC de la Pointe ,

, L'Atelier d'histoire de la Pointe-aux-Trembles

Le Centre communautaire Le Mainbourg ,

, La Chambre de commerce de la Pointe-de-l'île,

Un public au cœur du succès

Enfin, nous adressons nos plus sincères remerciements au public. Votre présence, votre enthousiasme et votre engagement ont fait de chaque activité et spectacle un moment vibrant de partage et de fierté collective.

Alors que cette année mémorable s'achève, Pointe-aux-Trembles célèbre non seulement 350 ans d'histoire, mais aussi l'esprit communautaire et le dynamisme qui continueront de porter notre quartier vers l'avenir.

SOURCE Arrondissement Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles (Ville de Montréal)

Pour plus d'information, contactez : Comité organisateur, [email protected], 514 207-4698