Avis aux médias : Annonce concernant le logement à Montréal

MONTRÉAL, le 14 juill. 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière de logement impliquant le gouvernement fédéral et l'organisme de logement à but non-lucratif UTILE.

Date : 14 juillet 2026 Heure : 15 h 00 [HNE]

On demande aux représentants des médias de confirmer leur présence par courriel à l'équipe des relations avec les médias de LICC, à l'adresse suivante : [email protected].

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez-vous adresser à : Arianne Durgerian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]