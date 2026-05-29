Le Canada et la Colombie-Britannique franchissent une étape majeure en vue de l'ouverture de la ligne au public à l'automne 2027

VANCOUVER, BC, le 29 mai 2026 /CNW/ - Des essais dynamiques sont en cours pour le projet du métro Broadway. C'est la première fois que des véhicules du SkyTrain circulent sur le nouveau tronçon, ce qui marque une avancée décisive vers la mise en service à l'automne 2027.

Le projet du métro Broadway représente un investissement majeur dans le réseau de transport en commun rapide de Metro Vancouver, prolongeant la ligne Millennium vers l'ouest, de la station VCC-Clark jusqu'à la rue Arbutus. Une fois terminé, le prolongement offrira un service de transport rapide fiable et efficace dans l'un des corridors les plus achalandés de la région, ce qui améliorera l'accès aux emplois, aux établissements d'enseignement et aux services, en plus de réduire la congestion et de soutenir une croissance durable dans l'ensemble de la région.

Les essais dynamiques permettent aux équipes de confirmer que les trains, les voies, ainsi que les systèmes de signalisation et de communication fonctionnent ensemble de façon sécuritaire. Différents essais seront effectués pour veiller à ce que les trains disposent d'un espace de dégagement sécuritaire, qu'ils sont correctement positionnés et que les systèmes de signalisation fonctionnent adéquatement. Les essais permettront aussi d'examiner la circulation simultanée de plusieurs trains sur les voies. On effectuera les essais initiaux avec des trains conduits par des chauffeurs avant de passer au système de contrôle automatique des trains.

Les essais se dérouleront par phases jusqu'en 2027, en commençant à la station VCC-Clark avant de se poursuivre vers l'ouest jusqu'à la rue Arbutus. Durant la première phase des essais, les trains circuleront à différentes vitesses dans les deux directions sur la voie surélevée et dans les tunnels situés à l'ouest de la station Great Northern Way-Emily Carr.

Avant la mise en service, les équipes procéderont à des essais complets de l'ensemble du réseau en conditions réelles, dans le cadre de ce qu'on appelle des essais d'exploitation. Lors de ces essais, les trains circuleront toute la journée selon les fréquences normales et s'arrêteront à chacune des six nouvelles stations comme ils le feront une fois que la voie de prolongement du métro Broadway sera ouverte.

L'installation des voies se poursuit pendant les essais et, à l'intérieur des stations, les équipes installent les systèmes électriques et mécaniques qui alimenteront et exploiteront la voie de prolongement du SkyTrain.

Citations

« Un réseau de transport en commun fiable et moderne est essentiel pour bâtir des collectivités bien reliées et résilientes. C'est aujourd'hui que, pour la première fois, des véhicules circulent sur la voie de prolongement de 5,7 kilomètres de la ligne de métro Broadway, marquant ainsi le début des essais dynamiques des véhicules du SkyTrain qui emprunteront désormais cette nouvelle voie. Notre région est en pleine croissance, et ces trains façonneront l'avenir de nos déplacements et de notre façon de découvrir la collectivité. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« La voie de prolongement sera reliée au réseau SkyTrain et s'intégrera au réseau d'autobus régional de Vancouver, l'un des corridors les plus achalandés de la province. Nous avons besoin d'un transport en commun capable de suivre le rythme. Avec cette étape importante franchie aujourd'hui, nous nous rapprochons un peu plus de notre objectif : offrir un service de transport en commun rapide, fréquent et pratique vers les lieux de travail, les services essentiels et les quartiers résidentiels en pleine croissance. »

Taleeb Noormohamed, secrétaire parlementaire du ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et député de Vancouver Granville

« Le mise en service de ces trains d'essaie témoigne des progrès considérables réalisés dans le cadre de ce projet d'envergure. Les essais dynamiques permettront de vérifier que tous les systèmes fonctionnent de manière sûre et fiable, afin que nous puissions accueillir le public à bord dès l'an prochain. »

L'honorable Mike Farnworth, ministre des Transports et du Transport en commun

« Les essais dynamiques des rames du métro Broadway constituent une étape clé de ce projet qui permettra d'améliorer l'accès au transport en commun le long de l'un de nos corridors les plus achalandés, de réduire la congestion et de faciliter les déplacements à Vancouver, au profit des résidents et des entreprises pour les générations à venir. Alors que nous approchons de la ligne d'arrivée de ce projet transformateur, nous voyons également le paysage urbain prendre forme, faisant de la rue Broadway une voie plus sûre, plus accessible et plus dynamique pour tous. »

Ken Sim, maire de la Ville de Vancouver

« Le début des essais des véhicules du SkyTrain sur le prolongement du métro Broadway marque une étape importante pour ce projet et l'avenir du transport en commun à Metro Vancouver. Cette ligne offrira aux usagers un moyen plus rapide et plus fiable de se déplacer dans l'un des corridors les plus achalandés de la région, en plus de relier davantage de personnes aux emplois, aux établissements d'enseignement, aux soins de santé et au reste du réseau de transport en commun. »

Kevin Quinn, président-directeur général de TransLink

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 896,9 millions de dollars dans le projet du métro Broadway. Le gouvernement de la Colombie-Britannique investit 1,957 milliard de dollars et la contribution de Vancouver s'élève à 100,3 millions de dollars.

Dès son ouverture, la voie de prolongement de la ligne Millennium pourra déplacer plus de trois fois plus de personnes que l'actuelle ligne 99 B.

Une fois mise en service, la liaison entre VCC-Clark et Arbutus prendra 11 minutes, ce qui permettra à l'usager moyen de gagner près de 30 minutes par jour et contribuera à réduire la congestion le long de Broadway.

Les usagers pourront voyager à bord d'un seul train, sans correspondance, de la station Lafarge Lake-Douglas, à Coquitlam, jusqu'à la rue Arbutus à Vancouver, en environ 46 minutes.

Les véhicules 013 et 014 du SkyTrain ont été équipés pour les essais et circulent maintenant sur les voies du projet du métro Broadway.

Lors de la première phase des essais dynamiques, les trains seront mis à l'essai sur environ deux kilomètres de voies du SkyTrain, y compris des sections de voies en direction est et ouest.

Lors de certains essais, du poids sera ajouté aux trains afin de simuler la présence de passagers.

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

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