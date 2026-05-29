AULAC, NB, le 29 mai 2026 /CNW/ - Des travaux d'amélioration écoénergétique seront effectués au Centre de recherche Beaubassin de Canards Illimités Canada afin de réduire l'empreinte carbone de l'installation grâce à un investissement fédéral de plus de 324 000 $ dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI).

Ce financement permettra d'effectuer plusieurs travaux pour améliorer l'efficacité énergétique du bâtiment. Ces travaux comprennent l'installation d'isolant dans tout le bâtiment, le remplacement du système de chauffage au mazout par un système de thermopompe, l'installation de fenêtres écoénergétiques et l'ajout d'un système d'énergie solaire au sol.

Cet investissement permettra de réduire l'empreinte carbone du centre et d'offrir une installation plus durable et plus résiliente aux chercheurs, aux universités et aux membres des communautés autochtones locales qui fréquentent régulièrement le Centre de recherche Beaubassin.

Citations

« L'engagement qu'a pris le gouvernement du Canada d'investir dans des infrastructures plus propres et plus durables constitue un investissement dans le bien-être de nos collectivités. Le Centre de recherche Beaubassin joue un rôle crucial dans la recherche sur les milieux humides et la sauvagine, et ces améliorations écoénergétiques permettront de préserver et de soutenir l'objectif de Canards Illimités Canada de faire progresser la conservation. »

L'honorable Dominic LeBlanc, Président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre responsable du Commerce Canada-États-Unis, des Affaires intergouvernementales, du Commerce intérieur et de l'Unité de l'économie canadienne

« Le Centre de recherche Beaubassin bénéficie d'un emplacement unique au cœur des marais de Tantramar, à la frontière du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse, où les conditions côtières difficiles rendent la résilience indispensable. Cet investissement dans l'amélioration énergétique contribuera à assurer la durabilité future de l'installation, ainsi que des recherches côtières essentielles qui y sont menées. »

Geoff Harding, chef des Grands projets, Région de l'Atlantique, Canards Illimités Canada

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 324 936 $ dans ce projet dans le cadre du Programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) et Canards Illimités Canada a obtenu un financement additionnel de 80 000 $.

Le programme BCVI a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques.

Le programme a été lancé en avril 2021 avec un investissement initial de 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

Un investissement additionnel de 500 millions jusqu'en 2029 a été annoncé dans le budget fédéral de 2024 pour soutenir un plus grand nombre de projets sous le BCVI.

Au moins 10 % des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Le gouvernement du Canada prend des mesures concrètes pour renforcer l'économie en investissant dans les Canadiens et en soutenant les entreprises canadiennes.

Les mesures prises par le gouvernement fédéral permettent de créer de bons emplois, d'accélérer la construction de logements et de soutenir la croissance des collectivités partout au pays.

Le financement annoncé aujourd'hui s'appuie sur travail que le gouvernement fédéral effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés et de renforcer les économies locales.

Liens connexes

Bâtiments communautaires verts et inclusifs

https://logement-infrastructure.canada.ca/gicb-bcvi/index-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Carte des projets de logement et d'infrastructure

https://logement-infrastructure.canada.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

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