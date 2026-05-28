VANCOUVER, BC, le 27 mai 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, de l'honorable Mike Farnworth, ministre des Transports et du Transport en commun, et de représentants de la Ville de Vancouver et de TransLink.

Un nombre limité de représentants des médias auront la possibilité de monter à bord d'un train et de se déplacer le long d'une nouvelle ligne avant de retourner au point de départ.

Comme le nombre de places est limité, les représentants des médias qui souhaitent participer et poser une question doivent s'inscrire afin d'assister en personne et de réserver leur place.

Date : le vendredi 29 mai 2026

Heure de l'événement : 9 h (HP)

Enregistrement des médias inscrits : de 8 h 30 à 8 h 45 (HP)

Disponibilité des médias : 9 h 15 (HP)

Lieu : place Emily Carr

577, rue Carolina

Vancouver (Colombie-Britannique) V5T 0H2

Numéro à composer : 1-800-717-1738

Code d'accès du participant : M050110 (écoute seulement)

Instructions spéciales :

Un stationnement souterrain payant est disponible au 565, Great Northern Way, dans le quartier de South Flatz, lot 119. Il est possible que des places de stationnement soient également disponibles dans les rues.

Tous les participants doivent se conformer aux règlements provinciaux en matière de sécurité en milieu de travail et doivent porter des pantalons longs, des chemises à manches longues et des bottes de sécurité qui offrent un soutien aux chevilles et une protection des orteils. Les autres équipements de protection individuelle (EPI) nécessaires seront précisés lors de l'inscription.

Les représentants des médias qui souhaitent participer à cet événement doivent apporter leur propre EPI et s'inscrire par courriel à [email protected] d'ici le jeudi 28 mai à 15 h (HP). Les représentants des médias qui ont des questions concernant l'événement ou les exigences en matière d'EPI peuvent appeler le service des relations avec les médias du ministère des Transports et du Transport en commun.

Les représentants des médias qui ne sont pas en mesure de s'inscrire ne pourront pas participer à la visite.

Les représentants des médias sont priés de se connecter 15 minutes avant le début de l'événement et d'avoir le code d'accès du participant à portée de main. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un retard pour vous ou d'autres personnes qui se joignent à l'appel.

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Arianna Durgerian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Communications gouvernementales et engagement du public, Ministère des Transports et du Transport en commun, 250-356-8241