Le Canada, l'Ontario et Stratford investissent dans les infrastructures de transport en commun

STRATFORD, ON, July 13, 2026 /CNW/ -- La ville de Stratford disposera d'un réseau de transport en commun plus écologique, plus efficace et plus convivial grâce à un investissement conjoint de plus de 9,7 millions de dollars provenant des gouvernements fédéral, provincial et municipal.

Les fonds serviront à remplacer des autobus afin d'améliorer la fiabilité, l'efficacité et le rendement environnemental du parc de véhicules de transport en commun. Cela comprend le remplacement de deux autobus conventionnels existants par des autobus hybrides de 40 pieds, l'ajout de deux autobus hybrides électriques de 40 pieds, le remplacement de deux autobus de transport adapté de huit mètres et l'ajout d'un nouvel autobus de transport adapté de 24 pieds au parc de véhicules.

Les fonds serviront également à financer d'importantes améliorations aux installations de transport en commun, ce qui aidera la ville à répondre à ses besoins actuels en transport en commun et à gérer et sa croissance future. Les travaux comprennent l'agrandissement et la modernisation d'un garage de transport en commun, l'agrandissement d'un bâtiment de remisage des autobus de 10 000 pieds carrés, ainsi que le remplacement de réservoirs de carburant et d'un système de lavage d'autobus par de l'équipement plus récent et plus efficace.

Des fonds supplémentaires permettront de rehausser l'expérience client par l'amélioration de la fiabilité et de l'accessibilité du transport en commun. Cela comprend l'installation de systèmes GPS améliorés sur certains autobus, l'aménagement et la modernisation de vingt arrêts de transport en commun dotés d'abris, ainsi que le lancement d'une nouvelle application mobile pour aider tous les usagers à gagner en autonomie et en confiance dans leurs déplacements.

Citations

« Cet investissement témoigne de notre engagement à bâtir des infrastructures solides, fiables et durables dans nos collectivités. En renouvelant le parc d'autobus de la ville de Stratford, en modernisant des infrastructures majeures et en améliorant l'accessibilité, nous investissons dans un réseau de transport en commun moderne qui est fiable, inclusif et prêt pour l'avenir. »

L'honorable Arielle Kayabaga, députée de London-Ouest, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Sous la direction du premier ministre Ford, notre gouvernement investit 70 milliards de dollars dans le plus important projet d'expansion du transport en commun de l'histoire du Canada afin que les navetteurs, ici à Stratford et dans toute la province, puissent se rendre là où ils doivent aller chaque jour. Les investissements annoncés aujourd'hui et l'ajout récent d'un service quotidien de train GO renforceront le réseau de transport en commun de Stratford et permettront aux gens de continuer à se déplacer pendant que nous poursuivons notre travail pour protéger l'Ontario. »

Matthew Rae, député provincial, Perth--Wellington

« Cette annonce d'investissement et l'événement d'aujourd'hui sont une autre démonstration importante de la façon dont des partenariats efficaces peuvent avoir des retombées considérables sur une collectivité, les résidents que nous servons et l'environnement où nous vivons. »

Martin Ritsma, maire de la ville de Stratford

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Document d'information : Le Canada, l'Ontario et Stratford investissent dans les infrastructures de transport en commun

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 3 914 840 $ à l'appui de 14 projets dans la ville de Stratford par l'intermédiaire du volet Infrastructures du transport en commun du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. La contribution du gouvernement de l'Ontario s'élève à 3 262 040 $ et celle de la ville de Stratford, à 2 610 220 $.

Ce volet soutient la construction, l'expansion et la modernisation de réseaux de transport en commun urbains et ruraux qui contribuent à améliorer le service et à transformer la façon dont les Canadiens et Canadiennes vivent, travaillent et se déplacent.

Les investissements dans le transport en commun aident les Canadiens à se rendre à leur destination, créent de nouveaux emplois dans les secteurs de la fabrication et de la construction, réduisent la pollution et rendent la vie plus abordable.

Le gouvernement du Canada prend des mesures concrètes pour renforcer l'économie en investissant dans les Canadiennes et les Canadiens et en soutenant les entreprises d'ici.

Les mesures fédérales permettent de créer de bons emplois, d'accélérer la construction de logements et d'aider les communautés à croître dans tout le pays.

L'Ontario investit 70 milliards de dollars dans le plus grand projet d'expansion du transport en commun en Amérique du Nord. Cet investissement soutient les collectivités de toute la province en contribuant à offrir des services de transport en commun rapides, fiables et abordables.

La ville de Stratford a reçu 513 030 $ dans le cadre du programme de financement des transports en commun par la taxe sur l'essence de l'Ontario de 2025-2026. Ce programme consacre deux cents pour chaque litre d'essence vendu en Ontario aux municipalités pour le transport en commun. Les municipalités peuvent utiliser les fonds provenant du programme de la taxe sur l'essence pour les dépenses d'exploitation et d'immobilisations liées au transport en commun.

Liens connexes

Investir dans le Canada : Le plan d'infrastructure à long terme du Canada

https://logement-infrastructure.canada.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Volet Infrastructures du transport en commun

https://logement-infrastructure.canada.ca/plan/pti-itc-fra.html

Carte des projets de logement et d'infrastructure

https://logement-infrastructure.canada.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

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