BRIER ISLAND, NS, le 29 mai 2026 /CNW/ - Conservation de la nature Canada rendra certains sentiers récréatifs plus résilients aux effets des changements climatiques à trois endroits en Nouvelle‑Écosse et à un endroit au Nouveau-Brunswick grâce à un investissement fédéral de 200 000 $.

Le projet de sentiers côtiers des Maritimes permettra de résoudre les problèmes d'érosion et de drainage, ainsi que d'améliorer la sécurité des sentiers et la santé des écosystèmes à la réserve naturelle de l'île Brier et aux sentiers Gaff Point et Prospect en Nouvelle-Écosse, ainsi qu'au sentier de la réserve naturelle de l'estuaire de la Musquash, au Nouveau-Brunswick.

Parmi les améliorations prévues, Conservation de la nature Canada installera des canaux recouverts de pierres, appelés fossés en enrochement, qui permettront de capter et de diriger le ruissellement des eaux pluviales. L'organisme remplacera également des plantes envahissantes, comme le rosier rugueux, par des arbustes côtiers indigènes.

Ensemble, ces mesures renforceront la résilience des sentiers face aux pluies intenses et aux ondes de tempête causées par les changements climatiques, en plus d'améliorer l'accès durable aux sentiers et aux loisirs axés sur la nature pour les collectivités rurales et les visiteurs saisonniers.

Citations

« Le gouvernement du Canada est fier d'investir dans des projets d'infrastructure naturelle comme celui-ci, qui permettra d'accroître la résilience climatique de trois sentiers de la région, ainsi que d'améliorer la biodiversité de la flore sur l'île Brier. Lorsque nous protégeons nos collectivités contre les effets des changements climatiques et des espèces envahissantes, nous assurons un accès continu à la nature et aux possibilités de loisirs pour tous. »

Chris d'Entremont, député d'Acadie-Annapolis

« Il est essentiel de protéger nos zones côtières contre les effets des changements climatiques. Le travail de Conservation de la nature Canada permettra de rendre nos magnifiques sentiers côtiers maritimes plus résilients face aux inondations et à l'érosion, de manière à ce que les résidents et les visiteurs puissent continuer à explorer ces merveilles naturelles pendant de nombreuses années. »

Jessica Fancy, députée de South Shore-St. Margarets

« La nature est essentielle à notre bien-être et à la résilience de nos collectivités face aux changements climatiques. Ces mêmes zones côtières, qui attirent autant les visiteurs que les résidents, constituent notre principale ligne de défense en cas de tempête. L'investissement du Canada nous aide à améliorer et à entretenir les côtes et les sentiers afin que nous puissions en profiter, beau temps, mauvais temps. »

Laurel Bernard, directrice de l'intendance, Conservation de la nature Canada

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 200 000 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour les infrastructures naturelles (FIN), et la contribution de Conservation de la nature Canada s'élève à 50 000 $.

Le FIN soutient des projets utilisant des approches naturelles ou hybrides pour accroître la résilience aux changements climatiques, réduire les émissions de carbone, protéger et préserver la biodiversité et l'habitat faunique, ainsi que favoriser l'accès des Canadiens à la nature. À ce jour, plus de 87,3 millions de dollars ont été annoncés pour 47 projets d'infrastructure dans le cadre du FIN.

Parmi les exemples d'infrastructures naturelles figurent les forêts urbaines, les arbres de rue, les zones humides, les digues vivantes, les digues biologiques et la restauration côtière naturalisée.

Les infrastructures hybrides incorporent à la fois des éléments d'infrastructures artificielles et naturelles. Parmi les exemples d'infrastructures hybrides, citons les toits et les murs verts, ainsi que les bassins d'orage naturalisés.

Au moins 10 % de l'enveloppe globale du programme a été allouée à des projets dirigés par des Autochtones.

Le gouvernement du Canada prend des mesures concrètes pour renforcer l'économie en investissant dans les Canadiens et en soutenant les entreprises d'ici.

Les actions fédérales permettent de créer de bons emplois, d'accélérer la construction de logements et d'aider les communautés à croître dans tout le pays.

Le financement annoncé aujourd'hui s'appuie sur travail que le gouvernement fédéral effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés et de renforcer les économies locales.

Liens connexes

Fonds pour les infrastructures naturelles

https://logement-infrastructure.canada.ca/nif-fin/index-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Carte des projets de logement et d'infrastructure

https://logement-infrastructure.canada.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

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